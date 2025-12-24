El Consejo Electoral de Honduras declara a Nasry Asfura ganador de la elección presidencial; sus rivales dicen que impugnarán

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró este miércoles a Nasy “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, ganador…

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró este miércoles a Nasy “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre.

Días antes de las elecciones, Asfura fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en video, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López dijeron que Asfura superó por un 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con las consejeras, Asfura tuvo el 40,27 % de los votos por el 39,53 % de Nasralla. En tercer lugar quedó la candidata oficalista Rixi Moncada, con el 19,19 % de los sufragios.

Las consejeras defendieron la decisión de emitir la declaratoria aunque aún no se ha concluido el escrutinio especial de algunas actas. Dijeron que, de un total de 19.153 actas recibidas, 18.820 fueron divulgadas correctamente mientras 333 tienen inconsistencias. Agregaron que esto implica que el 98,27 % de las actas se pueden considerar como “divulgadas y consistentes”.

Tanto el partido de Nasralla como el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) han advertido que impugnarán el proceso.

En sus redes sociales, Asfura celebró la declaratoria del CNE y aseguró que está “preparado para gobernar”.

“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, escribió en X. “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”, agregó.

Por su parte, Nasralla dijo en X que hubo irregularidades y que el resultado oficial del CNE “no responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño”, al cuestionar además el rol de las consejeras del CNE.

Momentos después, en una conferencia de prensa, insistió: “No acepto la declaratoria emitida por el Consejo Nacional Electoral hoy 24 de diciembre”. También aseguró que no está dispuesto a aceptar un resultado “construido sobre omisiones”.

“Esto le afecta a la gente pobre, yo quería desarrollar el país y darles oportunidades”, dijo. “Guardar silencio frente a la injusticia no me da paz (…) No llamo ni al desorden ni a la violencia, llamo a la conciencia, al respeto y a la defensa pacífica del voto”.

Luis Redondo, presidente del Congreso de Honduras e integrante de Libre, también rechazó la declaratoria y dijo en su cuenta de X que, desde su perspectiva, “no tiene ningún valor legal”. Esta semana, Redondo aseguró que podría buscar que el Congreso ejerza la facultad que le da la Constitución —en su artículo 205, numeral 7— para hacer recuento de votos.

La consejera Hall, en tanto, aseguró que “nadie en el CNE ‘elige’ al Presidente o Presidenta de la República; es el pueblo quien decide y el CNE simplemente se limita a certificarlo”.

“Aclaro que esa certificación que contiene la declaratoria de Elecciones Generales nivel presidencial, estuvo a punto de ser rehén político; pero, con firmeza hemos defendido y seguimos defendiendo que la declaratoria no pertenece a la voluntad de ningún Consejero o Consejera, ni de Partido Político alguno, solamente responde a la verdad de los resultados que reflejan la voluntad del pueblo hondureño”, dijo la consejera en X.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura y dijo que espera colaborar con su gobierno.

“El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”, dijo Rubio en X. “Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

En tanto, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien estuvo preso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico que él rechazo y fue indultado por Donald Trump, se sumó a las felicitaciones para Asfura.

“El pueblo hondureño habló alto y claro el 30 de noviembre. Hoy felicitamos al Presidente electo @titoasfura @Papialaordenh, a los diputados y alcaldes electos, y al Partido Nacional de Honduras por esta victoria democrática”, dijo el exmandatario en X.

Además, a través de un comunicado conjunto, ocho gobiernos de la región felicitaron a Asfura y lo llamaron a entablar cooperación con su futura gestión.

“Con su gobierno, a ser inaugurado el próximo 27 de enero, esperamos trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”, dijeron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

