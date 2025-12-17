El cometa interestelar 3I/ATLAS hará su aproximación más cercana a la Tierra: así captó la atención del mundo

El cometa 3I/ATLAS ha captado la atención del mundo este año debido a que se sabe muy poco de su…

El cometa 3I/ATLAS ha captado la atención del mundo este año debido a que se sabe muy poco de su origen: proviene del espacio profundo y es tan solo el tercer objeto interestelar jamás observado después del 1I/ʻOumuamua en 2017 y el 2I/Borisov en 2019.

Se infiere que es un objeto que viene desde fuera de nuestro sistema solar, según los científicos, por su velocidad y trayectoria: se mueve, según la NASA, a unos 246.000 kilómetros por hora, lo que indica que viaja tan rápido como para estar ligado a la gravedad del Sol y, por ende, quedar “atado” a su influjo en una órbita.

En palabras llanas, el 3I/ATLAS es tan solo un visitante pasando a gran velocidad por nuestro sistema solar y el viernes 19 de diciembre hará su aproximación más cerca a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros.

Esa descomunal lejanía, equivalente a 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, es justamente lo que indica que este cometa no representa ningún peligro de colisión contra nuestro querido puntito azul en el cosmos.

La trayectoria de este objeto interestelar, según la Agencia Espacial Europea, señala que pronto desaparecerá de nuestro sistema solar y no regresará jamás. Mientras ocurre eso, el 3I/ATLAS tendrá todos los ojos encima, los mejores ojos que el desarrollo humano ha podido crear.

1 de julio de 2025: el 3I/ATLAS fue descubierto por el telescopio de rastreo ATLAS (que es la sigla en inglés de Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) y "reportado al Minor Planet Center" ese día, según la NASA. Ese telescopio está ubicado en Río Hurtado, Chile, país donde se han instalado varios observatorios internacionales.

20 de agosto: astrónomos estiman que el diámetro del núcleo del 3I/ATLAS "no es menor a 440 metros y no es mayor a 5,6 kilómetros", según la NASA, con base en observaciones hechas con el telescopio espacial Hubble.

3 de octubre: el cometa hizo su aproximación más cercana a Marte a 29 millones de kilómetros, según la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).

29 de octubre: el 3I/ATLAS pasó lo más cerca del Sol a unos 203 millones de kilómetros, según la ESA.

Principios de noviembre: la misión Jupiter Icy Moons Explorer (conocida como Juice) de la ESA se encuentra camino a Júpiter para investigar las lunas más grandes de ese planeta y se encontró en una ubicación privilegiada para observar el 3I/ATLAS, a unos de 66 millones de kilómetros distancia. Captó imágenes del cometa en su paso cercano al Sol.

19 de diciembre: el cometa pasará lo más cerca de la Tierra.

El carácter interestelar del objeto ha sido no solo motivo de estudio, también de especulación. La idea de que el 3I/ATLAS es en realidad una nave espacial extraterrestre o la tecnología resultante de algo más allá generó rumores que incluso funcionarios de la NASA han descartado.

“Parece y se comporta como un cometa, y toda la evidencia indica que es un cometa”, dijo en noviembre el administrador asociado de la NASA Amit Kshatriya, según reportó CNN. “Hizo que la gente expandiera su mente para pensar en lo mágico que podría ser el universo”, agregó.

Kshatriya mencionó una palabra clave, al menos en ciencia: evidencia. ¿Qué más se sabe, entonces, de este raro objeto interestelar?

Desde su descubrimiento, el 3I/ATLAS ha sido examinado con algunos de los artilugios más potentes que existen a disposición: observatorios en tierra, telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb, entre otros, y varios instrumentos de misiones que estudian Marte, Júpiter y el Sol.

Tales observaciones permitieron identificar una trayectoria que descartó cualquier amenaza contra algún planeta de este sistema solar, pero también ofrecen un vistazo a la posible composición del cometa y el tamaño de su núcleo.

Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea reportó que a principios de agosto el Hubble captó “una nube de polvo expulsada desde el lado del cometa calentado por el Sol, y el indicio de una cola de polvo alejándose de su núcleo”. Esto es algo que también se puede esperar de los cometas de nuestro sistema solar.

A finales de ese mes, según la ESA, observaciones del telescopio James Webb revelaron que la coma o halo que rodea el cometa, en su aproximación al Sol, liberó “dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y hielo”.

Ashley Strickland, de CNN, escribió recientemente sobre una nueva imagen captada por la misión Juice, de la ESA, que muestra la coma y lo que al parecer son dos colas del cometa: una de plasma compuesta de gas eléctricamente cargado, y una más débil de polvo constituida por partículas sólidas.

La Agencia espacial Europea estima revelar en febrero de 2026 más datos sobre la composición del cometa en su estado más activo, es decir, durante lo ocurrido en su aproximación al Sol.

El “3I/ATLAS ha desprendido más dióxido de carbono que agua, y más níquel que hierro, en comparación con los cometas que se originaron en nuestro sistema solar, algo que todavía se está investigando”, comentó Tom Statler, científico principal de cuerpos pequeños en la NASA, en el mencionado artículo de Strickland.

¿Qué tan dispar es el 3I/ATLAS a los cometas de este sistema solar? Más allá de una edad de miles de millones de años, ¿qué tan antiguo es este cometa y qué nos puede decir sobre el origen de otros cuerpos interestelares o de la astrobiología en general? El atractivo de este raro objeto espacial radica justamente en esas diferencias.

“Somos la primera generación de nuestra especie que conoce su historia cósmica”, dice la astrónoma chilena María Teresa Ruiz en su libro Hijos de las estrellas. Los enigmas que se resolverán con el 3I/ATLAS serán tan solo una breve página en ese relato cósmico. De momento, se estima que el 3I/ATLAS será visible para los telescopios hasta septiembre de 2026.

