El precio de la gasolina en EE.UU. cae por debajo de los US$ 3 el galón por primera vez desde mayo de 2021

El precio de la gasolina en Estados Unidos cayó este martes por debajo de un promedio de US$ 3 por…

El precio de la gasolina en Estados Unidos cayó este martes por debajo de un promedio de US$ 3 por galón por primera vez en cuatro años y medio.

Este hito representa una inusual noticia positiva en medio de una crisis de asequibilidad que se ha prolongado durante años, y que ha estado marcada por los altos costos de los artículos de primera necesidad.

Según la AAA, el promedio nacional de la gasolina regular bajó a US$ 2,998 por galón frente a los US$ 3,001 del lunes.

Los precios en los surtidores han bajado aproximadamente seis centavos tan solo en la última semana y se encuentran por debajo de los US$ 3 por primera vez desde mayo de 2021.

La gasolina también es más barata que el año pasado, aunque la diferencia es modesta. El promedio nacional del año pasado era de US$ 3,05 por galón.

Los precios son aún más bajos en muchas partes del país.

Según la AAA, el costo promedio de la gasolina es inferior a US$ 2,75 por galón en 18 estados, incluyendo Nuevo México, Carolina del Sur, Wisconsin, Iowa y Colorado.

Esto está muy lejos de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía. En un momento dado, la gasolina superó los US$ 5 por galón por primera vez en la historia, lo que llevó al Gobierno de Biden a liberar reservas de petróleo de emergencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.