EE.UU. recauda US$ 1.000 millones tras eliminar exención a paquetes baratos o “minimis”

El Gobierno de Estados Unidos ha recaudado US$ 1.000 millones en ingresos por aranceles de “minimis” desde que eliminó la exención para paquetes de bajo valor esta primavera, según nuevos datos que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) compartió en exclusiva con CNN.

La exención se aplicaba a bienes con un valor inferior a US$ 800 y contribuyó a la proliferación de compradores estadounidenses en sitios web de comercio electrónico chinos como Temu, Shein y Alibaba. Sin embargo, los datos de CBP sugieren que, con la entrada en vigor de esos aranceles, los estadounidenses han reducido sus compras.

El presidente Donald Trump cerró inicialmente la laguna jurídica para los productos procedentes de China y Hong Kong en mayo y posteriormente la aplicó a todas las exportaciones de países por debajo de US$ 800. Trump argumentó que esto no solo ayudaría al Gobierno a aumentar los ingresos por aranceles, sino que también impediría la entrada de drogas y otros productos ilícitos en el país, dado que los paquetes estarían sujetos a inspecciones más rigurosas por parte de la CBP.

Desde que se cerró la laguna jurídica sobre los productos procedentes de China y Hong Kong, “las incautaciones de productos de bajo valor inseguros y no conformes han aumentado en un 82 %. Entre ellos se incluyen falsificaciones, narcóticos, productos electrónicos defectuosos y productos que contienen sustancias químicas peligrosas”, informó CBP en un comunicado compartido con CNN.

Antes de que se cerrara la laguna jurídica de “minimis”, la CBP afirmaba que cada día pasaban por la aduana un promedio de 4 millones de paquetes. No obstante, a finales de agosto, antes de que la exención entrara en vigor para los productos de todos los países y solo fuera aplicable a China y Hong Kong, la CBP afirmaba que cada día entraban en el país en promedio 1 millón de paquetes.

Las cargas arancelarias oscilan entre el 10 % y el 50 %, dependiendo del país de origen. (En algunos casos, se aplica una tarifa fija de entre US$ 80 y US$ 200, pero esta expira en febrero).

Si bien es cierto que el Gobierno de EE.UU. ha recaudado más ingresos al cerrar esta laguna jurídica, el cambio ha supuesto un dolor de cabeza para las grandes y pequeñas empresas, así como para los consumidores estadounidenses particulares, que a menudo no son conscientes de que serán responsables del pago de estos aranceles en los casos en que el transportista no los incluya en el precio de los productos.

Es probable que este cambio lo hayan sentido más profundamente los hogares con bajos ingresos, que cada vez tienen más dificultades para cubrir sus necesidades básicas. De acuerdo con un estudio realizado en febrero por economistas de la UCLA y Yale, alrededor del 48 % de los paquetes de “minimis” se enviaron a los códigos postales más pobres de Estados Unidos, mientras que el 22 % se entregó en los más ricos.

Sin embargo, para cerrar la laguna jurídica, Trump citó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley que ha utilizado para imponer la mayor parte de los nuevos aranceles durante su segundo mandato.

Su capacidad para imponer aranceles de esa manera podría verse pronto limitada, ya que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos emitirá un fallo a principios del próximo año sobre si tiene esa autoridad. Si el tribunal falla en su contra, los importadores, incluidos consumidores estadounidenses que hayan pagado aranceles sobre paquetes de bajo valor, podrían recibir reembolsos.

