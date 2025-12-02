El papa León XIV insta a EE.UU. a no incursionar en Venezuela

El papa León XIV ha dicho que cree que Estados Unidos necesita encontrar “otra manera” de manejar la situación en…

El papa León XIV ha dicho que cree que Estados Unidos necesita encontrar “otra manera” de manejar la situación en Venezuela, advirtiendo en contra de cualquier incursión militar y diciendo que sería mejor buscar el diálogo o aplicar presión económica.

“Parece que existe la posibilidad de que haya alguna actividad, incluso una operación para invadir territorio venezolano”, dijo León, quien pasó varios años como misionero y obispo en Perú, a los periodistas a bordo del avión papal de regreso a Roma desde Beirut el martes. “Realmente creo que es mejor buscar vías de diálogo, quizás presión, incluida la presión económica, pero buscar otra manera de cambiar, si eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos”.

Los comentarios del primer papa estadounidense llegan en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, y León afirmó que los líderes de la iglesia en el país sudamericano estaban buscando “formas de calmar la situación”.

Señaló que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, habían hablado por teléfono y que, dado que “las voces que vienen de EE.UU. cambian, con cierta frecuencia a veces, hay que observar”.

Durante una conferencia de prensa en vuelo que abordó varios temas, León también pidió que Europa y Norteamérica sean “un poco menos temerosos” respecto a los inmigrantes de diferentes religiones. Consultado sobre los católicos que ven al islam como una “amenaza” para el cristianismo en Europa, León dijo que es consciente de los temores de la gente, pero afirmó que a menudo “son generados por personas que están en contra de la inmigración y que intentan mantener fuera a quienes pueden ser de otro país, otra religión, otra raza”.

En cambio, León dijo que su visita a Turquía y Líbano subrayó que “el diálogo y la amistad entre musulmanes y cristianos es posible”, citando al Líbano como un país que enseña la amistad entre cristianos y musulmanes. Dijo que las lecciones del Líbano deben ser “escuchadas en Europa o Norteamérica, que tal vez deberíamos ser un poco menos temerosos y buscar formas de promover un diálogo auténtico y el respeto”.

Sus comentarios sobre migración llegan menos de una semana después de que Trump dijera que considera prohibir permanentemente la inmigración de lo que él llamó “países del tercer mundo”.

El papa también subrayó la importancia de Europa en la elaboración de un plan de paz para Ucrania, en medio de las conversaciones que tienen lugar entre enviados estadounidenses y el presidente de Rusia Vladimir Putin en Moscú el martes.

“Está claro que por una parte el presidente de Estados Unidos piensa que se puede promover un plan de paz que le gustaría hacer y que al menos en un primer momento era sin Europa, pero la presencia de Europa es importante y ese primer plan fue modificado también por lo que Europa estaba diciendo”.

León también habló por primera vez sobre cómo se sintió en el momento de su elección como papa a principios de este año, revelando que “hace apenas uno o dos años” el hombre de 70 años había pensado en retirarse.

“¿Cómo fue? Me resigné al hecho cuando vi cómo iban las cosas, que podía ser una realidad”, dijo. “Respiré hondo, dije ‘aquí vamos Señor, tú estás a cargo, tú guías el camino’”.

También dijo que espera visitar Argelia pronto para seguir los pasos de san Agustín, el fundador de su orden religiosa en el siglo IV, y para promover un mensaje de diálogo entre el mundo cristiano y musulmán.

El 8 de mayo de 2025, los cardenales de la Iglesia católica eligieron al cardenal Robert Prevost, el primer papa nacido en EE.UU. en los 2.000 años de historia de la iglesia. Si bien ha adoptado las mismas prioridades que su predecesor, León tiene un estilo más discreto y formal, y algunos se preguntan cómo abordará los principales desafíos de la iglesia.

El pontífice pasó tiempo con los reporteros mientras se dirigía a Turquía la semana pasada, hablando sobre Wordle, deseando a los periodistas estadounidenses a bordo un feliz Día de Acción de Gracias y recibiendo pasteles de calabaza. También respondió preguntas de los medios en dos ocasiones durante el viaje de seis días.

Mientras algunos han comentado sobre su hermetismo, León citó un libro que, según él, ayudaría a entenderlo mejor. El libro titulado “La práctica de la presencia de Dios” fue escrito por “Hermano Lorenzo”, un fraile carmelita del siglo XVII; dijo que es el relato de alguien que “simplemente entrega su vida al Señor y permite que el Señor lo guíe”.

“Si quieren saber algo sobre mí, esa ha sido mi espiritualidad durante muchos años”, dijo, y agregó que esto lo ayudó mientras estuvo en Perú “durante años de terrorismo” y en varias asignaciones diferentes.

La decisión del papa de realizar una conferencia de prensa en el regreso desde el Líbano continúa los pasos de sus predecesores, incluido el papa Francisco, quien frecuentemente hacía intervenciones notables durante sus conferencias de prensa a bordo del avión.

