EE.UU. realiza ataques en Siria en respuesta a la muerte de dos soldados estadounidenses en el territorio

Estados Unidos atacó este viernes varios objetivos en Siria que considera vinculados con ISIS, como represalia por una agresión reciente…

Estados Unidos atacó este viernes varios objetivos en Siria que considera vinculados con ISIS, como represalia por una agresión reciente contra militares estadounidenses en ese país, que dejó dos efectivos muertos, según dos funcionarios.

“Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo represalias muy serias, tal como prometí, a los terroristas asesinos responsables”, escribió más tarde el presidente Donald Trump en Truth Social.

Según dijeron los dos funcionarios estadounidenses, la operación alcanzó aproximadamente 70 objetivos.

La ofensiva, denominada “Hawkeye” en referencia a que los dos soldados fallecidos eran originarios de Iowa, conocido como el “estado Hawkeye”, alcanzó decenas de objetivos relacionados con ISIS, incluyendo infraestructura y depósitos de armas en distintas zonas de Siria, según uno de los funcionarios.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó los ataques como una “declaración de venganza” en una publicación en X la tarde de este viernes.

“Esto no es el inicio de una guerra, es una declaración de venganza”, escribió. “Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cederá en defender a su pueblo”.

Tras el ataque del 13 de diciembre, en el que murieron los dos soldados y un intérprete civil, fuerzas de Estados Unidos y sus aliados realizaron 10 operaciones que resultaron en la muerte o detención de unas 23 personas, añadió el funcionario.

Dichas operaciones también proporcionaron información de inteligencia procedente de dispositivos electrónicos recopilados, que contribuyó a la selección de los objetivos de los ataques, según el mismo funcionario estadounidense.

Cientos de militares estadounidenses siguen desplegados en Siria como parte de la misión de largo plazo para combatir a ISIS, que comenzó cuando el grupo tomó rápidamente el control de amplias zonas de Siria e Iraq a mediados de la década de 2010.

Posteriormente, las operaciones conjuntas y los cambios en el Gobierno sirio eliminaron en gran medida ese control territorial.

El objetivo de la Operación Hawkeye es asestar un golpe importante a los remanentes de ISIS en Siria y reducir su capacidad de amenazar a las fuerzas estadounidenses en la región, dijo el funcionario a CNN.

Países aliados, como Jordania, participaron junto a Estados Unidos en los ataques, según la misma fuente.

Las Fuerzas Armadas de Jordania confirmaron su participación en los ataques el sábado, con el argumento de que lo hicieron para evitar que organizaciones extremistas amenacen la seguridad de los vecinos de Siria “especialmente después de que la organización terrorista ISIS se reconstituyó y reconstruyó sus capacidades en el sur de Siria”.

Trump manifestó el viernes que Estados Unidos está “atacando muy fuertemente contra los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado en sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se puede erradicar a ISIS”.

“El Gobierno de Siria, dirigido por un hombre que está trabajando muy duro para devolver la grandeza a Siria, y lo apoya plenamente”, añadió.

Aunque el gobierno de Trump prometió represalias contra ISIS tras el ataque del 13 de diciembre, CNN informó que el Ministerio del Interior de Siria señaló que el atacante era miembro del servicio de Seguridad Interna sirio.

Funcionarios de Estados Unidos y Siria reconocieron a CNN que los vínculos del atacante con ISIS no están del todo claros. El grupo no se ha atribuido el ataque.

Los dos militares estadounidenses fallecidos en Siria fueron identificados esta semana como los sargentos Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa.

Los dos murieron mientras enfrentaban a fuerzas hostiles en Palmira, Siria, según el Ejército de Estados Unidos. Ambos pertenecían al 1° Escuadrón, 113º Regimiento de Caballería, 2ª Brigada de Infantería, 34ª División de Infantería de la Guardia Nacional de Iowa.

Otros tres miembros de la Guardia Nacional de Iowa resultaron heridos en el ataque y fueron evacuados para recibir atención médica.

“Nuestra prioridad en este momento es apoyar a las familias de nuestros soldados caídos y heridos”, declaró el general de división Stephen Osborne, jefe de la Guardia Nacional de Iowa. “Toda la Guardia Nacional de Iowa lamenta esta terrible pérdida y estamos unidos para apoyar a los soldados y sus familias”.

Aproximadamente 1.800 soldados de la Guardia Nacional de Iowa comenzaron a desplegarse en Medio Oriente a principios de este año como parte de la Operación Inherent Resolve, de acuerdo con un comunicado de la oficina de la gobernadora Kim Reynolds.

Esta historia ha sido actualizada con novedades adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.