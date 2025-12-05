El top 100 de las mejores ciudades: el impresionante ascenso de Los Ángeles y Orlando

La incógnita sobre cuál es la ciudad más bella del mundo ha sido resuelta: París ha sido nombrada la urbe…

La incógnita sobre cuál es la ciudad más bella del mundo ha sido resuelta: París ha sido nombrada la urbe más atractiva por quinta vez consecutiva. La capital francesa ha asegurado cómodamente el primer puesto en el prestigioso Top 100 City Destinations Index de Euromonitor International, un reconocimiento que subraya su inigualable atractivo. Se estima que esta joya europea ha cautivado a más de 18 millones de visitantes solo durante el año 2025, consolidando su liderazgo global como destino turístico.

Este ha sido otro año de auge para los visitantes de la Ciudad de la Luz, gracias a la reciente reapertura de Notre Dame y a la afluencia de aficionados al fútbol que acudieron a ver el trofeo después de que el París Saint-Germain (PSG) ganara por primera vez la Liga de Campeones.

La metrópoli estaba más que preparada, gracias a su política turística y a su infraestructura, de acuerdo al informe.

El índice analiza las principales ciudades de todo el mundo y las clasifica de acuerdo con criterios como el turismo, la sostenibilidad, el rendimiento económico y la salud y la seguridad.

Una vez más, Europa domina la clasificación de 2025 con seis ciudades entre las diez primeras. Madrid ocupa el segundo puesto, Roma y Milán el cuarto y el quinto, Ámsterdam el séptimo y Barcelona ha subido dos puestos hasta el octavo.

Londres, que el año pasado cayó del top 10 al puesto 13, ha continuado su trayectoria descendente. Ahora ocupa el puesto 18 de la lista, entre Hong Kong, en el 17, y Kioto, en el 19.

Aunque Londres ocupó el cuarto puesto a nivel mundial en infraestructura turística, se quedó atrás en política turística, salud y seguridad, y sostenibilidad.

Asia-Pacífico obtuvo buenos resultados, con Tokyo en el tercer puesto, Singapur en el noveno y Seúl subiendo hasta el décimo. Tokio también ocupó el tercer puesto mundial en infraestructura turística, una posición que la ciudad está consolidando con grandes inversiones en su Aeropuerto Internacional de Narita. Los planes incluyen una tercera pista y la ampliación de la segunda, lo que se espera que duplique la capacidad de pasajeros para 2039.

Nueva York, que vuelve a ocupar el sexto puesto, es la única ciudad estadounidense entre las diez primeras. Los Ángeles, que ha subido cinco puestos hasta el número 13, es la siguiente más alta. Orlando, Florida, lideró el mundo en rendimiento turístico, con un fuerte turismo interno como eje central. Esto se vio impulsado por la apertura del parque temático Epic Universe en Universal Orlando Resort en mayo de 2025, así como por las grandes mejoras en Sea World y Disney World. Orlando también acogió seis partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA este año.

Bangkok vuelve a ser la ciudad líder en política turística y atractivo, y regresa a ser la ciudad número uno del mundo en 2025 en cuanto a llegadas internacionales. Euromonitor International estima que en 2025 se realizarán nada menos que 30,3 millones de viajes internacionales a esta ciudad.

Hong Kong ocupa el segundo lugar en cuanto a llegadas internacionales, con 23,2 millones de viajes estimados. Londres ocupa el tercer lugar, con 22,7 millones, y Macao (el centro de juego conocido como la “Las Vegas china”) ocupa el cuarto lugar, con 20,4 millones.

Euromonitor International señala varias tendencias para 2025. Para abordar el problema del exceso de turismo, las ciudades están reformulando sus estrategias turísticas para centrarse en el valor, no en el volumen. Esto significa dirigirse a visitantes que se quedan más tiempo, gastan más y se comprometen de forma más responsable con el entorno y la cultura locales.

“Las crecientes preocupaciones en materia de seguridad, el aumento de los flujos turísticos, el exceso de turismo y las presiones inflacionistas” están detrás de la decisión de varios destinos de revisar las tasas de entrada y acelerar la adopción de sistemas electrónicos de autorización de viajes, según Euromonitor International, lo que influirá en el atractivo turístico a largo plazo de las ciudades.

En 2025, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos aumentaron sus tarifas, mientras que la Unión Europea se prepara para introducir el próximo año su Sistema Europeo de Autorización de Viajes con una tarifa más elevada. Japón también está considerando una serie de cambios, entre los que se incluyen el aumento de las tasas de visado y un nuevo sistema electrónico de autorización de viajes, que podría ponerse en marcha en 2028.

París

Madrid

Tokyo

Roma

Milán

Nueva York

Amsterdam

Barcelona

Singapur

Seúl

Bangkok (30,3 millones de viajes internacionales)

Hong Kong (23,2 millones)

Londres (22,7 millones)

Macao (20,4 millones)

Estambul (19,7 millones)

Dubái (19,5 millones)

La Meca (18,7 millones)

Antalya (18,6 millones)

París (18,3 millones)

Kuala Lumpur (17,3 millones)

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.