El video del doble ataque en el Caribe revive la polémica vista en el caso Epstein para Trump

Si no hay nada realmente perjudicial para el presidente Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein, él y su Gobierno hicieron un excelente trabajo al hacer que pareciera que sí.

¿De qué otra manera se explican sus promesas de transparencia total, su repentino e inexplicable cambio de postura y sus esfuerzos (finalmente infructuosos) por luchar contra la presión del Congreso para obtener los archivos?

Parece que la administración no aprendió la lección de ese episodio.

Porque parece que la historia podría repetirse con el video de los ataques a los barcos en el Caribe.

Trump y el Gobierno parecen haberse acobardado repentinamente a la hora de publicar el video completo de los ataques de septiembre contra un presunto barco cargado de drogas en el Caribe, donde murieron los sobrevivientes. Esto, a pesar de que Trump había dicho claramente hace menos de una semana que se publicaría.

Si bien los ataques ya eran controvertidos y legalmente dudosos, los expertos afirman que la muerte de sobrevivientes por parte del ejército estadounidense podría constituir un crimen de guerra.

Trump declaró el miércoles que “lo que sea que tengan, lo publicaremos sin problema”.

Pero prácticamente todo desde entonces sugiere que el Gobierno desearía no haber hecho esa promesa:

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció una respuesta mucho más matizada el sábado, enfatizando la necesidad de proteger información militar clave. “Estamos revisando el proceso y ya veremos”, declaró.

El lunes, Trump negó falsamente haber prometido publicar el video completo, enfureciéndose con una periodista que lo confrontó con sus propias palabras. Finalmente, dijo que Hegseth decidiría si publicar o no el video y qué publicar.

Consultada este martes por la mañana en Fox News sobre la publicación del video, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó por completo la pregunta.

Cabe destacar que, a pesar de que Hegseth mencionó la necesidad de proteger información sensible, el Gobierno ha publicado videos de estos ataques con bastante rapidez en el pasado. De hecho, Trump publicó el video del ataque del 2 de septiembre en cuestión —al menos la parte inicial— apenas horas después.

La pregunta a partir de ahí es: ¿qué tendría de delicado la parte que muestra un segundo conjunto de ataques que no fuera ya delicado con los ataques iniciales? ¿Y por qué se tardó casi una semana en revisar esa publicación, cuando solo se tardó unas horas en revisar la publicación de los primeros ataques?

El representante demócrata Adam Smith ofreció una teoría este fin de semana: al Gobierno le preocupa que el video completo debilite su defensa de los ataques. (Algunos republicanos han argumentado que el segundo ataque fue legítimo porque los sobrevivientes podrían haber recibido ayuda o continuado su misión de alguna manera).

“Si publican el video, entonces todo lo que dicen los republicanos se presentará claramente como completamente falso”, declaró el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes el domingo en el programa “This Week” de ABC News.

De hecho, incluso Trump parece estar actuando con cautela al defender con demasiada firmeza el segundo ataque.

Antes de que la Casa Blanca lo confirmara la semana pasada, el presidente dijo que no habría querido que el ejército lanzara un segundo ataque que matara a sobrevivientes. De igual manera, cuando se le preguntó el lunes en una entrevista con “Politico” si el segundo ataque era necesario, Trump evitó una respuesta directa y volvió a distanciarse de la situación.

“Bueno, parecía que intentaban dar la vuelta al barco, pero yo no me meto en eso”, dijo. Trump añadió, en aparente referencia a los militares: “Eso es cosa suya”.

El video completo —que Trump calificó de “poco agradable” en declaraciones a “Politico”— sería de interés independientemente de si inicialmente prometió publicarlo.

Pero si el Gobierno intenta retener el video, estará incumpliendo la promesa de Trump de forma muy evidente. Y eso podría interpretarse como una forma de cubrirse las espaldas, al igual que con Epstein.

Pero los paralelismos no acaban ahí.

De hecho, el lunes supimos que, al igual que con los archivos de Epstein, el Congreso parece estar tomando medidas al respecto.

Incluida en un nuevo y masivo proyecto de ley de política de defensa, se encuentra una disposición que busca obligar al Departamento de Defensa a entregar los videos completos y sin editar de los ataques a los comités de las fuerzas armadas de la Cámara de Representantes y el Senado. De no hacerlo, el Congreso limitaría el presupuesto de viajes de Hegseth.

Se parece mucho a la petición de descargo de la Cámara de Representantes que forzó una votación para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein. (Y la presión pública finalmente obligó a Trump a ceder y firmar el proyecto de ley). Es extremadamente raro que el Congreso, controlado por los republicanos, se imponga de esta manera, pero lo hace, al menos por ahora.

Incluso el senador republicano Josh Hawley, quien suele ser aliado de Trump, se unió este martes a quienes instan al Gobierno a encontrar la manera de publicar el video.

“Le diría simplemente: ‘Mira, si hay una manera de publicar el video’ —cosa que no he visto—, pero si hay una manera de publicarlo que no comprometa nuestra recopilación de inteligencia, los instaría a que lo hagan”, dijo el republicano de Missouri.

Entonces, ¿por qué los legisladores exigen cada vez más transparencia? No está claro, pero existe un interés bipartidista en este tema e incluso cierta preocupación entre republicanos de alto rango como el presidente de las Fuerzas Armadas del Senado, Roger Wicker, y el expresidente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner. Turner sugirió recientemente que el Gobierno había ocultado información sobre el segundo ataque.

“Esto está completamente fuera de lo que se ha discutido con el Congreso”, declaró el republicano de Ohio en el programa “Face the Nation” de CBS el 30 de noviembre, después de que se informara inicialmente sobre el segundo ataque.

El senador republicano Rand Paul, de Kentucky, crítico veterano de los ataques, incluso acusó a Hegseth de mentir al respecto. A principios de este otoño, algunos republicanos prominentes criticaron la falta de intercambio de información sobre los ataques por parte del Gobierno.

Aún queda mucho por resolver, pero la administración está preparando de nuevo un posible enfrentamiento con el Congreso por la publicación de algo que previamente prometió que haría.

Y si los archivos de Epstein sirven de indicio, es probable que solo aumenten el interés y las sospechas sobre lo que el Gobierno podría estar ocultando.

“Tenemos que conseguir que se publiquen los archivos de Epstein. Tenemos que conseguir cualquier video que no comprometa de ninguna manera la integridad de la misión allí”, declaró este martes el senador republicano Thom Tillis. “Simplemente, publiquen la información”.

