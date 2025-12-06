El exgobernador y opositor venezolano Alfredo Díaz muere en prisión tras estar detenido durante un año

Alfredo Díaz, dirigente político opositor de Venezuela, murió en prisión tras estar detenido durante un año, dijo a CNN este…

Alfredo Díaz, dirigente político opositor de Venezuela, murió en prisión tras estar detenido durante un año, dijo a CNN este sábado Alejandra María Díaz, su hija.

El exgobernador del estado Nueva Esparta, de 56 años, estaba privado de su libertad desde noviembre de 2024. Se encontraba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, a la que fue llevado acusado de conspiración, un cargo que su familia y sus abogados rechazaron desde entonces. Su familia y sus abogados también dicen que no tenía un debido proceso y que no podían tener comunicación constante con él.

La hija de Díaz también dijo que las autoridades les informaron que murió de un infarto y que la familia considera que no tuvo acceso a atención médica.

CNN se contactó con el Ministerio para la Comunicación y la Información del Gobierno de Venezuela para pedir más información sobre el fallecimiento y comentarios sobre las declaraciones de los familiares de Díaz, y está a la espera de respuesta.

Más tarde, el Ministerio para el Servicio Penitenciario publicó un comunicado en el que confirmó la muerte de Díaz. Según el Ministerio, durante la mañana de este sábado Díaz tuvo síntomas correspondientes a un infarto y fue llevado a un hospital, donde murió minutos después.

“(Fue) auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria”, dijo el Ministerio.

“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, agregó, en una declaración que contrasta con las de su familia.

Díaz, un reconocido líder regional y dirigente del partido opositor Acción Democrática, fue gobernador del estado Nueva Esparta, alcalde de Mariño y concejal. Su muerte ha generado varias reacciones a lo largo de este sábado.

“Confirmamos que la familia de Alfredo Díaz ha sido notificada de su muerte mientras se encontraba bajo custodia en El Helicoide”, dijo Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos Foro Penal, en X. Pidió que su muerte se investigue “de manera objetiva e imparcial”.

La organización defensora de derechos humanos Provea también habló sobre la muerte del dirigente opositor. “Condenamos una nueva muerte, bajo custodia del Estado, de un preso político venezolano”, dijo, y exigió “una investigación inmediata” sobre los hechos.

En oportunidades anteriores, el Gobierno de Venezuela ha insistido en que a todos los detenidos en el país se les respetan los derechos humanos y el debido proceso, y ha tildado a diversos informes internacionales sobre detenciones arbitrarias de “injerencistas” y a las denuncias de “irresponsables, sesgadas y profundamente polarizadas”.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lamentaron la muerte de Díaz y dijeron a través de un comunicado que su caso no representa un hecho aislado.

“La muerte de Alfredo no es un hecho aislado. Lamentablemente, se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión post-electoral del 28 de julio”, señalaron.

“A su esposa Leynys, a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de Acción Democrática y a todo el pueblo de Nueva Esparta, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en este momento de inmenso dolor. Su pérdida nos duele e indigna a todos”, dijeron Machado y González Urrutia.

El dirigente opositor y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, dijo en X que “su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad”.

