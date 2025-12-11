El argumento de Trump sobre la crisis del costo de vida acaba de encontrar al defensor menos pensado

La principal razón por la que los estadounidenses están molestos con la economía: todavía se están adaptando a la disparada…

La principal razón por la que los estadounidenses están molestos con la economía: todavía se están adaptando a la disparada de los precios y la inflación galopante que tuvieron lugar durante el mandato del expresidente Joe Biden.

La inflación ya no es una crisis, por lo que la mejor manera de impulsar la economía ha sido recortar las tasas de interés para estimular el crecimiento del empleo y los salarios.

¿Quién lo expresó mejor: el presidente Donald Trump o su archienemigo económico, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell?

En un lapso de 24 horas, Trump y Powell se dirigieron a los estadounidenses sobre temas económicos clave, incluyendo las preocupaciones sobre el costo de vida. Ambos expusieron sus políticas preferidas para mejorar las perspectivas financieras de la gente.

A pesar de los constantes insultos personales de Trump dirigidos a Powell, y su enfoque totalmente opuesto en el discurso público, el mandatario y el presidente de la Fed articularon en gran medida los mismos problemas y las mismas soluciones.

Pero Powell expuso el argumento de forma más clara. Mucho más clara.

El hecho de que coincidan, al menos en un pequeño puñado de principios y políticas económicas fundamentales, representa un avance extraordinario: 1) porque Trump suele ridiculizar a Powell y planea reemplazarlo el próximo año. Y 2) porque Trump ha tenido dificultades para convencer a los estadounidenses profundamente escépticos sobre la economía, y podría haber encontrado al portavoz perfecto en la persona menos pensada.

Trump está perdiendo la batalla para convertirse en el “Sr. Economía” tras ganar las elecciones con una agenda casi exclusivamente enfocada en el costo de vida. Las encuestas de confianza del consumidor y los sondeos políticos muestran consistentemente que los estadounidenses están hartos de la gestión de la economía por parte de Trump porque el costo de la vida es demasiado alto.

Esto se ha convertido en una crisis política incipiente para Trump y los republicanos, y el presidente reconoció en un discurso en el noreste de Pensilvania, el martes, que sus asesores lo persuadieron de salir de gira para comenzar a comunicar los beneficios de su agenda económica y así influir en los votantes antes de las elecciones intermedias del próximo año.

Trump desvirtuó el argumento de sus declaraciones al menospreciar el problema de la economía con una serie de afirmaciones exageradas y poco convincentes, así como declaraciones falsas.

Pero su argumento principal del martes (y a lo largo de su mandato), puede resumirse en esto:

La inflación está bajo control.

Los históricos aranceles no serán inflacionarios a largo plazo.

Si los estadounidenses sufren dificultades económicas, se debe a la inflación, que se ha mantenido en niveles altos desde el Gobierno de Biden, pero que no se debe a las políticas de Trump.

La solución a esas dificultades es bajar las tasas de interés para estimular la economía y el mercado laboral.

Trump, por supuesto, tiene un enfoque poco ortodoxo y a menudo contraproducente de la política económica que desvirtúa su argumento.

Por ejemplo, ha afirmado repetida y falsamente que “no” hay inflación y que la crisis del costo de vida es un “engaño”. Ha exagerado considerablemente la cantidad de ingresos que han generado los aranceles y ha argumentado incorrectamente que no han provocado un aumento de precios. Trump ha exagerado la crisis inflacionaria de 2022, calificándola como la peor en la historia de Estados Unidos. Y su campaña de presión sobre Powell para que baje las tasas de interés ha socavado la crucial independencia de la Reserva Federal.

Pero ¿saben quién coincide en gran medida con el argumento principal de Trump? Jerome Powell.

Powell afirmó el miércoles que la economía estadounidense enfrenta dos problemas simultáneos, lo que supone un desafío único para la Fed: el mercado laboral está empeorando, mientras que la inflación está en aumento. Esto es preocupante, ya que la herramienta de fijación de tasas de la Fed normalmente puede ayudar a estimular el mercado laboral o a controlar los precios, pero no a hacer ambas cosas a la vez.

Así que la Fed tuvo que elegir, y en su reunión de política monetaria, que concluyó el miércoles, optó por intentar impulsar el empleo bajando las tasas a riesgo de exacerbar la inflación.

Las razones que Powell expuso en una rueda de prensa son casi idénticas a las de Trump.

La inflación anual está repuntando por encima de la tasa objetivo a largo plazo de la Reserva Federal del 2 % (actualmente se sitúa en el 2,8 %), y la única razón son los aranceles históricos de Trump. Aunque incómoda, la inflación no está en la zona de peligro.

Pero los aranceles no son inflacionarios a largo plazo. Fijarán nuevos precios más altos, pero no seguirán provocando su aumento.

La inflación reciente no es la razón por la que los estadounidenses están pasando apuros financieros. La causa principal son los precios drásticamente más altos derivados de la crisis inflacionaria de 2022 y 2023, a los que los consumidores aún no se han adaptado.

La solución ha sido bajar las tasas tres veces en los últimos cuatro meses para estimular un mercado laboral en desaceleración y ayudar a que los salarios aumenten para que las personas puedan afrontar mejor el aumento de precios.

“Necesitaremos algunos años en los que la remuneración real sea mayor… para que la gente empiece a sentirse cómoda con el tema de la asequibilidad”, dijo Powell. “Intentamos mantener la inflación bajo control, pero también apoyar el mercado laboral y estimular los salarios altos, para que la gente gane suficiente dinero y se sienta económicamente sana de nuevo”.

Es el argumento básico de Trump, solo que expresado de forma más clara y coherente, y sin hipérboles ni falsedades.

Así que, si Trump busca un portavoz que le ayude a defender su postura sobre la economía, quizá le convenga recurrir a Powell. El jefe de la Reserva Federal tendrá que buscar trabajo muy pronto.

