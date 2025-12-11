El adiós a Chicharito Hernández: Chivas confirma su salida y se cierra un ciclo marcado por su bajo rendimiento

Ya es oficial: Javier “Chicharito” Hernández dejó de ser jugador de Chivas, club que milita en la Liga MX. El…

Ya es oficial: Javier “Chicharito” Hernández dejó de ser jugador de Chivas, club que milita en la Liga MX. El club lo anunció este jueves, a casi dos años desde su regreso, a través de sus redes sociales, poniendo fin a una segunda etapa que generó ilusión y un enorme foco mediático.

El regreso del máximo goleador histórico de la selección mexicana (52 anotaciones) había sido presentado como un momento icónico para la institución, frente a un Estadio Akron con más de 45.000 aficionados, pero terminó lejos de lo que aficionados y directiva habían imaginado. Con esto, Chicharito queda como agente libre de cara al 2026 y abre la puerta a un posible regreso al fútbol de Estados Unidos.

Cuando Chivas anunció su regreso en enero de 2024, el mensaje fue emocional: el hijo pródigo, convertido ya en uno de los delanteros mexicanos más trascendentes de la historia, volvía al club que lo formó y donde debutó en 2006.

La afición lo recibió con euforia. Se vendieron camisetas como en los mejores tiempos del Rebaño, y su presentación en el Estadio Akron fue una de las más grandes en la historia, no solo del club, sino del fútbol mexicano.

Sin embargo, desde el inicio quedó claro que no sería una estadía sencilla. Venía de una grave lesión de ligamentos y con un ritmo competitivo alejado a lo que en sus mejores tiempos el delantero había mostrado.

En su segunda etapa con Chivas, Chicharito jugó poco y anotó apenas cuatro goles en todas las competencias. Anotó tres en Liga MX contra Puebla, Atlético de San Luis y Monterrey, mientras que en la Concacaf Champions Cup marcó ante el Cibao de República Dominicana. Disputó menos de 900 minutos en 2025, nunca pudo adueñarse del puesto de titular y, futbolísticamente, nunca se reencontró con aquel delantero que brilló en Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

El penal que falló contra Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025 marcó el final de su paso por el club. Esa jugada lo colocó en el centro del debate nacional y, posiblemente, aceleró decisiones que ya se venían discutiendo en el interior de la directiva.

Chivas agradeció y destacó la experiencia que Hernández llegó para aportar, además de señalarlo como una guía para los integrantes más jóvenes del plantel, en donde destacan a Armando la “Hormiga” González, quien terminara como goleador del Apertura 2025. La institución finalizó el comunicado también deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos.

El primer ciclo de Chicharito en Chivas fue brillante. Fue campeón en 2006 —aunque con un rol secundario—, después se hizo figura y lo ratificó terminando como goleador en el Bicentenario 2010, lo que le valió fichar con el Manchester United.

La segunda etapa, en cambio, deja sensaciones mixtas: emoción, nostalgia, algunos destellos, pero también lesiones, falta de ritmo, claras ocasiones de gol perdidas y un penal que quedará como símbolo de un cierre amargo.

El final pudo ser distinto. Aquel penal, en caso de haberlo convertirlo, le daba momentáneamente el pase a la semifinal al Rebaño Sagrado y, quizás, el final que Chicharito tanto había soñado en el club de sus amores.

