EE.UU. exige a Honduras que avance “de inmediato” con el conteo de votos, mientras siguen las denuncias y las protestas

Cuando ya pasaron 18 días desde las elecciones presidenciales en Honduras, el conteo sigue paralizado y el país se sume en un caos que incluye denuncias de fraude, protestas y la exigencia de Estados Unidos para que avance de “inmediato” el proceso.

Mientras tanto, los resultados preliminares del CNE, con el 99,80 % de las actas escrutadas, siguen encabezados por el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el 40,54 % de los votos, seguido muy de cerca por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con el 39,19 %. El conteo está parado ahí desde hace días.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no ha iniciado el escrutinio especial de las actas con irregularidades.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales”, dijo la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en una publicación en X. “Cualquier intento de perturbar el orden público o el trabajo del CNE tendrá consecuencias. Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y tenidas en cuenta”.

También desde EE.UU., el exasesor político de Trump Roger Stone pidió “revocar las visas” de Nasralla y su esposa.

“El perdedor Salvador Nasralla y su esposa están coordinando directamente con el régimen narcocomunista de Libre para anular las elecciones hondureñas y desconocer al legítimo ganador, Tito Asfura”, publicó Stone en su cuenta de X, en un mensaje en que arrobó al Departamento de Estado para solicitar que se les revoquen las visas al matrimonio.

CNN contactó al Gobierno de Honduras y a Nasralla para obtener comentarios sobre estos señalamientos y está a la espera de respuesta.

En tanto, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exige un conteo “voto por voto” y aún no comenzó el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

“Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, dijo Castro, ante un grupo de seguidores del oficialismo en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa.

Castro llamó a los activistas del Partido Libre, cuyo coordinador general es su esposo y expresidente, Manuel Zelaya, a que se manifiesten de forma pacífica, porque “la democracia se defiende de pie, no en silencio”.

La presidenta también dirigió en otro evento un mensaje a la policía: “Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera con amenazas directas, que modificó fuertemente los resultados de las elecciones en Honduras”, dijo.

Mientras tanto, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, por su parte, hizo un “llamado público” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a que se “desplacen de inmediato” al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral, ante la movilización de simpatizantes de Libre hacia ese ente estatal.

“Como presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que, con fines preventivos, se desplacen de inmediato al Infop y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, resguarden las personas y el material electoral de las elecciones generales de 2025”, indicó Hall en una publicación en su cuenta de X.

Ante esta situación, crece la incertidumbre sobre si se podrá declarar un ganador antes de que se cumplan los 30 días de las elecciones (el 30 de diciembre), como establece la ley, y qué tipo de legitimidad tendrá un presidente tras las complicaciones durante el conteo.

