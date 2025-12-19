EE.UU. pausa la “lotería de visas” que permite a inmigrantes obtener green cards

La agencia de inmigración de Estados Unidos recibió la orden de suspender su programa de visas de diversidad (DV1), conocido…

La agencia de inmigración de Estados Unidos recibió la orden de suspender su programa de visas de diversidad (DV1), conocido popularmente como “lotería de visas”, después de que se descubriera que el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown había ingresado al país a través del mismo, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Claudio Valente ingresó a Estados Unidos a través del programa de visas de inmigrante por lotería de diversidad en 2017 y se le otorgó una green card, dijo Noem en una publicación en X el jueves por la noche.

“Este individuo despreciable nunca debió haber sido admitido en nuestro país”, agregó.

“Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este programa desastroso”, agregó.

Valente, el sospechoso fallecido, era un exalumno de la Universidad de Brown de 48 años de nacionalidad portuguesa.

Según el sitio web del Departamento de Estado, el programa de visas de diversidad permite que hasta 55.000 inmigrantes ingresen a Estados Unidos cada año provenientes de países con bajas tasas de inmigración.

Valente estudió en la Universidad de Brown entre 2000 y 2001 con una visa F1, según la fiscal federal Leah Foley. La visa F1 es una visa de no inmigrante que permite a estudiantes internacionales cursar estudios a tiempo completo.

Más tarde ingresó a Estados Unidos a través de la “lotería de visas” en 2017 y obtuvo la residencia permanente, según Noem.

No se ha hecho pública información sobre su paradero entre 2001 y 2017.

