El oscuro mensaje navideño de Trump reincide en un error político

Fue la pesadilla antes de Navidad.

Donald Trump le dio un giro sombrío a la tradición de los discursos presidenciales nacionales el miércoles, al evocar el infierno de una nación “muerta” que, según él, le entregó el expresidente Joe Biden.

Su objetivo era obvio: distraer la atención de su propia crisis política.

Los presidentes suelen solicitar a las cadenas de televisión tiempo al aire para un discurso en horario de máxima audiencia en momentos trascendentales: cuando están a punto de llevar al país a la guerra o después de las tragedias.

En 2003, el presidente George W. Bush se presentó ante la nación para anunciar que en ese momento, “las fuerzas estadounidenses y de la coalición” se encontraban “en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Iraq”.

En enero de 1986, el presidente Ronald Reagan lamentó la pérdida de siete astronautas en el desastre del transbordador espacial Challenger con un lenguaje sublime, al decir que se habían “desprendido de las duras ataduras de la Tierra para tocar el rostro de Dios”.

El mensaje navideño de Trump careció de poesía. En cambio, profirió una dosis estacional de su retórica más distópica. La única crisis es la que ha reducido su índice de aprobación al 39 %, según la Encuesta de Encuestas de CNN, tras menos de un año en el cargo.

“Heredé un desastre y lo estoy arreglando”, bramó Trump. Los estadounidenses que esperaban empatía por las dificultades que están pasando por los altos precios de los alimentos, la vivienda y la atención médica recibieron, en lugar de eso, una reprimenda por no reconocer que disfrutan de una gloriosa nueva era dorada creada por él.

“En los últimos 11 meses, hemos impulsado más cambios positivos a Washington que cualquier otro Gobierno en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual y creo que la mayoría estará de acuerdo con eso”, declaró Trump.

El discurso de Trump, que comenzó con una virulenta crítica antiinmigración, resultó familiar para cualquiera que haya asistido a uno de sus mítines. Y probablemente tuvo buena acogida entre su base electoral, sumamente leal, con la que mantiene un profundo vínculo.

Trump no parecía un líder con el control de su propio destino político ni del de la nación. En cambio, su discurso fue como uno de sus discursos de Truth Social, escritos en mayúsculas, hecho realidad. Pero también insistió en un error político fundamental, uno que también cometió Biden. Trump intentó hacer que los estadounidenses rechacen la evidencia que tienen ante sus propios ojos mientras lidian con los altos precios y una sensación generalizada de inseguridad económica que nunca sintieron multimillonarios como él.

Recitó una lista de estadísticas y cifras, afirmó que los precios estaban cayendo rápidamente, que el crecimiento salarial se estaba disparando y que millones de estadounidenses estaban en una situación mucho mejor que cuando asumió el cargo. Muchos de estos datos fueron exagerados o erróneos.

El presidente también ignoró que la tasa de inflación interanual es exactamente la misma que cuando asumió el cargo. Los precios de los alimentos no han bajado en todos los ámbitos. Millones de estadounidenses están sufriendo enormes aumentos en los precios de los seguros médicos porque su administración no ha encontrado una solución para el vencimiento de las primas mejoradas del Obamacare. Y la tasa de desempleo acaba de alcanzar su máximo en cuatro años, y el lento crecimiento salarial ha empeorado aún más el ánimo del público.

Trump, quizás el mayor experto en branding de la historia política estadounidense, ha tenido un éxito considerable en el pasado reinventando la realidad. Convenció a millones de ciudadanos, por ejemplo, de que las elecciones de 2020 habían sido fraudulentas.

El miércoles, su tarea era convencer a la gente de que había avanzado en la solución de su difícil situación y de que algo mucho mejor llegaría en 2026. Y no dejó lugar a dudas sobre su mensaje: si algo sigue estando mal es por culpa de Biden. Pero repetirle a la gente una y otra vez que todo va bien, cada vez con más fuerza, parece una estrategia política condenada al fracaso.

Y aunque el Gobierno de Biden cometió muchos errores —por ejemplo, al minimizar una crisis inflacionaria histórica—, es probable que Trump vea cada vez menos resultados al criticar incesantemente a su predecesor. Lo mismo ocurrirá con los republicanos vulnerables en las elecciones intermedias del próximo noviembre. Según una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 57 % de los estadounidenses afirma que Trump es el principal responsable del estado actual de la economía, mientras que el 34 % culpa al expresidente Biden.

Trump irrumpió en las salas de estar y en los teléfonos móviles de todo el país en lo que podría ser su momento político más difícil en dos mandatos presidenciales. Sus índices de aprobación están cayendo. Ha perdido la confianza pública en su capacidad para gestionar una economía que muestra todo tipo de señales de peligro. Ha declarado que es mentira que los votantes estén preocupados por el costo de vida, algo que no volvió a repetir el miércoles.

