Dos personas murieron en un presunto ataque palestino en el norte de Israel

Dos personas murieron en un ataque con atropello y apuñalamiento en el norte de Israel, informó la policía este viernes.

Según la policía, el sospechoso es un palestino de la Ribera Occidental ocupada, quien atropelló a un peatón israelí de 68 años en la ciudad de Beit She’an y luego apuñaló a una joven israelí de 17 años cerca del kibutz de Ein Harod, en lo que la policía describió como un “ataque terrorista itinerante”. Un joven de 16 años resultó herido en el ataque, según los servicios de emergencia de MDA.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, identificó posteriormente a la víctima de 68 años como Shimshon Mordechai y a la joven de 17 años como Aviv Maor.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicó que la investigación preliminar apunta a que “el terrorista es un residente ilegal que se infiltró en territorio israelí hace varios días”. La policía informó que el atacante fue finalmente interceptado por un civil en la cercana ciudad de Afula y trasladado a un hospital.

Poco después del incidente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó una operación militar israelí en la ciudad de Qabatiya, ciudad natal del sospechoso, cerca de Jenin. En un comunicado, Katz afirmó haber instruido a las FDI “para que actúen con contundencia e inmediatamente para localizar y neutralizar a todos los terroristas y su infraestructura” en la ciudad, añadiendo que “cualquiera que colabore con el terrorismo o le brinde apoyo y respaldo pagará las consecuencias”.

Las FDI informaron que fuerzas adicionales se preparaban para entrar en Qabatiya tras la orden de Katz.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben Gvir, declaró que el ataque demostraba “la necesidad urgente” de aprobar una ley de “pena de muerte para terroristas”, que el gobierno israelí está impulsando actualmente a pedido de él.

“Cualquiera que intente perpetrar un ataque terrorista antisemita debe saber que Israel no le permitirá seguir con vida y lo enviará directamente al infierno”, afirmó Ben Gvir en un comunicado.

Bet Shean y Afula se encuentran en el valle de Jezreel, en el norte de Israel, en la frontera con la parte norte de la Ribera Occidental. Ambas ciudades han sido escenario de ataques mortales en el pasado.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

