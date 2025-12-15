Nick Reiner es “responsable” de la muerte de sus padres y está detenido sin derecho a fianza, informó la Policía

Nick Reiner es “responsable” de la muerte de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, según informó la policía…

Nick Reiner es “responsable” de la muerte de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, según informó la policía de Los Ángeles (LAPD) en un nuevo comunicado este lunes.

Las autoridades no han dado detalles sobre cómo murieron las víctimas ni cómo los investigadores determinaron que su hijo era el responsable.

Nick Reiner, de 32 años, está detenido sin derecho a fianza, según la policía. Los registros carcelarios indicaban anteriormente que estaba detenido con una fianza de US$ 4 millones.

Se desconoce hasta el momento si Nick Reiner ha contratado a un abogado. CNN se ha puesto en contacto con el portavoz de la familia Reiner para solicitar comentarios.

Agentes de policía de Los Ángeles llegaron a la casa de la pareja en Brentwood alrededor de las 3:40 p.m. del domingo y finalmente determinaron que eran víctimas de un homicidio.

Nick Reiner fue localizado y arrestado alrededor de las 9:15 p.m., según la policía.

El caso será presentado el martes a la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles para que considere presentar cargos, informó la policía.

“Nuestra división de robos y homicidios está a cargo de la investigación. Trabajaron durante toda la noche y lograron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso”, dijo el jefe de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

McDonnell se negó a dar más detalles sobre la investigación.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió el domingo a las 3:38 p.m. a una emergencia médica en una vivienda ubicada en la cuadra 200 de la avenida South Chadbourne, donde encontró a un hombre, de 78 años, y a una mujer, de 68 años, muertos, de acuerdo con un portavoz.

Nick Reiner fue visto discutiendo con su padre, Rob Reiner, en una fiesta la noche del sábado en la casa de Conan O’Brien en Los Ángeles, según una fuente familiarizada con el incidente.

Su madre, Michele Singer Reiner, también estuvo presente.

Robert Reiner, el célebre actor, director y productor, fue encontrado muerto junto a su esposa Michele en su casa de Los Ángeles, el domingo, según informó un portavoz de la familia Reiner. El cineasta tenía 78 años.

“Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista”, declaró Kathy Bates a través de un representante.

Reiner saltó al estrellato interpretando al yerno de Archie y Edith Bunker en la exitosa serie de los años setenta “All in the Family”, antes de crear una obra diversa y de gran éxito, que incluye clásicos como “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” y “The Princess Bride”. Consolidó su prestigio como director principal con “When Harry Met Sally…”, “Misery” y “A Few Good Men”, que recibió cuatro nominaciones al Oscar.

Nació en 1947, en el Bronx, Nueva York, hijo de Estelle y Carl Reiner, guionista, actor, director y productor, cuyos créditos incluyen “The Dick Van Dyke Show” y “The 2000 Year Old Man”.

