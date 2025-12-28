El gran protagonismo del fútbol femenino en 2025, con Marta y Aitana Bonmatí en el centro de escena

No fue un 2025 más para el fútbol femenino. Solo por comenzar a desandar el camino recorrido, a nivel selecciones…

No fue un 2025 más para el fútbol femenino. Solo por comenzar a desandar el camino recorrido, a nivel selecciones este año tuvo la despedida de la, para muchos, mejor jugadora de la historia, la brasileña Marta, quien le dijo adiós a la Canarinha a lo grande, mientras el relevo generacional ya tiene nombre y apellido: Aitana Bonmatí.

La delantera, ganadora del Balón de Oro en seis oportunidades, anotó dos goles en el partido definitivo que Brasil le ganó a Colombia, para así levantar el título por cuarta vez en su carrera y ser elegida la mejor jugadora del certamen.

Colombia había hecho más que méritos para ser la justa ganadora de la Copa América por primera vez en su historia, pero la jerarquía y el último suspiro de talento de Marta le valieron un título más a Brasil, la selección más ganadora de este torneo, con nueve títulos.

En Europa, Inglaterra defendió el título de la Euro que ganó en 2022 tras superar a España en los penales.

Sarina Wiegman, que también fue campeona de Europa en 2017 con Países Bajos antes de ganar dos coronas consecutivas con Inglaterra, se convirtió en la segunda entrenadora en ganar tres títulos consecutivos de la Euro femenina, un logro que le dio el Balón de Oro como entrenadora del año.

La definición consistió en dos partidos casi calcados, con selecciones que parecían complacer al favoritismo de los aficionados, pero que desde el punto de castigo llegaron a otro desenlace.

El fútbol femenino sigue creciendo a pasos agigantados y Aitana Bonmatí es una de sus principales embajadoras. La española, mediocampista del FC Barcelona, ganó por tercer año consecutivo el Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora del mundo, consolidando su dominio en la élite.

Bonmatí fue la gran líder del Barça y de la selección española en 2025. Aunque el equipo catalán perdió la final de la Champions ante el Arsenal y la Roja cayó ante Inglaterra en la Eurocopa, Aitana deslumbró con su clase, regates y visión de juego durante toda la temporada. Su talento ha sido clave para que el fútbol femenino gane cada vez más admiradores y seguidores en todo el mundo.

