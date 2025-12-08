Elecciones en Honduras: con casi el 99 % de las actas escrutadas, Asfura aventaja a Nasralla en un ambiente de tensión

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura (apoyado por Donald Trump), lideraba este lunes la votación con el 40,53 %,…

El candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura (apoyado por Donald Trump), lideraba este lunes la votación con el 40,53 %, poco más de 43.000 votos por encima del aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla (39,16 %), luego de que el domingo se reanudara —una vez más— el escrutinio de votos para las elecciones realizadas el 30 de noviembre en Honduras.

La oficialista Rixi Moncada se mantiene en el tercer lugar con el 19,32 %, con el 98,77 % de las actas escrutadas.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación “inmediata” del escrutinio de las elecciones del 30 de noviembre, que estaba detenido desde el viernes por “fallas técnicas”, en medio de un ambiente que se tensó por las demoras, mientras el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) llamó a movilizaciones.

“Se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido los últimos acciones técnicas de la empresa (que lleva el escrutinio), con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla”, dijo Hall en una declaración junto a la consejera Cossette López, según reportó la agencia EFE.

López explicó que el pleno del CNE (de tres miembros) adoptó la decisión “por mayoría” y explicó que la divulgación de datos incorpora casi 1.500 actas de juntas receptoras de votos que habían sido transmitidas, pero que “figuraban con valor cero en cada uno de los partidos”. No estuvo presente el tercer consejero, Marlon Ochoa, designado por el oficialismo.

El CNE dijo el sábado que la paralización se debió a “fallas técnicas”, aunque la stiuación aumentó la incertidumbre y suspicacia entre los hondureños.

Nasralla, en tanto, denunció “fraude” en sus redes sociales y dijo que se estaba “manipulando el sistema” y que “falta mucha tela por cortar para que aceptemos los resultados”.

El CNE tiene hasta 30 días desde la votación para publicar los resultados oficiales.

Moncada, que recibió el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, llamó este domingo a movilizaciones.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño”, dijo la candidata izquierdista en conferencia de prensa.

Moncada detalló supuestas irregularidades en el escrutinio.

Libre pidió “la nulidad total de las elecciones” y convocó a sus militantes a “movilizaciones” y a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” el 13 de diciembre, según un comunicado leído al finalizar una reunión convocada por su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya.

También condenó el indulto otorgado por Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, reclamando que se presenten los requerimientos fiscales y se ordene “su captura internacional”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.