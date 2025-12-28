Decenas de miles se quedan sin electricidad en toda Ucrania tras ataques rusos

Decenas de miles de personas en Ucrania se han quedado sin electricidad en medio de las gélidas temperaturas invernales mientras…

Decenas de miles de personas en Ucrania se han quedado sin electricidad en medio de las gélidas temperaturas invernales mientras Moscú continúa con sus ataques a la infraestructura energética del país, antes de una reunión clave entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo estadounidense.

Más de 19.000 consumidores se quedaron sin electricidad en la región de Kyiv, Ucrania, el domingo tras un importante ataque aéreo ruso a principios de este fin de semana, según el Ministerio de Energía de Ucrania. Además, más de 20.000 consumidores se quedaron sin energía en la vecina región de Chernihiv, y se sigue trabajando para restablecer el suministro eléctrico.

“Las empresas energéticas están haciendo todo lo posible para eliminar las consecuencias del bombardeo lo más rápido posible. El trabajo continúa las 24 horas del día”, dijo el Ministerio.

En otras regiones de Ucrania están en vigor cortes programados de energía por horas.

Como en inviernos anteriores, Rusia ha atacado sistemáticamente las instalaciones energéticas de Ucrania a medida que se asienta el frío este año. Durante la noche del sábado, un enorme ataque aéreo contra Kyiv y sus alrededores mató al menos a dos personas, hirió a otras 44 y dejó a más del 40 % de los edificios residenciales de la capital sin calefacción.

El ataque se produjo antes de la reunión prevista para este domingo entre Zelensky y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Las reparaciones de la línea eléctrica están en marcha cerca de la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, según ha informado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), tras negociar un alto el fuego en la zona.

Un equipo del OIEA está supervisando los trabajos de reparación, según informó la agencia este domingo, citando al director general, Rafael Grossi. Las reparaciones forman parte de los “esfuerzos persistentes” para prevenir un accidente nuclear durante el conflicto militar en curso, añadió.

Según el OIEA, Grossi ha expresado su agradecimiento a ambas partes en conflicto por aceptar una nueva “ventana de silencio” temporal, mientras se restablecía la transmisión de energía entre la central nuclear y la central térmica de Zaporiyia.

Kyiv está haciendo todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, pero las decisiones sobre la paz dependen en última instancia de los aliados del país, afirmó el presidente Volodymyr Zelensky antes de las conversaciones con su homólogo estadounidense en Florida.

“Estos son algunos de los días más activos del año en materia diplomática, y se pueden tomar muchas decisiones antes de Año Nuevo”, escribió el líder ucraniano en Telegram el domingo.

“Estamos haciendo todo lo posible para que esto suceda, pero que se tomen decisiones depende de nuestros socios. Depende de quienes ayudan a Ucrania y de quienes presionan a Rusia”.

Señaló que, solo esta semana, Moscú había lanzado más de 2.100 drones, unas 800 bombas aéreas y 94 misiles contra Ucrania.

Los ataques rusos contra Ucrania continuaron el domingo a pesar de las importantes conversaciones planeadas entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Florida, con el objetivo de discutir un plan de paz de 28 puntos propuesto por el mandatario estadounidense a principios de este año y que desde entonces se ha revisado a la baja hasta 20 puntos.

En la ciudad oriental de Sloviansk, tres bombas aéreas guiadas lanzadas por Rusia causaron la muerte de al menos una persona y heridas a varias más, según publicó Vadym Lyakh, jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Sloviansk, en Telegram. Mientras tanto, los bombardeos rusos en la ciudad de Jersón hirieron a 10 civiles, según la Fiscalía de la región de Jersón.

Durante la noche del sábado, Rusia atacó la capital, Kyiv, y la región circundante, matando al menos a dos personas e hiriendo a 44 más, incluidos dos niños, según las autoridades locales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.