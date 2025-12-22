Dinamarca, disgustada por el nombramiento de un enviado especial a Groenlandia que desea que la isla sea parte de EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca dijo estar este lunes “profundamente disgustado” por el nombramiento de parte del presidente…

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca dijo estar este lunes “profundamente disgustado” por el nombramiento de parte del presidente estadounidense Donald Trump de un enviado especial para Groenlandia que declaró su deseo de que la isla se convierta en parte de Estados Unidos.

“Estoy profundamente disgustado por este nombramiento de un enviado especial. Y estoy particularmente disgustado por sus declaraciones, que consideramos completamente inaceptables”, declaró Lars Løkke Rasmussen a la cadena nacional danesa TV 2, según la agencia de noticias Reuters.

Rasmussen dijo que convocará al embajador estadounidense en Dinamarca en respuesta a la decisión del Gobierno de Trump, informó Reuters.

El domingo, Trump anunció el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Louisiana, como enviado especial para Groenlandia. “Jeff comprende la importancia de Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”, publicó Trump en Truth Social.

Al agradecer a Trump por el nombramiento, Landry dijo que era un “honor servir como voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”. También afirmó que “eso no afecta en absoluto” su cargo como gobernador de Louisiana.

Trump ha declarado repetidamente su deseo de anexar Groenlandia —una enorme isla rica en recursos en el Atlántico y territorio autónomo de Dinamarca—, alegando que esto es necesario para la seguridad estadounidense.

El vicepresidente J. D. Vance realizó una controvertida visita a la isla en marzo, en la que afirmó varias veces que era vulnerable y que Estados Unidos “no tenía otra opción” que aumentar su presencia allí.

Tanto Groenlandia como Dinamarca, aliado de Estados Unidos en la OTAN, se oponen firmemente a la idea.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, adoptó un tono desafiante este lunes, al afirmar que el anuncio de Trump “puede parecer importante, pero no cambia nada para nosotros. Nosotros decidimos nuestro propio futuro”, según Reuters.

En agosto, el enviado estadounidense a Dinamarca fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores danés después de que la emisora pública del país informara de que varios estadounidenses habían intentado llevar a cabo “operaciones de influencia” en Groenlandia.

Rasmussen había declarado previamente que el nuevo nombramiento “confirma el continuo interés estadounidense en Groenlandia”, según informó Reuters. “Sin embargo, insistimos en que todos, incluido Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.

Por su parte, el portavoz de la Unión Europea, Anouar El Anouni, afirmó que “preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea”, según Reuters.