También existe la sensación de que el férreo control de un presidente que construyó su marca sobre la base de su dominio y que busca un poder ejecutivo ilimitado está flaqueando. Trump ha tenido que lidiar recientemente con la indignación de los republicanos en el Congreso por los archivos de Jeffrey Epstein y de los republicanos de Indiana por su intento de manipular los distritos electorales en las elecciones intermedias.

En un comentario sorprendente, una de sus antiguas simpatizantes más leales, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, declaró a CNN esta semana que “el dique se está rompiendo” en el Partido Republicano y que Trump se estaba convirtiendo en un pato cojo.

Lo mejor que se puede decir del discurso de Trump del miércoles es que hizo lo que siempre hace: apelar a su base. Si los votantes más entusiastas de Trump no acuden a las urnas en noviembre, las esperanzas de los republicanos de mantener su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes se hundirán. Trump argumentó que su política de deportaciones masivas, su enfoque de línea dura contra la delincuencia y su política exterior de “Estados Unidos Primero” habían restaurado la seguridad pública y el respeto global.

Esto complacerá a los republicanos de base. Pero después del discurso furioso del miércoles por la noche, los demócratas podrían estar más encantados de que Trump se inserte metafóricamente en la papeleta electoral de 2026 que los líderes republicanos.

Tras salir del aire, el presidente conversó con periodistas en la Casa Blanca, tomó una Coca-Cola Light y reveló que su jefa de gabinete, Susie Wiles, le había pedido que diera un discurso televisado. “Te dije 20 minutos y llegaste a 20 minutos en punto”, le dijo Wiles al presidente. Quizás eso explique por qué pronunció el discurso a toda prisa, como si tuviera que tomar un avión.

Además de ser el discurso presidencial televisado más ruidoso a la nación en la historia reciente, la aparición de Trump fue una de las más defensivas.

Parecía genuinamente enojado porque la gente no valora sus intentos de bajar los precios de los medicamentos, su decreto que busca hacer la vivienda más asequible y su intento de mejorar la seguridad de los estadounidenses con su controvertida estrategia de enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades como Washington.

Pero la autocompasión rara vez es una cualidad política ganadora. Y reprender a los votantes es una extraña forma de ganarse su apoyo.

La suerte no está definitivamente echada de cara a las elecciones intermedias del próximo año ni sobre el legado de Trump en su segundo mandato. Muchos presidentes anteriores a él han tenido dificultades para comunicar sus mensajes en tiempos económicos difíciles. Y algunos de ellos lograron recuperar fuerza política.

Un discurso más moderado sobre las áreas donde Trump ha tenido éxito —como la baja del precio de la gasolina— podría haber sido una decisión más sensata de parte del presidente. Y tiene motivos para esperar que la situación cambie en 2026. Sus recortes de impuestos entrarán en vigor con el cambio de año y podrían mejorar el ánimo de los votantes. El bono de US$ 1.776 para los militares que anunció el miércoles les parecerá a muchos estadounidenses loable y patriótico.

Y si el presidente de la Reserva Federal que él nombre logra reducir las tasas de interés más rápidamente que el actual presidente del banco central, Jerome Powell, la gente podría conseguir hipotecas más baratas. (Esta medida también podría ser contraproducente y desencadenar una aceleración de la inflación, lo que volvería a hacer subir los precios).

Además, las mismas encuestas que muestran la impopularidad de Trump también revelan que los votantes aún no confían mucho en los demócratas, a pesar de las importantes victorias del partido este año en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia, donde la asequibilidad fue un tema central.

Pero hay grandes desafíos por delante. El costo de los alimentos, el alquiler, las hipotecas, el cuidado infantil, la atención médica y la electricidad está aumentando más rápido que los salarios. Y Trump, en parte, es quien creó este problema: prometió durante la campaña electoral de 2024 que reduciría el costo de la vida, y dijo que sería fácil lograrlo.

El miércoles por la noche, Trump demostró que no cambiará una política que muchos economistas consideran ruinosa para la economía y clave para el aumento de precios.

“Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, ‘aranceles’, que durante muchas décadas otros países han utilizado con éxito en nuestra contra, pero ya no”, dijo Trump. Hay evidencia de que los aranceles han convencido a algunas empresas a reubicarse en Estados Unidos, por ejemplo, en la industria automotriz. Pero las nuevas plantas e inversiones tardarán años en surtir efecto y no complacerán a los votantes que quieren un cambio inmediato.

Trump concluyó su comparecencia explicando el mensaje que los republicanos llevarán a los votantes el próximo año, y que probablemente detallará en su discurso del Estado de la Unión el próximo año.

“Estamos haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Esta noche, después de 11 meses, nuestra frontera está segura. La inflación se ha detenido, los salarios han subido, los precios han bajado. Nuestra nación es fuerte. Estados Unidos es respetado y nuestro país ha regresado más fuerte que nunca. Estamos preparados para un auge económico como el mundo nunca ha visto”.

Una cosa es decirlo. Otra muy distintas es hacérselo creer al país.

