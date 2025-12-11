Disney invierte US$ 1.000 millones en OpenAI y licenciará sus personajes para Sora

Disney adquirió una participación accionaria de US$ 1.000 millones en OpenAI, y también cerró un acuerdo que permitirá que sus…

Disney adquirió una participación accionaria de US$ 1.000 millones en OpenAI, y también cerró un acuerdo que permitirá que sus famosos personajes sean utilizados en Sora, la plataforma de generación de videos de la empresa de Inteligencia Artificial.

La inversión de Disney en OpenAI es el primer acuerdo de licencia importante de este tipo para Sora.

Según el acuerdo, los usuarios de la red social de videos cortos generados por IA de OpenAI, Sora, podrán crear videos utilizando más de 200 personajes animados de Disney. Entre esos personajes se incluyen Mickey y Minnie Mouse, princesas de Disney como Ariel, Bella y Cenicienta, personajes de “Frozen”, “Moana” y “Toy Story”. También se incluyen personajes animados de Marvel y Lucasfilm, como Black Panther y personajes de “Star Wars” como Yoda, aunque el acuerdo no incluye la imagen ni la voz de ningún talento.

Los usuarios del popular chatbot ChatGPT de OpenAI también podrán pedirle al bot que cree imágenes usando los personajes de Disney.

“El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria, y a través de esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestras historias mediante la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”, dijo Robert A. Iger, CEO de Disney, en un comunicado.

OpenAI, que ha estado bajo escrutinio por violaciones de derechos de autor y por cerrar grandes acuerdos ‘circulares’ que han generado temores de una burbuja de IA, dijo que el acuerdo demuestra cómo la comunidad creativa y la inteligencia artificial pueden convivir.

“Disney es el estándar de oro global en narración de historias, y estamos emocionados de asociarnos para permitir que Sora e Imágenes de ChatGPT amplíen la forma en que las personas crean y experimentan contenido de calidad”, dijo Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI. “Este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficie a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas audiencias masivas”.

Disney ha demandado previamente a empresas de IA por usar su propiedad intelectual. El lunes, la compañía envió a Google una carta de cese y desistimiento, según una fuente familiarizada con la situación.

La carta de cese y desistimiento afirma que los productos de IA de la empresa, incluidos sus generadores de imágenes y videos Veo y Nano Banana, están infringiendo los derechos de autor de Disney “a gran escala” al permitir a los usuarios crear imágenes y videos que representan a sus personajes. La carta alega que Google “se ha negado a implementar medidas tecnológicas para mitigar o prevenir la infracción de derechos de autor”.

CNN ha contactado a Google para obtener comentarios.

Disney ya había enviado cartas de cese y desistimiento similares a Meta y Character.AI.

En junio, Disney y Universal demandaron a la empresa de generación de fotos por IA Midjourney, alegando que la compañía violó la ley de derechos de autor.

Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.

