El papa León XIV nombra arzobispo promigrante en Nueva York, lo que indica un enfoque más firme de la Iglesia frente a Trump

El papa León XIV ha nombrado a un nuevo arzobispo de Nueva York que tiene experiencia de primera mano en…

El papa León XIV ha nombrado a un nuevo arzobispo de Nueva York que tiene experiencia de primera mano en países desde donde millones de personas han emigrado a los Estados Unidos, lo que indica el potencial para un enfoque más franco por parte de los obispos sobre la inmigración.

El papa ha elegido al obispo Ronald Hicks, de 58 años, para dirigir la iglesia en Nueva York, un nombramiento que llega en un momento en que la administración Trump ha estado intensificando sus políticas antinmigratorias a las que la Iglesia Católica en los EE.UU. ha respondido con críticas más vocales.

La nominación de Hicks por parte de León XIV es su nombramiento más significativo para la Iglesia en Estados Unidos desde su elección, ya que el arzobispo de Nueva York ocupa un puesto importante a nivel nacional, tanto en la Iglesia como en todo el país.

Los arzobispos de Nueva York suelen ser nombrados cardenales, y Hicks puede esperar un escrutinio aún mayor en un momento en que la Iglesia Católica está liderada por su primer papa estadounidense.

El mes pasado, Hicks hizo una declaración sobre inmigración, “expresando su solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas”.

Respondía a una inusual intervención de los obispos estadounidenses que criticaban las políticas inmigratorias de la Casa Blanca, afirmando que su mensaje subrayaba “sus preocupaciones, oposición y esperanzas con claridad y convicción”.

El obispo Hicks es, al igual que el papa, un compatriota de Chicago que ha pasado tiempo en Latinoamérica.

Hicks, hasta ahora obispo de Joliet, Illinois, estuvo cinco años en El Salvador, donde trabajó ayudando a niños huérfanos y abandonados.

Anteriormente, también realizó una labor similar en México. Su trayectoria refleja la creciente influencia de la comunidad católica hispana en Estados Unidos y se asemeja a la de León XIV, quien pasó muchos años como misionero y obispo en Perú.

Hicks sucederá al cardenal Timothy Dolan, quien cumplió 75 años a principios de este año, la edad en la que los obispos deben presentar su renuncia al Papa. León XIV ha aceptado la renuncia del cardenal, lo que pone fin a un mandato marcado por la prominencia de Dolan como uno de los líderes católicos más reconocidos en Estados Unidos.

Dolan ha sido reconocido desde hace tiempo como un hábil comunicador, pastor e historiador de la iglesia, con un perfil que trascendió las fronteras de su archidiócesis.

Sin embargo, durante el pontificado de Francisco, Dolan fue percibido en ocasiones como alguien en desacuerdo con las prioridades del difunto papa, aunque siempre expresó su respeto por Francisco.

El cardenal Dolan, si bien mantuvo relaciones en todo el espectro político, también tuvo una relación más cálida con el presidente Donald Trump que el papa Francisco: dijo que el presidente “toma en serio su fe cristiana” mientras dirigía la oración de invocación en la inauguración de Trump en 2025 y oraba en el mismo evento de 2017.

A principios de este año, el cardenal fue criticado al comparar al difunto Charlie Kirk, el activista político conservador asesinado en septiembre, con el apóstol San Pablo, figura clave del cristianismo primitivo.

Esta comparación buscaba destacar el celo evangelizador de Kirk, pero algunos la consideraron excesiva.

Desde su elección en mayo, León XIV ha demostrado que quiere seguir la misma línea que su predecesor, aunque con un estilo más discreto.

El primer pontífice nacido en Estados Unidos ha expresado su preocupación por el trato “inhumano” de la administración Trump a los inmigrantes y otros aspectos de la política exterior del presidente, pero su papado ha estado marcado por una aversión a caer en la polarización política.

El nuevo arzobispo de Nueva York dice que se identifica personalmente con el papa León XIV: Hicks nació en Harvey, Illinois, al sur de Chicago, cerca de donde el pontífice creció en Dolton.

“Reconozco muchas similitudes entre él y yo. Crecimos literalmente en el mismo radio, en el mismo barrio”, declaró Hicks a la cadena de televisión WG9 de Chicago a principios de este año. “Jugábamos en los mismos parques, nadábamos en las mismas piscinas, nos gustaban las mismas pizzerías. Es así de real”.

Michael Sean Winters, un comentarista católico, dijo a CNN que Hicks es un “buen oyente y constructor de puentes que seguirá el ejemplo de León XIV”, y agregó que el nuevo arzobispo no tenía “ningún temperamento de guerra cultural”.

Hicks es un moderado pastoral que se opuso a las medidas de algunos obispos estadounidenses para prohibir la comunión al expresidente Joe Biden por su apoyo al aborto legal.

Sean Winters señaló que Hicks ha trabajado con obispos con diferentes posturas teológicas en la Iglesia y se le considera capaz de superar las divisiones ideológicas.

Hicks, añadió, está comprometido con las enseñanzas sociales de la Iglesia, incluida la preocupación por los marginados, el apoyo a los sindicatos y la lucha contra las injusticias económicas, una característica del catolicismo en Chicago, que tiene una larga historia de acción social católica.

Elise Allen, quien escribió una biografía de León XIV y entrevistó al papa a principios de este año, dijo que Hicks está “un paso a la izquierda del cardenal Timothy Dolan, pero de ninguna manera es un progresista radical”.

Explicó que el papa “no busca conservadores ni progresistas en cuanto a nombramientos episcopales… Busca personas que compartan sus prioridades, pero que, fundamentalmente, aporten una postura de equilibrio”.

Es probable que el nombramiento de Hicks también haya contado con el apoyo del cardenal Blase Cupich de Chicago, cercano a León XIV, que ocupa un puesto en la oficina del Vaticano que supervisa los nombramientos de obispos y ha colaborado estrechamente con Hicks.

El cardenal ha sido un firme defensor de los migrantes y apoyó las reformas del papa Francisco, aunque el difunto pontífice se enfrentó a una importante oposición por parte de algunos miembros de la jerarquía estadounidense.

El nombramiento de Hicks se produce apenas unas semanas después de que los obispos estadounidenses emitieran una rara declaración lamentando el trato que la administración Trump da a los inmigrantes y condenando la “deportación masiva indiscriminada de personas”.

En su nuevo cargo, el arzobispo electo también debe afrontar las consecuencias del escándalo de abusos sexuales clericales.

La arquidiócesis anunció recientemente la creación de un fondo de US$ 300 millones para llegar a un acuerdo con unos 1.300 sobrevivientes que han demandado a la Iglesia. La arquidiócesis planea realizar importantes ventas de propiedades para financiar los acuerdos.

“Necesitamos abordar todos los males y/o problemas que existen y no tener miedo de enfrentarlos”, manifestó Hicks en el pasado sobre el abuso.

El nuevo cargo de Hicks lo coloca en el corazón de una situación política turbulenta, pero Sean Winters afirmó que Hicks estaba a la altura. Añadió que el nuevo arzobispo es “carismático” y que “si creciste en el sur de Chicago, como el obispo Hicks, sabes cómo aguantar un golpe y levantarte”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.