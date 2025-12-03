El Departamento de Seguridad Nacional anuncia el inicio de un nuevo operativo de control inmigratorio en Nueva Orleans

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles el inicio del esperado operativo de…

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles el inicio del esperado operativo de control inmigratorio en Nueva Orleans, denominado “Operación Catahoula Crunch”.

CNN informó previamente que las autoridades federales de inmigración pretenden arrestar hasta 5.000 personas —cientos más que en Chicago— en una zona que se extiende unos 128 kilómetros al noroeste hasta la capital del estado, Baton Rouge, según un funcionario federal

La operación en Nueva Orleans (y otra similar en Minnesota) sigue a medidas represivas contra la inmigración en varias ciudades lideradas por los demócratas, como Los Ángeles, Chicago, Memphis, Tennessee, y Charlotte, Carolina del Norte.

Desde que asumió su segundo mandato, las medidas de Trump han alterado todos los aspectos del sistema migratorio de EE.UU.: los cruces fronterizos ilegales han disminuido, se han suspendido los casos de asilo y las admisiones de refugiados, y se están restringiendo las visas de trabajo.

El presidente Trump ya había sugerido Nueva Orleans como destino para su ofensiva federal, al afirmar en una reunión en la Oficina Oval este año que la ciudad “tiene un problema de delincuencia”. La llamada Ciudad de la Media Luna es un oasis demócrata en un estado republicano, cuyo gobernador es aliado de Trump.

Y Louisiana es un territorio familiar para Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, quien dirigió el sector de Nueva Orleans de la corporación durante el primer mandato de Trump.

El recién elegido concejal general de Nueva Orleans, Matthew Willard, un demócrata, dijo a CNN que no “entiende la estrategia de venir a la ciudad de Nueva Orleans”, que es un “lugar acogedor para visitantes de todo el mundo”.

Los agentes federales “no tienen estrategia”, dijo el concejal electo. “No tienen un plan concreto. En realidad, solo buscan infundir miedo en la gente y una especie de maniobra de poder, una demostración de poder”.

La alcaldesa electa Helena Moreno, nacida en México, se refirió este miércoles a la atmósfera de temor que se ha extendido por la ciudad.

“Es más que nerviosismo. La gente tiene un miedo increíble a lo que podría suceder”, declaró a CNN.

Moreno afirma que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) parece estar aplicando discriminación racial en lugar de intentar arrestar a delincuentes violentos.

“Lo que ven en la televisión y en los informes no es que la Patrulla Fronteriza esté persiguiendo a los delincuentes más violentos”, dijo Moreno. “Lo que ven es lo que parece ser discriminación racial contra personas de piel morena y luego persecución y un trato como si fueran delincuentes extremadamente violentos”.

“Sé que no parezco latina, pero mi padre sí lo es”, dijo Moreno. “Y mi padre habla con acento, así que para mí, esto es muy personal”.

A pesar de tener poderes limitados como alcaldesa electa, Moreno declaró a CNN que está haciendo un llamado a la acción para asegurar que los residentes comprendan sus derechos si son detenidos, además de solicitar la colaboración de expertos en leyes de inmigración.

Parte de la razón por la que Nueva Orleans suena como un destino inusual para las acciones antiinmigratorias se debe a que la ciudad, si bien es conocida por ser un crisol cultural, tiene una menor proporción de inmigrantes que otras ciudades en la mira del DHS. Aproximadamente el 6,5 % de la población total de la ciudad son inmigrantes, incluyendo ciudadanos estadounidenses naturalizados, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. Más de la mitad de los inmigrantes de la ciudad no son ciudadanos estadounidenses.

Pero los inmigrantes desempeñan un papel importante en la economía de la ciudad, especialmente en los sectores de servicios y construcción. También fueron esenciales para la reconstrucción de la ciudad de 307 años de antigüedad tras la devastación del huracán Katrina.

Los vecindarios con poblaciones latinas significativas incluyen partes de Metairie, Bridge City, Terrytown y Harvey, según muestran los datos del censo.

La ciudad también alberga poblaciones inmigrantes históricas, incluida una importante comunidad vietnamita-estadounidense, que se originó cuando los refugiados huyeron de la caída de Saigón.

Los inmigrantes de Nueva Orleans “han sido ampliamente recibidos, se han integrado bien y se han convertido en parte integral de nuestras comunidades”, dijo Weishar. Señaló que la ciudad tiene un aire de pueblo pequeño donde la gente conoce a sus vecinos.

“Es por esto que tanta gente en nuestra ciudad y en toda la región está tan indignada, decepcionada y entristecida de que de repente nuestro Gobierno esté enviando agentes federales para aterrorizar a nuestros vecinos, amigos y feligreses inmigrantes”, dijo.

Con la información de Zoe Sottile

