El premio mayor de Powerball alcanza los US$ 1.000 millones después de que nadie ganara el miércoles

El premio mayor del Powerball ha aumentado a un estimado de US$ 1.000 millones después de que nadie tuviera el boleto del gran premio en el sorteo del miércoles.

Los números ganadores fueron 10, 16, 29, 33, 69 y el Powerball rojo 22, con un multiplicador Power Play de 3.

Aunque nadie se llevó el premio mayor de US$ 930 millones del Powerball —el segundo premio más grande de este año—, tres afortunados ganaron US$ 1 millón cada uno, según el sitio web de Powerball.

Los boletos ganadores se vendieron en Maryland, Michigan y Nueva Jersey.

El nuevo premio mayor de US$ 1.000 millones estará en juego en el próximo sorteo programado para el sábado.

El premio mayor ha estado creciendo de manera constante durante los últimos meses, desde el premio de US$ 1.787 millones en septiembre, el segundo más grande en la historia de Powerball.

Si alguien gana esta noche, tendrá dos opciones de pago: una suma global estimada de US$ 429 millones, o un premio anualizado, donde los US$ 930 millones estimados se dividen en 30 pagos anuales. Ambas opciones son antes de impuestos.

Las probabilidades de ganar el premio mayor eran bajas: alguien tendría alrededor de 1 en 292,2 millones de posibilidades de ganar. Premios menores, que van desde US$ 4 hasta US$ 1 millón, ofrecen mejores probabilidades de ganar.

El premio mayor de septiembre fue para ganadores en Texas y Missouri, quienes dividieron el premio de US$ 1.787 millones.

Los clientes en casi todos los estados, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE.UU. pueden comprar un boleto por US$ 2. Para los cinco estados restantes, Alabama, Utah, Alaska, Hawai y Nevada, existen varias razones, incluyendo cabildeo y falta de incentivos, por las cuales no tienen lotería.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 pm, hora de Miami.

