EE.UU. advierte que quien obstruya el proceso electoral en Honduras “enfrentará consecuencias”

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió este lunes que quien “obstruya o intente retrasar” el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Honduras “enfrentará consecuencias”, a medida que crece la preocupación por los retrasos en el conteo de los votos tras las elecciones presidenciales.

En su cuenta de X, la oficina, que forma parte del Departamento de Estado, dijo que “es profundamente preocupante ver que ciertos partidos y candidatos continúan obstaculizando el proceso electoral de Honduras”.

Además, advirtió que “cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias” y que el pueblo hondureño merece “un proceso oportuno, transparente y creíble”. La publicación fue reproducida por la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa.

CNN contactó al secretario privado de la presidencia de Honduras para solicitar comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

Las elecciones presidenciales en Honduras tuvieron lugar el 30 de noviembre, pero el conteo de votos aún continúa tras numerosas interrupciones y cuando los candidatos Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lideran el resultado con escasa diferencia.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y su partido Libre han denunciado que el Gobierno del presidente Donald Trump habría interferido en las elecciones hondureñas, tras su respaldo a Asfura y el indulto otorgado al expresidente Juan Orlando Hernández, acusaciones que han aumentado la tensión política en el país.

El partido de Castro concovcó para este martes una “movilización pacífica” frente a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para protestar contra lo que llamó una “injerencia imperialista”.

La advertencia de Estados Unidos ocurre en medio de un escrutinio especial que comenzó el 18 de diciembre, con cinco días de retraso, y que aún debe revisar 1.540 actas con inconsistencias. Al momento, Asfura se mantiene en el primer lugar, con el 40,34 %, frente al 39,49 % de Salvador Nasralla, una distancia de 29.446 votos. La ventaja se estiró levemente en las últimas actualizaciones, aunque sigue siendo reversible para el candidato del Partido Liberal.

Rixi Moncada, candidata del oficialismo, permanece en el tercer lugar con 19,16 % de los votos.

El conteo ha sufrido varias interrupciones, incluida una paralización de 12 horas durante el fin de semana, y se han evidenciado diferencias entre los consejeros del CNE. Cossette López denunció intentos de obstrucción y pidió la intervención de las Fuerzas Armadas, mientras Nasralla y Asfura intercambian acusaciones sobre irregularidades y delitos electorales.

Por ley, el CNE debe oficializar los resultados antes del 30 de diciembre. De no hacerlo, la decisión pasará al Congreso, que no ha convocado sesiones plenas desde agosto.

