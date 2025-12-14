Dick Van Dyke cumplió 100 años: esta es su legendaria carrera en imágenes

El actor Dick Van Dyke cumplió 100 el sábado. Si bien su papel más famoso es el del deshollinador en…

El actor Dick Van Dyke cumplió 100 el sábado. Si bien su papel más famoso es el del deshollinador en “Mary Poppins”, en 1964, su larga trayectoria en cine y televisión revela que es una de los actores más completos de su generación, capaz de cantar y bailar, y resultar memorable en papeles cómicos y dramáticos por igual.

Van Dyke ganó seis premios Emmy, tres de ellos consecutivos entre 1964 y 1966 por “The Dick Van Dyke Show”, y un premio Grammy en 1965 por “Mary Poppins”. En 2024, la banda Coldplay le rindió homenaje al actor en el video musical de la canción “All My Love”.

Aquí hemos reunido algunas imágenes de la legendaria carrera de Van Dyke.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.