El despido y detención de Sherrone Moore: lo que sabemos sobre el escándalo del entrenador de la Universidad de Michigan

El programa de fútbol americano de la Universidad de Michigan ha vivido uno de sus días más impactantes tras el…

El programa de fútbol americano de la Universidad de Michigan ha vivido uno de sus días más impactantes tras el despido y la posterior detención del entrenador en jefe, Sherrone Moore.

La jornada comenzó con el anuncio de la universidad sobre el cese de Moore, confirmado tras una investigación interna que reveló una “relación inapropiada”.

Horas después del sorpresivo despido, los registros oficiales mostraron que el exentrenador fue ingresado en la cárcel del condado de Washtenaw.

A continuación, presentamos los detalles sobre el enfrentamiento de Sherrone Moore con la ley.

Esto es lo que sabemos sobre el despido y encarcelamiento de Moore.

Moore fue, hasta el miércoles, el entrenador en jefe de fútbol americano de la Universidad de Michigan durante las dos últimas temporadas.

Moore se convirtió en el entrenador principal de los Wolverines en 2024, sustituyendo a Jim Harbaugh, tras pasar seis años en el equipo ofensivo. Fue el primer entrenador principal negro en la historia del programa.

En 2023, Moore ocupó dos veces el cargo de entrenador jefe en funciones, mientras Harbaugh cumplía dos sanciones distintas: una por infracciones en el reclutamiento y otra por el escándalo del robo de señales de Connor Stalions. Entrenó los tres últimos partidos de esa temporada, llevando a los Wolverines a la victoria contra Penn State, Maryland y, de forma espectacular, contra el número 2, Ohio State.

Harbaugh regresó para la postemporada y Moore retomó su trabajo como coordinador ofensivo, ayudando a Michigan a conseguir el título nacional.

Después de que Harbaugh se marchara para aceptar el puesto en Los Angeles Chargers, Moore fue nombrado entrenador en jefe, un momento histórico. En 2024, los Wolverines volvieron a dar la sorpresa al derrotar a Ohio State en el último partido de la temporada regular y acabaron venciendo a Alabama en un partido.

La universidad dijo en un comunicado el miércoles que una investigación interna reveló “pruebas creíbles” de que Moore “mantenía una relación inapropiada con un intengrante del personal”.

El repentino anuncio indicaba que Moore, que está casado y tiene tres hijas, había sido despedido de forma inmediata y con causa justificada.

“Esta conducta constituye una clara violación de la política de la Universidad, y la UM mantiene una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos”, asegura el comunicado.

Un portavoz del equipo de fútbol americano de Michigan se negó a hacer declaraciones a CNN Sports sobre la investigación este jueves, alegando motivos personales.

La noticia de que Moore se había enfrentado a las fuerzas del orden se dio a conocer el miércoles por la noche, pocas horas después de que se anunciara su destitución. ESPN informó que la policía de Saline, Míchigan, ayudó a los investigadores de Pittsfield Township —otro municipio situado a las afueras de Ann Arbor, sede de la Universidad de Míchigan— deteniendo a Moore.

La policía guardó silencio durante horas sobre la interacción de Moore con las fuerzas del orden hasta que los registros de la cárcel del condado de Washtenaw revelaron que Moore se encontraba bajo custodia en las instalaciones.

Los registros de la cárcel no indicaban los cargos que se le imputaban, cuál sería su fianza ni cuándo tendría lugar su primera audiencia judicial.

CNN ha intentado ponerse en contacto con Moore para recabar sus comentarios.

En respuesta a una solicitud de información sobre el incidente en el que se vio involucrado Moore, la policía del municipio de Pittsfield envió un comunicado de prensa en el que afirmaba que los agentes habían acudido al bloque 3.000 de Ann Arbor Saline Road para investigar una presunta agresión.

La policía confirmó que se detuvo a un sospechoso y que el incidente “no parece ser de naturaleza aleatoria”.

“En este momento, la investigación sigue en curso. Dada la naturaleza de las acusaciones, la necesidad de mantener la integridad de la investigación y su estado actual, se nos prohíbe revelar más detalles”, reza el comunicado de la policía del municipio de Pittsfield. “Se darán a conocer más detalles sobre el incidente tan pronto como sea posible”.

El comunicado no menciona específicamente a Moore.

Según la policía, se espera que Moore comparezca ante el juez este viernes. Durante la audiencia, se enfrentará a un magistrado del condado y se le informará de las acusaciones y cargos que se le imputan, se le dará la oportunidad de declarar su culpabilidad o inocencia y se le comunicará cuál será el importe de su fianza.

También es posible que Moore sea puesto en libertad sin cargos. Liz Mack, asistente administrativa de la Fiscalía del Condado de Washtenaw, dijo en un comunicado este jueves que el incidente en el que está involucrado Moore sigue siendo objeto de una investigación activa.

“No esperamos que hoy se tomen decisiones sobre los cargos ni se celebre la lectura de cargos. El Sr. Moore permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Washtenaw”, dijo Mack en un correo electrónico.

“Dado que se trata de una investigación en curso, no podemos hacer más comentarios por el momento, pero nuestra oficina proporcionará información actualizada una vez que se haya tomado una decisión sobre los cargos”.

Biff Poggi fue nombrado entrenador interino, según informó la escuela.

El despido de Moore se produce justo cuando el carrusel de entrenadores de fútbol americano universitario finalmente ha dejado de girar.

Apenas tres semanas después del inicio de la temporada, Virginia Tech y UCLA despidieron a sus entrenadores principales, dando inicio a una locura que incluyó la salida de Lane Kiffin a LSU y el caótico intento de Penn State de reemplazar a James Franklin, quien fue despedido el 12 de octubre después de que los Nittany Lions, que alguna vez ocuparon el segundo lugar, comenzaran su temporada con derrotas desastrosas ante Oregon, UCLA y Northwestern.

Michigan está considerado como uno de los mejores puestos de fútbol americano universitario del país, por lo que el director deportivo Warde Manuel podrá elegir entre los mejores candidatos, aunque cabe destacar que muchos de ellos ya han sido seleccionados.

Innumerables entrenadores principales, desde Curt Cignetti, de Indiana, hasta Kalani Sitake, de BYU, han aceptado renovaciones por varios años después de que sus nombres salieran a relucir en otras búsquedas.

Es cierto que los acuerdos pueden romperse, pero con la apertura del portal prevista para el 2 de enero, Manuel no dispone precisamente de mucho tiempo.

También existe la posibilidad de que, si Manuel aterriza en un entrenador en funciones, el efecto dominó haga que este carrusel gire como un ciclón sin precedentes.

Moore llevó a los Wolverines a un récord de 9-3 esta temporada. Los Wolverines se enfrentarán a la Universidad de Texas en el Citrus Bowl en Nochevieja.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.