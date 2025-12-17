EE.UU. ataca en el Pacífico a otra embarcación que presuntamente traficaba drogas; el saldo es de 4 muertos

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un ataque este miércoles contra otra embarcación presuntamente dedicada al tráfico de…

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevaron a cabo un ataque este miércoles contra otra embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas en el este del océano Pacífico, matando a cuatro personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 17 de diciembre, bajo la dirección de @SecWar Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal a una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, escribió SOUTHCOM en X.

El Comando Sur de EE.UU. informó que ningún militar estadounidense resultó herido en el ataque.

El ataque de este miércoles es el segundo que se registra esta semana, después de que Estados Unidos atacara el lunes tres embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el océano Pacífico oriental, causando la muerte de ocho personas.

Al menos 99 personas han muerto hasta ahora en ataques a embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de una campaña denominada Operación Lanza del Sur, que el gobierno de Trump ha dicho que tiene como objetivo frenar el narcotráfico.

Los ataques forman parte de una mayor acción militar de Estados Unidos en Sudamérica, centrada en Venezuela, país al que el presidente Donald Trump ha acusado de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses.

El Gobierno de Trump ha desplazado miles de soldados y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe después de que el presidente de Estados Unidos ordenó el martes un “bloqueo total y completo” de los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a Trump durante la tarde del miércoles, acusando a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen junto con la apropiación del territorio y los recursos de Venezuela.

“Es simplemente una pretensión belicista y colonialista, y lo hemos dicho muchas veces, y ahora todos ven la verdad. La verdad ha sido revelada”, dijo Maduro en Caracas.

Mientras tanto, los legisladores en el Congreso de Estados Unidos continúan presionando al Gobierno de Trump para obtener más información sobre su ofensiva contra las supuestas embarcaciones de narcotráfico.

Muchos legisladores han revisado uno de los ataques que consideran controvertido, el que sucedió el 2 de septiembre, que dejó a dos miembros de la tripulación que habían sobrevivido a un primer ataque a una supuesta lancha de drogas. Después de informar en privado a los legisladores el martes, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo a los periodistas en el Capitolio que el Pentágono no publicará el video completo del ataque al público.

Los Comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado y otros comités apropiados, dijo, “lo verán, pero no el público en general”.

Los demócratas del Senado salieron de la sesión informativa con Hegseth y otros funcionarios de la administración del presidente Trump frustrados porque no se les mostró el video sin editar.

Sin embargo, el Congreso ha tomado medidas para asegurar su capacidad de ver las imágenes, enviando el proyecto de ley anual de política de defensa al escritorio de Trump el miércoles con una disposición que retendría una cuarta parte del presupuesto de viajes de Hegseth hasta que se publiquen los videos sin editar de los ataques a los Comités de Servicios Armados de la Cámara y el Senado.

Esta historia fue actualizada con detalles adicionales.

