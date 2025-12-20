Elon Musk recupera su salario de US$ 139.000 millones de 2018 tras una batalla de un año con una jueza de Delaware

La Corte Suprema de Delaware ha restaurado un enorme paquete salarial otorgado al CEO de Tesla, Elon Musk, en 2018,…

La Corte Suprema de Delaware ha restaurado un enorme paquete salarial otorgado al CEO de Tesla, Elon Musk, en 2018, que había sido anulado dos veces por un juez de un tribunal inferior.

El paquete otorgó a Musk la opción de comprar 303 millones de acciones ajustadas por división, con un valor de US$ 139.000 millones al precio de cierre del viernes.

La rectora del Tribunal de Equidad de Delaware, Kathaleen McCormick, quien supervisó el tribunal, determinó que, si bien los accionistas de Tesla aprobaron el plan de compensación en dos ocasiones, el tamaño del paquete era injusto para los accionistas.

Ella escribió que la junta directiva de Tesla “tenía la carga de demostrar que el plan de compensación era justo y no cumplió con su tarea”.

Incluso después de que los accionistas votaran nuevamente a favor del paquete, McCormick rechazó el paquete por segunda vez por considerarlo injusto.

Pero la Corte Suprema de Delaware dictaminó este viernes que el tribunal inferior se equivocó en su opinión y que desechar el paquete salarial de 2018 era “inequitativo” y que hacerlo “deja a Musk sin compensación por su tiempo y esfuerzos durante un período de seis años”.

Musk ya es la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado de US$ 644.000 millones, según el rastreador de multimillonarios de Bloomberg.

Gran parte de esa riqueza proviene de los 413 millones de acciones de Tesla que posee en su totalidad, con un valor de US$ 199.000 millones al precio de cierre del viernes.

Las acciones de Tesla están cerca del máximo histórico alcanzado a principios de esta semana.

Recientemente Tesla le otorgó un nuevo paquete salarial que podría valer US$ un billón si el valor de las acciones de Tesla aumenta tanto como Musk y la compañía proyectan.

Tesla es solo una parte del patrimonio neto de Musk, quien también es el principal accionista de SpaceX, una empresa que planea sacar a bolsa el próximo año con una valoración que también incrementaría enormemente su patrimonio.

“Gracias por su apoyo inquebrantable”, respondió Musk en X el viernes por la noche en respuesta a alguien que había publicado sobre la decisión de la Corte Suprema de Delaware.

Esta historia ha sido actualizada con desarrollos y contexto adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.