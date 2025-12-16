El Gobierno de Trump no publicará entero el video del cuestionado doble ataque contra un bote en el Caribe, dice Hegseth

El Pentágono no divulgará al público el video completo del ataque militar de EE.UU. a una presunta lancha con drogas…

El Pentágono no divulgará al público el video completo del ataque militar de EE.UU. a una presunta lancha con drogas el 2 de septiembre, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El ataque, que incluyó un segundo golpe que mató a dos tripulantes que sobrevivieron al ataque inicial, ha estado en el centro de un debate sobre la legalidad de la campaña militar en curso de EE.UU. en el Caribe.

“En consonancia con la política de larga data del Departamento de Guerra —del Departamento de Defensa— por supuesto que no vamos a divulgar un video completo, sin editar y de alto secreto de eso al público en general”, dijo Hegseth a periodistas en el Capitolio, donde él y el secretario de Estado Marco Rubio informaron a legisladores el martes.

Las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado y las comisiones pertinentes, dijo, “lo verán, pero no el público en general”.

El Gobierno de Trump divulgó públicamente un fragmento del video del ataque inicial contra la presunta lancha con drogas, pero no del ataque de seguimiento, que ha sido expuesto a miembros del Congreso a puerta cerrada.

El comentario de Hegseth es el más definitivo hasta la fecha sobre cómo planea abordar públicamente la controversia. Trump finalmente dejó la decisión sobre si divulgar el video en manos de su secretario de Defensa, quien previamente había dicho que la decisión estaba bajo revisión.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, por su parte, inicialmente dijo que no tendría “ningún problema” en divulgar el video, antes de negar, días después, haber hecho esos comentarios. Al ser presionado sobre el tema a principios de este mes, el presidente indicó previamente a los periodistas que la decisión sería de Hegseth. “Lo que quiera hacer Pete Hegseth está bien para mí”, dijo en ese momento.

Los principales legisladores de ambos partidos han dicho que apoyan la divulgación del video completo.

Los demócratas del Senado salieron el martes frustrados de una sesión informativa con altos funcionarios del Gobierno de Trump porque no se les mostró el video sin editar del ataque del 2 de septiembre, y pidieron que se divulgue al público en general.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas que exigió a Hegseth que permitiera a todos los senadores ver el video del ataque en un entorno clasificado, pero el jefe del Pentágono se negó.

Todo estadounidense, argumentó el demócrata, debería poder ver una “versión apropiada” del video, y agregó que le pareció “muy inquietante” cuando lo vio la semana pasada.

El senador de Connecticut Richard Blumenthal pidió una citación del Congreso para el video, así como toda la documentación sobre los ataques, que han recibido escrutinio bipartidista.

“El pueblo estadounidense necesita y merece ver estos videos. No hubo, en efecto, ninguna justificación específica para la retención que está ocurriendo, y la falta de proporcionarlos, creo, socava la confianza y la credibilidad de toda esta operación”, dijo.

El senador de California Adam Schiff, por su parte, dijo a los periodistas que planea pedir al Senado que acuerde por unanimidad divulgar el video a todo el Congreso y al pueblo estadounidense.

“Me parecieron incoherentes las explicaciones legales y estratégicas, pero creo que el pueblo estadounidense debe ver este video, y todos los miembros del Congreso deberían tener esa oportunidad”, comentó.

Finalmente, la sesión informativa se sintió apresurada, dijo el senador de Connecticut, Chris Murphy.

“Están cumpliendo un trámite, pero claramente querían salir de ahí antes de tener que responder preguntas reales y difíciles”, dijo a los periodistas.

“Esa fue la sesión informativa más corta en la que he participado en mi tiempo en el Senado. Duró 50 minutos, hubo tiempo para unas pocas preguntas del Senado. Creo que tal vez un total de tres demócratas pudieron hablar, y luego salieron corriendo”, agregó Murphy.

Algunos republicanos salieron de la sesión a puerta cerrada apoyando la divulgación de la grabación completa.

El senador republicano Rand Paul, quien ha sido muy crítico sobre los ataques, dijo que está “a favor de que todos vean el video — no solo el Senado, sino que el público estadounidense también debería ver el video”. Señaló que él tampoco lo ha visto aún.

Paul dijo que Hegseth y Rubio no presentaron pruebas de que hubiera armas en las embarcaciones. “No escuché nada que contradijera — una de mis críticas ha sido que realmente no existe una justificación legal o moral para matar a personas desarmadas”, afirmó. “Y no he escuchado nada que contradiga mi afirmación anterior de que estas personas estaban desarmadas”.

Aunque sugirió que no cree que “a la mayoría de los estadounidenses les importe un comino el video”, el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham dijo que “le gustaría que todos lo veamos. La mayoría de los estadounidenses quiere saber qué va a pasar después”.

“Sabes, lo que menos me preocupa es este maldito video. Publíquenlo. Saquen sus propias conclusiones. Esto es legal”, dijo.

Las Fuerzas Militares de EE.UU. ejecutaron sus ataques más recientes el lunes contra tres supuestas embarcaciones de narcotráfico en el océano Pacífico oriental, matando a ocho tripulantes. Hasta ahora, al menos 95 personas han muerto en la campaña bélica.

Ellis Kim y Arlette Saenz de CNN contribuyeron a este informe.

