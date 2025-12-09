¿Deberían los padres fuera de Australia adoptar una prohibición de redes sociales? Nuestros hijos podrían estar agradecidos

El miércoles 10 de diciembre, los niños australianos se despertaron en un mundo que antes era inconcebible: ya no tienen…

El miércoles 10 de diciembre, los niños australianos se despertaron en un mundo que antes era inconcebible: ya no tienen redes sociales. El país fue el primero en prohibir las aplicaciones sociales para menores de 16 años. La prohibición afecta a 10 plataformas, entre ellas TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook, X y Reddit.

Si los padres fuera de Australia adoptaran las mismas reglas, nuestros hijos nos lo agradecerán más tarde.

Esto se debe a que las redes sociales parecen estar perjudicando la salud y la felicidad de nuestros hijos. Recientemente, me uní a destacados investigadores de todo el mundo para redactar una declaración de consenso sobre los efectos que sabemos que las redes sociales y los teléfonos inteligentes tienen en los niños. Coincidimos de forma abrumadora en que las investigaciones científicas muestran que, en los últimos 20 años, a medida que se generalizaron, la salud mental de los adolescentes se deterioró.

Además, los teléfonos y las aplicaciones de redes sociales pueden interferir con el sueño de los niños y se correlacionan con adicciones y problemas de atención. En el caso de las niñas, pueden estar vinculados al perfeccionismo, la insatisfacción corporal y el riesgo de depredadores y acoso sexual.

Sabiendo esto, ¿por qué los padres siquiera considerarían dejar que nuestros hijos usen las redes sociales? Tengo varias razones por las que deberían criar a sus hijos como lo hacen los australianos.

Muchos padres piensan que sus hijos quieren pasar todo el tiempo en las redes sociales y por eso es tan difícil quitárselo.

Pero la verdad es esta: muchos adolescentes reconocen que las redes sociales son perjudiciales. La razón por la que no pueden decidir no usarlas es porque temen perder oportunidades sociales, ya que muchos jóvenes mantienen sus amistades en estas plataformas. Si todos los padres tomaran la misma decisión de no dejar que nuestros hijos usen las redes sociales, les solucionaríamos el problema. Incluso si solo algunos padres restringieran el uso de sus hijos, sería suficiente para obligarlos a buscar otras formas de comunicarse.

Cuando hablo con padres y profesores sobre esto, me gusta empezar comentándoles un estudio de 2023 en el que se preguntó a estudiantes universitarios cuánto dinero tendrían que pagarles los investigadores para desactivar sus cuentas de redes sociales durante un mes. Mi público suele suponer que los estudiantes exigieron decenas de miles de dólares.

En realidad, la cantidad promedio que querían era US$ 50, y la mediana, US$ 30, era incluso menor.

Luego, los investigadores preguntaron a los estudiantes cuánto tendrían que pagarles para desactivar sus cuentas si sus compañeros hicieran lo mismo. Ningún miembro de mi audiencia ha adivinado el resultado correctamente: los estudiantes estaban dispuestos a pagarles a los investigadores para que esto sucediera.

En situaciones como esta, nuestra labor como padres es intervenir y ayudar a nuestros hijos. Si todos los padres les dijeran a sus hijos que no pueden usar las redes sociales hasta los 16 años, ninguno de ellos se enfrentaría al dilema de perder oportunidades sociales.

Aunque solo algunos de sus amigos no tengan redes sociales, no serán unos parias. Así que habla con los padres de los amigos de tus hijos y anímalos a hacer lo mismo.

En lugar de ver fotos de las fiestas a las que no fueron invitados en Instagram, podrían escribirles a sus amigos desde sus teléfonos plegables para hacer planes, o llamar y chatear. Los grupos de chat con conocidos son una buena alternativa a las conversaciones en redes sociales. En lugar de seguir las versiones filtradas de la vida de los demás, podrían reunirse en persona y hablar de cómo les va.

Eliminar las redes sociales no solo mejoraría las relaciones de nuestros hijos. Podría ayudarlos a vivir el momento presente, para que se sientan cómodos con sus emociones y presten atención a su entorno en lugar de recurrir a una pantalla cada vez que tengan un pensamiento incómodo o un segundo libre. Podría darles más tiempo para realizar actividades físicas, lo que podría reducir su riesgo de obesidad. Y podría ayudarlos a dormir mejor. Es probable que todo esto mejore su salud física y mental.

Eso no significa que sus hijos vayan a estar encantados con el anuncio de esta decisión. Si los padres prohíben el uso de las redes sociales sin contar con un mandato gubernamental similar al australiano, es probable que genere quejas a corto plazo. Tus hijos probablemente se preocuparán por las repercusiones sociales. Lidiar con estas preocupaciones es, lamentablemente, parte de nuestra labor como padres.

Cuando nuestros hijos eran pequeños, muchos los llevábamos a vacunarse, aunque lloraban después. Tampoco les dejábamos cenar helado ni galletas, aunque les apetecía muchísimo.

Nuestra responsabilidad aquí no es diferente. Aunque haga infelices a nuestros hijos a corto plazo, las políticas al estilo australiano probablemente los harán mucho más felices y saludables a largo plazo, y es probable que sus protestas terminen mucho antes de lo que imaginamos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.