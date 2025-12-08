El Vaticano devuelve artefactos sagrados retenidos durante un siglo a sus dueños indígenas en Canadá

Líderes indígenas esperaban en la nevada pista del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal el sábado mientras la valiosa…

Líderes indígenas esperaban en la nevada pista del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal el sábado mientras la valiosa carga era descargada de un avión de Air Canada.

Las cajas contenían más de 60 valiosos artefactos culturales, incluido un raro kayak inuit de piel de foca, que fueron tomados de comunidades de las Primeras Naciones, inuit y Métis hace más de un siglo y que desde entonces habían estado en los museos y bóvedas del Vaticano.

El emotivo regreso a casa, mostrado en imágenes de CBC News, afiliada de CNN, representa la culminación de una incansable campaña de tres años por parte de líderes indígenas, la cual fue respaldada por el papa Francisco antes de su muerte, tras su histórica disculpa por los abusos cometidos en los internados dirigidos por la Iglesia en Canadá.

La repatriación de los artefactos también ocurre en un momento en que museos de todo el mundo han devuelto cada vez más objetos de sus colecciones que fueron robados o adquiridos de manera poco ética a sus países de origen.

La jefa nacional de las Primeras Naciones, Cindy Woodhouse Nepinak, calificó la devolución de los artefactos como un “momento importante y emotivo para muchas Primeras Naciones de todo el país” durante una conferencia de prensa el sábado.

Pero reconoció que el largo proyecto de reconciliación continúa.

“Hemos avanzado mucho, y aún nos queda mucho por recorrer”.

No existe un inventario público de los bienes que están siendo repatriados, los cuales representan una pequeña parte de los miles de objetos indígenas de la era colonial en el Vaticano.

Pero entre los 62 artefactos se encuentra un kayak inuvialuit de piel de foca del Ártico occidental, que fue el último en salir del avión en su propia caja de carga, informó CBC.

Los artefactos fueron llevados por primera vez a Roma para ser exhibidos en la Exposición de Misiones del Vaticano de 1925, una muestra de 13 meses que promovía la influencia de la Iglesia en todo el mundo y que atrajo a millones de visitantes.

El Vaticano ha sostenido durante mucho tiempo que los objetos fueron obsequiados al papa Pío XI, quien lideró la Iglesia desde 1922, pero esto ha sido cuestionado por los pueblos indígenas en Canadá.

La colección de artefactos indígenas de la Iglesia fue reunida en un momento en que la identidad de los pueblos indígenas de Canadá estaba siendo borrada, mediante leyes que prohibían prácticas culturales y la asistencia obligatoria a internados gestionados por la Iglesia diseñados para “matar al indio en el niño”.

Dado este contexto, “es muy discutible que esto haya sido una verdadera ‘donación’ de objetos”, dijo Cody Groat, profesor adjunto de Historia y Estudios Indígenas en la Western University de Canadá, a CNN en un correo electrónico el lunes.

Las llamadas para repatriar los artefactos comenzaron a cobrar fuerza en 2022, cuando un grupo de delegados de las Primeras Naciones, inuit y métis visitó Roma para conversaciones largamente esperadas con Francisco sobre los abusos históricos en los internados. Ese viaje fue seguido por la “peregrinación penitencial” de Francisco a Canadá, en la que pidió perdón por “el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas”.

El difunto pontífice prometió devolver las reliquias, pero su destino quedó en manos de su sucesor, el papa León XIV.

La Santa Sede y la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos anunciaron por primera vez el mes pasado que los objetos, junto con su documentación, serían “donados” por el papa León de regreso a las comunidades indígenas, calificándolo como “la conclusión del camino iniciado por el papa Francisco”.

Groat dijo que es “alentador ver a (León) tomar una acción tan significativa tan temprano en su pontificado, con la esperanza de sentar las bases para relaciones renovadas entre la Iglesia católica y los pueblos indígenas tanto en Canadá como a nivel mundial”.

Según informó CBC, los artefactos serán ahora examinados en el Museo Canadiense de Historia en Gatineau, Quebec, cerca de Ottawa, antes de que los líderes indígenas encuentren nuevos hogares para ellos.

“Esperamos poder desempacar los objetos en los próximos días y que el liderazgo inuit y los expertos inuit comprendan exactamente de dónde provienen estos objetos en cada una de nuestras comunidades y compartir ese conocimiento no solo con los inuit canadienses, sino también con Canadá en su conjunto”, dijo Natan Obed, presidente de Inuit Tapiriit Kanatami, en una conferencia de prensa.

El regreso de los artefactos es profundamente significativo para muchos pueblos indígenas en Canadá, quienes consideran los objetos como “ancestros culturales con una sensibilidad o vida propia”, dijo Groat.

“Estos ancestros culturales ahora pueden reincorporarse a nuestras comunidades y ayudar con la continuidad y revitalización de nuestras prácticas culturales”.

