Sube a 7 el número de muertos tras ataque contra una base del Ejército de Colombia en el norte del país

Siete soldados murieron y otros resultaron heridos este jueves tras un ataque con explosivos contra una base del Ejército de Colombia en el norte del país, según anunció la Segunda División del Ejército.

El presunto atentado tuvo lugar contra la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería Número 14, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, según un comunicado del Ejército publicado en X.

“Como resultado de este repudiable hecho lamentablemente fueron asesinados seis de nuestros hombres”. Además, “resultaron 31 militares heridos, de los cuales cinco requirieron atención médica especializada y 26 lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta”, indicó el Ejército en un comunicado. Horas más tarde, se confirmó una séptima muerte.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se realizó con artefactos explosivos y fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una agrupación colombiana designada como terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU. y la Unión Europea.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, dijo en su cuenta oficial de X que “el Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte”.

Los militares heridos fueron evacuados a centros médicos de la región, mientras unidades del Ejército adelantan operaciones para asegurar el área, según el comunicado.

“En esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales”, añadió el Ejército en un comunicado.

Según detallaron, los militares estaban descansando en hamacas después de una jornada de entrenamiento cuando fueron atacados con granadas lanzadas desde drones y otros explosivos.

Los soldados fallecidos fueron identificados como Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra, Brandon Daniel Valderrama Martínez y Jorge Mario Orozco Díaz.

“El terrorismo del cartel del ELN es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población. Rechazo con total contundencia la acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército en Aguachica (Cesar)”, dijo en su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

El ministro añadió que aunque las Fuerza Militares “han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”.

El ataque se produce en medio de un “paro armado” a nivel nacional declarado por el ELN, que ha estado acompañado por acciones violentas contra infraestructura y la fuerza pública, elevando la tensión con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y profundizando la crisis del proceso de paz impulsado por su administración.

Las autoridades señalaron que entregarán información adicional a medida que avancen las investigaciones.

