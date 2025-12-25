El 40 % de los renos ha desaparecido y los armadillos aparecen en Iowa. Así viven los animales las fiestas calurosas

Este año no es precisamente una blanca Navidad. En todo Estados Unidos, las familias se reúnen para disfrutar de un…

Este año no es precisamente una blanca Navidad. En todo Estados Unidos, las familias se reúnen para disfrutar de un paseo en un día cálido y soleado. Las huellas de la crisis climática están por todas partes en la temporada navideña de 2025 y en CNN pensamos que es un gran momento para averiguar cómo los animales que dan forma a nuestras historias y tradiciones están sobrellevando el calor.

Desde los renos de Santa Claus y el armadillo de Janucá hasta algunos gusanos marinos muy festivos, nuestro mundo está cambiando la vida de criaturas grandes y pequeñas. Y así como algunos de estos animales están luchando, algunos podrían ser clave para ayudarnos a adaptarnos al futuro.

Uno pensaría que una especie que ya sobrevivió a algunos de los eventos de calentamiento ártico más intensos y rápidos de la historia tendría la capacidad de resistir el cambio climático moderno impulsado por el ser humano. Desafortunadamente, las cosas no pintan bien para los renos, que pronto podrían ser tan mitológicos como los elfos de Santa Claus.

Los renos sobrevivieron al rápido calentamiento que derritió la última gran Edad de Hielo hace unos 20.000 años. En Groenlandia, las temperaturas aumentaron hasta 18 grados Celsius en cuestión de décadas, lo que llevó a otras megafaunas árticas a la extinción. Pero en los últimos 30 años, se ha perdido alrededor del 40 % de la población global de renos. Parece que las adaptaciones que sirvieron bien a la especie la última vez no son tan efectivas hoy, según un estudio publicado en agosto por investigadores de la Universidad de Adelaida, en Australia, y la Universidad de Copenhague.

Esos científicos descubrieron que los renos sobrevivieron a cambios climáticos anteriores porque se habían expandido a muchos nichos ecológicos diferentes. Podían prosperar en un pequeño refugio más fresco y repoblar áreas más amplias cuando las cosas volvían a enfriarse.

Sin embargo, hoy el calentamiento es global, el rango de los renos no es tan grande y es más difícil encontrar un lugar fresco donde resguardarse. Al incorporar estos hallazgos sobre el pasado en modelos del futuro, los investigadores descubrieron que las poblaciones globales de renos podrían reducirse hasta en un 58 % entre ahora y 2100, con lugares como América del Norte como el centro de las pérdidas.

Desafortunadamente, nuevas investigaciones muestran que menos renos podrían empeorar el cambio climático. Investigadores de Finlandia y Alaska descubrieron que, en los bosques del extremo norte donde la nieve ya no cae como antes, los suelos liberan más dióxido de carbono a la atmósfera en lugar de almacenarlo. Pero los renos pueden contrarrestar ese efecto. Si los renos pastando bajo los árboles, el suelo sigue atrapando carbono, incluso cuando no hay nieve.

El gusano de árbol de Navidad (como su nombre lo dice) se parece a un árbol de Navidad, pero del tipo que encontrarías en una foto Kodachrome de una revista de los años 50. Cónicos, plumosos y brillantemente coloreados en azul, rosa, ciruela y naranja, estos diminutos gusanos se adhieren a los arrecifes de coral como larvas y luego permanecen inmóviles durante el resto de sus vidas.

Aunque no son particularmente activos, están lejos de ser perezosos. Los gusanos de árbol de Navidad tienen una relación simbiótica con el coral en el que viven.

Los gusanos adultos, agitando sus filamentos, hacen circular el agua alrededor del coral, lo que ayuda al coral a alimentarse. Y los pólipos de coral jóvenes encuentran refugio bajo las ramas del árbol de Navidad, donde pueden esconderse de depredadores como la estrella de mar. Por esto, los científicos piensan que podríamos usar los gusanos de árbol de Navidad como una forma de aprender sobre la salud del coral.

Por ejemplo, un estudio de 2022 realizado por estudiantes de la Universidad de California en Berkeley encontró una correlación entre corales sanos y una mayor cantidad de gusanos de árbol de Navidad. Es posible que, en el futuro, estos gusanos puedan convertirse en una señal de alerta temprana, mostrando a los científicos dónde los corales están bajo estrés por el calentamiento de los mares antes de que la situación se vuelva crítica.

En el año 2000, cuando Ross de “Friends” se disfrazó de armadillo para enseñarle a su hijo el verdadero significado de Janucá, a este animal todavía se lo consideraba una criatura del suroeste. Pero eso ha cambiado.

Identificado por primera vez en Texas en 1849, el armadillo de nueve bandas expandió significativamente su territorio y sus pasos siguieron un patrón de clima más cálido hacia el norte y el este de su tierra natal histórica. Una encuesta de 2014 halló que los animales podían establecerse en cualquier lugar donde la temperatura mínima promedio en enero se mantuviera por encima de unos 18 grados Celsius.

Resulta que eso describe gran parte de Estados Unidos. Tomemos Iowa, por ejemplo. Ese estado ni siquiera tenía un informe verificado de un armadillo vivo allí hasta 2017. Pero en 2025, investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos utilizaron aplicaciones públicas para reportar vida silvestre, cámaras rastreadoras en vivo y otras fuentes de datos para documentar más de 250 avistamientos recientes de armadillos en Iowa.

