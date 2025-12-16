El Gobierno de Trump amplía a 39 la lista de países con prohibición de viaje a EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó este martes una proclamación para ampliar la lista de países con restricciones totales o parciales…

El presidente Donald Trump firmó este martes una proclamación para ampliar la lista de países con restricciones totales o parciales de viaje, pasando de 19 a 39 países, de acuerdo con la Casa Blanca.

La proclamación agrega siete nuevos países a la lista de prohibición total de viaje: Laos, Sierra Leona, Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. Laos y Sierra Leona previamente estaban sujetos a restricciones parciales.

La lista ampliada también incluye 15 nuevos países que enfrentan restricciones parciales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.

CNN informó previamente que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendó al Gobierno una ampliación de la lista a entre 30 y 32 países.

Los ciudadanos de los países en la lista enfrentan restricciones para viajar a Estados Unidos. La Casa Blanca dijo que los países enumerados demuestran “deficiencias graves en la revisión, evaluación y el intercambio de información”.

La proclamación también aplica restricciones de viaje a personas con documentación para vajar emitida por el Gobierno Autómomo Palestino y elimina la prohibición de visas de no inmigrante para los ciudadanos de Turkmenistán, “aunque mantiene la suspensión de entrada para los nacionales turcomanos”.

La proclamación hace excepciones para residentes permanentes legales, titulares de visas existentes, ciertas categorías de visa e individuos cuya entrada beneficie a los intereses nacionales de EE.UU.

La expansión oficial se produce mientras el presidente Donald Trump ha intensificado su política de represión migratoria citando el tiroteo en la ciudad de Washington, en el que murió una integrante de la Guardia Nacional y dejó a otro elemento gravemente herido.

El presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano que previamente trabajó con EE.UU. en Afganistán, se reasentó en el estado de Washington bajo el Gobierno de Biden y luego recibió asilo bajo el mandato de Trump.

Desde entonces, Trump ha detenido o restringido significativamente toda forma legal e ilegal de entrada extranjera a EE.UU., además de su campaña de deportación masiva en curso. Otros cambios políticos incluyen una pausa en las decisiones de asilo, una revisión de casos bajo el Gobierno de Biden, y un “revisión” de ciertos titulares de tarjetas de residencia o “green cards”.

En su primer mandato, Trump prohibió la entrada de viajeros de siete naciones de mayoría musulmana a EE.UU., una política que enfrentó desafíos judiciales. La Corte Suprema mantuvo la tercera versión de la prohibición de viajes de Trump emitida en 2017. Restringió la entrada, en distintos grados, desde Irán, Corea del Norte, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Venezuela.

El presidente Joe Biden la derogó al asumir el cargo en 2021.

Con la proclamación de este martes de Trump, los 39 países con restricciones totales o parciales son: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Venezuela, Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabwe.

