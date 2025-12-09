El Gobierno de Trump despidió a cientos del Servicio Meteorológico Nacional; llegó el invierno y busca cubrir vacantes

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se enfrenta a un lento proceso de recuperación mientras intenta…

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se enfrenta a un lento proceso de recuperación mientras intenta recontratar a cientos de expertos clave que fueron despedidos o prescindidos durante el Gobierno de Donald Trump. Aunque el NWS está trabajando activamente en este proceso, la reincorporación avanza a “paso de tortuga”. Hasta el momento, solo se han aceptado unas 80 ofertas de trabajo definitivas para cubrir puestos críticos de meteorólogos, hidrólogos y personal especializado.

La agencia recibió permiso a finales de julio para contratar a un total de 450 personas, después de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) recortara unos 550 puestos a principios de este año. La decisión de autorizar nuevas contrataciones se tomó después de que legisladores y ciudadanos expresaran su preocupación por el impacto que los recortes del NWS tendrían en la seguridad pública.

La lentitud en las contrataciones está poniendo en riesgo los pronósticos del tiempo y las alertas de tormentas invernales. Con más de una docena de sus oficinas operando con graves carencias de personal, el Servicio Meteorológico de EE.UU. se prepara para otra temporada crítica. Esta escasez podría socavar directamente la precisión de los pronósticos y la emisión de alertas necesarias para proteger a las comunidades durante las fuertes tormentas.

A pesar de que las preocupaciones sobre la capacidad operativa del Servicio Meteorológico se intensificaron justo antes de la temporada de huracanes, el país evitó una catástrofe. Afortunadamente, incluso con la amenaza de tres huracanes de categoría 5, estas poderosas tormentas no llegaron a tocar tierra en los Estados Unidos.

“El Gobierno está tratando de apagar un incendio que ellos mismos provocaron”, dijo Rick Spinrad, quien dirigió la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) durante el Gobierno de Biden. “Las 450 contrataciones para el NWS ni siquiera cubrirán la totalidad del déficit”.

“Además, no perdamos de vista el hecho de que, aunque NWS pudiera contratar mañana mismo a 450 personas”, dijo, “es poco probable que estas tuvieran los siglos de experiencia que atesoran sus predecesores”.

Se necesitan 13 meteorólogos para cubrir las necesidades de personal de una oficina de previsión meteorológica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, aunque muchas instalaciones del NWS lo están haciendo con solo 10 u 11 en la actualidad, de acuerdo a Tom Fahy, director legislativo de la Organización de Empleados del NWS, el sindicato que representa al personal de la agencia. Por ejemplo, la oficina de previsión meteorológica de Goodland, Kansas, tiene un déficit de ocho meteorólogos, según las estadísticas recopiladas por Fahy.

Dijo que las oficinas del NWS en Rapid City, Dakota del Norte, y Cheyenne, Wyoming, también tienen una falta de siete u ocho meteorólogos, y que, en los casos en que se ha contratado a personal nuevo, no todos los individuos están ya en sus puestos. Se necesita tiempo para trasladar al personal y hacer coincidir las habilidades de las personas con las carencias específicas de conocimientos especializados en todo el país.

Las tormentas invernales pueden ser mortales, y la escasez de personal en el NWS puede afectar la precisión de los pronósticos y retrasar las alertas, de acuerdo a los expertos.

“Me preocupa que la puntualidad, la precisión y la difusión de las previsiones, avisos y alertas se deterioren hasta el punto de poner en peligro vidas y propiedades”, afirmó Spinrad. “Preveo una o varias tormentas invernales severas para las que los responsables de emergencias, los departamentos de transporte y los hospitales estarán menos preparados y avisados de lo que lo han estado históricamente”, afirmó.

“Esto no es una crítica a la calidad y profesionalidad de la plantilla de NWS, pero simplemente no contamos con suficientes empleados públicos heroicos para realizar el trabajo”.

Todavía hay una oficina de pronósticos, situada en Hanford, California, que carece de personal suficiente para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, según un funcionario de la NOAA que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. El NWS forma parte de la NOAA, dependiente del Departamento de Comercio.

Otras oficinas del NWS no cuentan con personal suficiente para lanzar globos meteorológicos con la frecuencia habitual de dos veces al día, por lo que han reducido la frecuencia a un lanzamiento diario o han dejado de lanzarlos por completo. En la actualidad, hay nueve oficinas del NWS que lanzan globos una vez al día, según ha informado el funcionario de la NOAA.

Esto puede tener un impacto significativo en las previsiones, ya que las lecturas de temperatura, humedad, presión atmosférica y vientos obtenidas por estos globos se introducen directamente en los modelos informáticos que utilizan los meteorólogos como guía para emitir sus predicciones. La falta de datos meteorológicos sobre las condiciones de la atmósfera superior, desde la superficie hasta unos 40.000 pies (12.200 metros), puede hacer que esos modelos sean menos fiables.

Según el funcionario de la NOAA, el Servicio Meteorológico ha estado presionando para acelerar la contratación y ha visto un aumento en las solicitudes para cada puesto anunciado. El NWS continuó procesando candidatos durante los 43 días que duró el cierre del Gobierno, dijeron, dada la alta prioridad que se le da al aumento de personal para garantizar que la agencia cumpla con su misión de proteger vidas y propiedades.

El funcionario de la NOAA dijo que la agencia ha anunciado más de 180 puestos hasta ahora y seguirá contratando el próximo año hasta cubrir los 450 puestos. Sin embargo, en ese momento, el NWS seguirá siendo más pequeño que al comienzo del segundo mandato de Trump.

El portavoz de la NOAA, Kim Doster, declaró a la CNN que el NWS “cuenta con el personal adecuado para cumplir nuestra misión de predecir los riesgos meteorológicos y prestar servicios esenciales a todos los niveles para mantener informadas a las comunidades, y seguimos estando totalmente preparados para la temporada invernal que se avecina”.

“Tras la reasignación voluntaria de 45 empleados a puestos vacantes en el campo del NWS el verano pasado, el NWS sigue ampliando la reserva de talento en primera línea de la agencia mediante la contratación de personal para puestos críticos para la misión en los que se ha considerado beneficioso aumentar la plantilla”, afirmó Doster.

Dijo además que la agencia está en camino de contratar al personal restante para finales del año fiscal 2026.