Sus datos encontraron cientos de armadillos cavando felizmente en jardines tan al norte como Indiana y tan al este como Carolina del Norte. Los datos nos están enseñando qué hace que un lugar sea buen territorio para armadillos —lo mejor parece ser boscoso y cálido, pero no demasiado seco— y dónde es más probable que se expandan después. Ohio, Virginia y Michigan son todos buenos candidatos.

En 2007, una joven investigadora se puso en contacto con el conservador del museo del Castillo de Rosenborg en Dinamarca con una extraña petición. Quería perforar el trono del rey.

El museo alberga la Silla de Coronación de Dinamarca, utilizada por reyes daneses reales desde 1671 hasta 1840. Pero lo que la hacía especial para Eva Garde eran los colmillos de narval en espiral que decoran los lados del trono. La investigación de Garde se centra en la historia y la sostenibilidad futura de los narvales, una especie de ballena ártica dentada famosa por ser adorada tanto por niños pequeños como por Buddy, de la película “The Elf”.

No obstante, los narvales, como grupo, no son muy diversos genéticamente, un hecho que podría resultar peligroso para ellos, ya que probablemente limitará su capacidad de adaptarse a un Ártico que se calienta. Garde quería saber cómo eran los ancestros de los narvales. Y muestras de ADN extraídas de un trono de 350 años de antigüedad eran el lugar perfecto para comenzar. Tal vez, si el Sr. Narval pudiera encontrar a su padre como lo hizo Buddy, entonces los humanos podrían entender mejor cómo mantener saludable a esa especie en el futuro.

El museo permitió a Garde retirar muestras del trono, y todo fue reensamblado. Desde entonces, su equipo ha aprendido mucho sobre estas criaturas. De hecho, su investigación ha ayudado a establecer que los narvales han vivido cómodamente con una baja diversidad genética durante miles de años, algo que resulta sorprendente.

Sin embargo, eso no significa que el cambio climático no sea un riesgo para los narvales. Los datos genéticos sugieren que esta especie podría mantenerse estable con la menor cantidad de diversidad posible en este momento. Si un Ártico más cálido reduce aún más esa diversidad, el narval podría estar en problemas.

Enviar a tu verdadero amor una perdiz en un peral pudo haber sido una invitación a hacer un poco de caza fácil. Las perdices rojas han sido un ave de caza favorita en Europa durante milenios; sus huesos incluso aparecen en asentamientos paleolíticos.

Pero su larga asociación con los humanos ha puesto a la perdiz roja en el camino de varios problemas distintos. Ha sido sobrecazada; aplastada por tractores y otros equipos agrícolas modernos; enfermada y muerta como efecto secundario de los pesticidas agrícolas; privada de cuidados por antiguos agricultores que abandonaron el campo por trabajos en la ciudad; y superada por otras especies de perdiz criadas específicamente para la caza.

Entre 2010 y 2020, las poblaciones de perdiz roja probablemente disminuyeron hasta en un 40-45 %, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, la organización que determina si una especie está en peligro. Nada de eso tiene que ver específicamente con la crisis climática. Pero todo eso hace que la perdiz sea más vulnerable al cambio del clima a largo plazo.

En 2021, un equipo dirigido por científicos de Suecia e Italia secuenció el genoma de la perdiz roja y aprendió algunas cosas clave. Primero, a esta ave no le fue bien durante un evento de calentamiento hace 140.000 años. De hecho, su población disminuyó tanto en ese entonces que su diversidad genética nunca se ha recuperado. Y a diferencia del narval, que creció en población y se mantuvo estable con una baja diversidad genética, las perdices no han tenido esa suerte.

El resultado es un ave que no está bien equipada para adaptarse al cambio climático y cuyos números ya están disminuyendo rápidamente, lo que reduce aún más su capacidad de adaptación.

La Posada es una tradición navideña de Centro y Sudamérica donde la gente recrea la historia de María y José buscando posada. Dado su papel destacado en el transporte bíblico, los burros son una parte importante de las festividades.

Y la investigación muestra que los burros también tienen un papel que desempeñar en ayudar a los humanos a adaptarse al cambio climático. En el norte de Kenya y el sur de Somalia, por ejemplo, se utilizan para transportar agua y alimentos a largas distancias durante las sequías. Otros animales podrían hacer ese trabajo en tiempos buenos, pero los burros son especialmente hábiles para ayudar a las personas a sobrevivir a desastres climáticos, escribió un equipo de investigadores del University College London en un libro reciente sobre interacciones entre animales y humanos bajo el cambio climático. El sistema digestivo de los burros funciona como alforjas internas: absorben agua extra cuando está disponible y retienen esa humedad cuando el agua es escasa. Por eso, pueden seguir transportando agua y alimentos a los humanos incluso en situaciones en las que otros animales no pueden.

Los burros también ayudan a mantener ecosistemas saludables. Otros animales de pastoreo despojan fácilmente los suelos sensibles, dejándolos propensos a la erosión. Pero los burros comen una mayor variedad de plantas, por lo que es menos probable que se excedan con los pastos. Y un informe reciente de investigadores en Túnez encontró que los burros en el Mediterráneo prefieren comer plantas invasoras, lo que ayuda a que prosperen especies diversas.

Incluso existe la posibilidad de que los burros puedan ayudarnos a protegernos contra insectos y las enfermedades que transmiten. Las garrapatas y las enfermedades que transmiten están ampliando su rango gracias al clima más cálido. Pero un nuevo estudio de la Universidad de Massachusetts en Amherst encontró que la piel de los burros secreta un químico que las garrapatas evitan. Cuando el químico se aplicó a caballos, las garrapatas también dejaron de picarlos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.