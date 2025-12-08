Japón retira la alerta de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,5

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la costa noreste de Japón el lunes y causó heridas a más de dos…

Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió la costa noreste de Japón el lunes y causó heridas a más de dos docenas de personas y obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para más de 100.000 personas.

El sismo ocurrió a las 11:15 p.m. hora local, a unos 71 kilómetros de la costa noreste del país, a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Un equipo de CNN en la capital japonesa, Tokio –a más de 640 kilómetros de distancia– sintió fuertes temblores durante el suceso, que duró más de 30 segundos.

Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico de Hokkaido, la prefectura de Aomori y la prefectura de Iwate.

Sin embargo, las olas del tsunami no fueron tan altas como se temía. Se observó un tsunami de 700 milímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, mientras que se registró un tsunami de 400 milímetros en Aomori y Hokkaido, según la JMA.

Después de varias horas, la JMA rebajó la alerta a un aviso de tsunami y, para la mañana del martes, el aviso fue levantado.

Se emitieron órdenes de evacuación para más de 114.000 personas, informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres de Japón el martes temprano.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo a periodistas el martes que al menos 30 personas resultaron heridas en el terremoto, advirtiendo que podrían ocurrir temblores similares o incluso más fuertes.

La JMA advirtió que existe la posibilidad de que ocurra un “terremoto de gran escala de magnitud 8 o mayor” en Japón esta semana, pero estimó la probabilidad en 1 %.

“Si bien sigue siendo muy incierto si realmente ocurrirá un gran terremoto, creemos que es esencial tomar medidas de preparación ante desastres bajo el principio de que debemos proteger nuestras propias vidas”, indicó la agencia.

Hubo varios reportes desde la prefectura de Aomori sobre heridos e incendios, dijo el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, en una conferencia de prensa el martes temprano.

Agregó que se han reportado cortes de energía en Aomori e Iwate y que el servicio de trenes de alta velocidad fue suspendido entre Fukushima y Aomori. Algunas secciones de autopistas también fueron cerradas, señaló Kihara.

Un video de la agencia de noticias Reuters mostró un hotel y edificios dañados en Mutsu, una ciudad en la prefectura de Aomori, y un automóvil atascado en una autopista dañada.

Anteriormente, Kihara instó a las personas en las zonas afectadas a evacuar hacia terrenos elevados o trasladarse a edificios seguros, como refugios de evacuación.

No se han reportado “anormalidades en este momento” en las plantas nucleares de Higashidōri y Onagawa del país, dijo Kihara. “Hemos recibido informes de que otras instalaciones nucleares están siendo revisadas actualmente”, añadió.

Takaichi, quien fue elegida en octubre, dijo que su Gobierno trabajaría estrechamente con funcionarios locales para evaluar los daños y poner en marcha medidas de respuesta de emergencia.

El Gobierno estaría “actuando como uno solo bajo el principio de anteponer la vida humana”, afirmó.

Japón no es ajeno a los terremotos severos. Se encuentra en el Anillo de Fuego, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica a ambos lados del océano Pacífico. El peor sismo en la historia reciente de Japón fue el terremoto de Tohoku de magnitud 9,1 en 2011, que desencadenó un gran tsunami y un desastre nuclear.

Ese sismo y tsunami dejaron más de 22.000 personas muertas o desaparecidas y causaron que los reactores de la planta nuclear de Fukushima Daiichi se fundieran, liberando contaminación radiactiva en la zona circundante.

