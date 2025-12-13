Después de más de 40 años, mujer se reúne con su familia de Kentucky tras presuntamente haber sido secuestrada por su madre

Michelle “Shelley” Newton, de tres años, posa para la cámara con un traje de marinero, sonriendo ampliamente, mostrando el espacio…

Michelle “Shelley” Newton, de tres años, posa para la cámara con un traje de marinero, sonriendo ampliamente, mostrando el espacio entre sus dos dientes frontales de leche en un volante de personas desaparecidas sin fecha de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.

“Michelle fue llevada por su madre”, dice el anuncio.

Ahora, Michelle, de 46 años, está en camino hacia la sanación. Su madre enfrenta un cargo.

La desaparición de la niña ocurrió en la primavera de 1983, después de que su madre Debra Newton alegara que se estaba “reubicando a Georgia” desde Louisville, Kentucky, “para comenzar un nuevo trabajo y preparar un nuevo hogar para la familia”, de acuerdo con un comunicado de prensa del lunes de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.

El afiliado de CNN WLKY habló con Joseph Newton, esposo de Debra y padre de Michelle, en 1986 después de tres años buscando a su hija. Dijo que el plan era mudarse a Georgia. Debra se llevó a Michelle antes, agregó.

Cuando llegó allí, dijo que ellas ya no estaban.

En algún momento entre 1984 y 1985, ocurrió una “última llamada telefónica” entre Debra y Joseph Newton, según la Oficina del Sheriff. Luego, “tanto la madre como la hija desaparecieron”.

Pronto siguió una orden de acusación por interferencia de custodia.

“¿Acaso no querrías que tu hija regresara? Al menos para verla crecer”, preguntó Joseph Newton a WLKY hace casi cuatro décadas.

La policía en un momento pensó que era posible que Michelle estuviera en el condado de Clayton, Georgia, un condado suburbano a casi 20 millas (unos 32 km) al sur del centro de Atlanta, según el volante.

A pesar de no haber señales de Michelle ni de su madre y de que Debra fuera incluida en la lista de los “8 fugitivos de secuestro parental más buscados” del FBI, el caso de Michelle se desestimó en el 2000 cuando “la Mancomunidad” de Kentucky no pudo localizar a su padre, de acuerdo con el comunicado.

Cinco años después, Michelle, que habría estado en sus 20 años, fue eliminada de las bases de datos nacionales de niños desaparecidos, según la Oficina del Sheriff.

El volante de personas desaparecidas sin fecha dice que la entrada de Michelle en el sistema del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y la orden judicial contra Debra por interferencia de custodia fueron retiradas en 2005 “debido a información incorrecta”.

El caso fue reabierto nuevamente en 2016 después de que un miembro de la familia “motivara a los detectives a reexaminar el caso”.

A principios de este año, Debra Newton, de 66 años, había sido vista en el condado de Marion, Florida, bajo otro nombre.

Cuando una pista de Crime Stoppers identificó a la mujer como una posible coincidencia, un detective de la Fuerza de Tareas de los US Marshals comparó una foto reciente con una imagen de Debra de 1983, y un detective del condado de Jefferson “confirmó el parecido”, según el comunicado.

Las autoridades recolectaron ADN de la hermana de Debra en Louisville, y mostró una “coincidencia del 99.9 %” con la mujer en Florida.

Cuando la policía llegó a su puerta, Michelle le dijo a WLKY que los agentes le dieron la noticia oficialmente: “No eres quien crees que eres. Eres una persona desaparecida. Eres Michelle Marie Newton”.

Michelle, quien había estado viviendo bajo otra identidad, llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al descubrir la verdadera historia de su familia, de acuerdo con el comunicado.

Al otro lado de esa llamada telefónica hubo un reencuentro con la familia que no veía desde hacía décadas, incluido su padre.

“Nos dijo que no se dio cuenta de que era una víctima hasta que vio todo lo que se había perdido”, dijo el jefe adjunto coronel Steve Healey.

“Siempre ha estado en nuestro corazón”, dijo Joseph Newton al afiliado de CNN WLKY. “No puedo explicar ese momento en el que entré y pude volver a abrazar a mi hija”.

“No cambiaría ese momento por nada. Fue como verla cuando nació por primera vez. Fue como un ángel”.

La resolución de un caso de más de 40 años refleja un legado de trabajo detectivesco “extraordinario” de la Oficina del Sheriff, dijo Healey en el comunicado, incluyendo su filosofía sostenida de que “ninguna familia que busca ayuda es rechazada nunca”.

Healey dice que esto también prueba la importancia de un denunciante valiente. “La gente piensa que llamar para dar pistas es ‘delatar’. No lo es”, dijo. “Estás ayudando a las víctimas. Estás ayudando a las familias. Este caso prueba que una llamada telefónica puede cambiar una vida”.

Un familiar de Debra viajó a Kentucky y pagó su fianza. Ella ha sido procesada por un cargo grave de interferencia de custodia, según la Oficina del Fiscal del Commonwealth en el condado de Jefferson. Los cargos graves de secuestro de custodia no tienen plazo de prescripción en Kentucky.

CNN se ha comunicado con la Oficina del Defensor Público del condado de Louisville-Jefferson para obtener comentarios sobre la representación legal de Debra Newton.

Debra Newton se presentó voluntariamente en la corte para su lectura de cargos en Louisville, según el comunicado.

Tanto Michelle como Joseph Newton estuvieron presentes.

Michelle no parece estar tomando partido. Ella le dijo a WLKY: “Mi intención es apoyarlos a ambos durante esto e intentar navegar y ayudarlos a ambos a resolverlo para que todos podamos sanar”.

