El rey Carlos insta al coraje y la reconciliación en su mensaje de Navidad

El rey Carlos III del Reino Unido utilizó su mensaje navideño para reflexionar sobre la vida como un viaje compartido…

El rey Carlos III del Reino Unido utilizó su mensaje navideño para reflexionar sobre la vida como un viaje compartido y llamó a las personas a adoptar valores como el coraje, la reconciliación y la unidad en un mundo dividido e incierto.

El monarca británico afirmó que “peregrinación es una palabra menos utilizada actualmente, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno”.

“Se trata de avanzar hacia el futuro y también de mirar al pasado para recordar y aprender de sus lecciones”, agregó.

Carlos recordó el “coraje y sacrificio” de la Segunda Guerra Mundial y elogió “la forma en que las comunidades se unieron”, en su discurso tradicional que coincidió con el 80º aniversario del final del conflicto a principios de este año.

“Estos son los valores que han dado forma a nuestro país y a la Mancomunidad Británica de Naciones”, continuó el rey. “Mientras escuchamos sobre divisiones, tanto en casa como en el extranjero, son valores que nunca debemos perder de vista”.

Mientras el rey hablaba sobre “historias del triunfo del coraje sobre la adversidad” que le dan esperanza, se mostraron imágenes del viaje sorpresa de la princesa Ana a Ucrania en septiembre. Realizó la visita oficial a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido para resaltar “las experiencias traumáticas de los niños que viven en la primera línea del conflicto”, según informó el Palacio de Buckingham.

Carlos también elogió la “valentía espontánea” de quienes instintivamente han puesto “su vida en peligro para defender a otros”, tras el ataque a la sinagoga de Manchester y el tiroteo en Bondi Beach.

Mientras hablaba, se mostró un video de Carlos reuniéndose con sobrevivientes y equipos de emergencia en Manchester, antes de que la transmisión mostrara a personas depositando flores en un monumento dedicado a las víctimas y sobrevivientes de Bondi en Australia.

La tradición del mensaje navideño del monarca se remonta a 1932 y fue pronunciado por primera vez por Jorge V. Desde entonces, se ha convertido en una parte esencial de las festividades para muchos británicos que se reúnen a verlo y escucharlo a las 3 p.m. del día de Navidad.

Escrito por el propio Carlos, es una de las pocas ocasiones en las que no busca asesoramiento del Gobierno al redactarlo y suele apoyarse en enseñanzas religiosas, al tiempo que reflexiona sobre temas y preocupaciones actuales.

El cuarto mensaje navideño del rey en su reinado llega tras un año de turbulencia social y política en el Reino Unido, en el que la unidad nacional parece haberse fracturado en un escenario político cada vez más polarizado, en medio de crecientes desafíos financieros por la crisis del costo de vida, y mientras temas defendidos por la extrema derecha continúan ganando impulso entre sectores más amplios de la población.

Carlos reflexionó sobre la historia navideña de María y José viajando a Belén y el viaje de los Reyes Magos para adorar en la cuna de Jesús, y cómo, en cada caso, “dependieron de la compañía y la bondad de otros” y canalizaron “una fortaleza interior” para afrontar obstáculos físicos y mentales.

“En tiempos de incertidumbre, estas formas de vida son apreciadas por todas las grandes religiones y nos brindan fuentes profundas de esperanza, resiliencia ante la adversidad, paz a través del perdón, simplemente conociendo a nuestros vecinos y mostrando respeto mutuo, creando nuevas amistades”.

“Con la gran diversidad de nuestras comunidades, podemos encontrar la fuerza para asegurar que el bien triunfe sobre el mal. Me parece que debemos atesorar los valores de compasión y reconciliación”.

El monarca, de 77 años, grabó el mensaje de temporada a principios de este mes en la Abadía de Westminster, un lugar con una larga historia como iglesia de peregrinación, con visitantes que acuden al santuario de Eduardo el Confesor.

Grabó el discurso dentro de la Capilla de la Virgen, donde están enterrados 15 reyes y reinas, incluidas Isabel I y María, reina de Escocia.

Es el segundo año consecutivo que la transmisión se grabó fuera de una residencia real. El discurso del año pasado se grabó en la capilla de un antiguo hospital en el centro de Londres, un lugar ideal para reflejar sus palabras de elogio hacia los trabajadores de la salud.

Vestido con un traje de rayas, corbata azul y pañuelo en el bolsillo, Carlos parecía estar de buen ánimo al recordar su visita de Estado al Vaticano con la reina Camila, donde “rezamos con el papa León XIV en un momento histórico de unidad espiritual”.

Más adelante en su discurso, el rey dijo: “Cuando me encuentro con personas de diferentes religiones, me resulta sumamente alentador escuchar cuánto tenemos en común, un deseo compartido de paz y un profundo respeto por toda la vida”.

Detrás de Carlos, árboles de Navidad brillantemente iluminados decoraban el fondo. Los árboles fueron reutilizados del servicio anual “Juntos en Navidad” de la princesa de Gales, celebrado en la abadía a principios de diciembre.

Catherine y su hija, la princesa Carlota, interpretaron un inesperado dúo de piano como parte de la secuencia de apertura del programa, cuando se transmitió la noche del miércoles.

La Abadía de Westminster también fue el escenario de un servicio de Adviento al que el rey asistió a principios de este mes, y reunió a una congregación que incluía líderes cristianos, miembros del clero anglicano, así como representantes de otras religiones y organizaciones benéficas.

La transmisión navideña de Carlos concluyó con una interpretación de “Carol of the Bells” a cargo de Songs for Ukraine y el Coro de la Royal Opera.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.