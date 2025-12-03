Cuerpos arrollados con maquinaria militar y tumbas sin identificar: CNN investiga qué pasó con quienes buscaban ayuda en Gaza

Ammar Wadi sabía que arriesgaba su vida cuando salió a buscar una bolsa de harina para su familia de un…

Ammar Wadi sabía que arriesgaba su vida cuando salió a buscar una bolsa de harina para su familia de un camión de ayuda, cerca del cruce de Zikim hacia Gaza, en junio.

“Si me pasa algo, perdóname, mamá”, escribió en la pantalla de inicio de su celular. “Quien encuentre mi teléfono, por favor, dígale a mi familia que los quiero muchísimo”.

En medio de disparos israelíes frecuentes contra quienes buscaban ayuda este verano, Wadi nunca regresó a casa y el mensaje que dejó le llegó a su familia semanas después, entregado por alguien que encontró su teléfono. Fue lo último que supieron de él.

Wadi es uno de las decenas de palestinos cuyos seres queridos dicen que desaparecieron cerca de Zikim y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Una investigación de CNN ahora apunta a que los militares israelíes arrollaron con bulldozers los cuerpos de algunas de las personas muertas cerca del cruce y los enterraron en fosas poco profundas y sin marcar. En otras ocasiones, sus restos simplemente fueron dejados a la intemperie a descomponerse, sin poder ser recuperados en el área militarizada.

Según expertos en derecho internacional, la práctica de manejar de forma indebida los cadáveres arrollándolos con bulldozers e inhumándolos en fosas sin marcar puede violar la ley internacional.

La revisión de CNN, que también encontró que personas que buscaban ayuda murieron por fuego indiscriminado israelí cerca del cruce, se basó en cientos de videos y fotos de la zona de Zikim, además de entrevistas con testigos presenciales y conductores locales de camiones de ayuda.

Imágenes satelitales también muestran actividad de bulldozers durante el verano en las áreas donde murieron quienes buscaban ayuda. Dos videos, ubicados geográficamente por CNN en la zona de Zikim, muestran las secuelas de un incidente en junio, con cuerpos parcialmente enterrados alrededor de un camión de ayuda volcado.

CNN habló con dos exmiembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que describieron casos en otros puntos de Gaza durante la guerra en los que los cuerpos de palestinos fueron arrollados por bulldozers y enterrados en fosas poco profundas. Solicitaron anonimato porque no estaban autorizados a hablar del tema.

Las FDI negaron haber utilizado bulldozers para “retirar” cuerpos, pero no respondieron si se usaron para enterrarlos. Las FDI dijeron a CNN que la presencia de bulldozers alrededor de Zikim era “algo rutinario” para fines operacionales, como lidiar con amenazas explosivas o “necesidades de ingeniería rutinarias”.

Según el derecho internacional, las partes en conflicto deben cooperar en el entierro de los muertos de forma que permita su identificación, dijo Janina Dill, codirectora del Instituto Oxford de Ética, Derecho y Conflicto Armado.

“El propósito es evitar que los muertos se conviertan en desaparecidos y permitir su conmemoración, sobre todo por parte de sus familias”, dijo Dill. “Además, si los cuerpos son mutilados deliberadamente o se manejan de una forma que viole su dignidad, esto puede constituir “ultrajes contra la dignidad personal”, lo que es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra”.

Sin embargo, sigue siendo una incógnita si las FDI registran los sitios donde presuntamente han enterrado cuerpos. Uno de los denunciantes de las FDI dijo a CNN que cuando su unidad enterró a nueve personas, a inicios de 2024, la ubicación de la fosa quedó sin marcar. Las FDI no respondieron a la pregunta de CNN sobre este incidente.

Casi seis meses después de la desaparición de Wadi, su familia aún no tiene respuestas. En lugar de consuelo por su último mensaje, su madre, Nawal Musleh, está atormentada por lo que quizá nunca pueda saber.

“Cuando pienso en él, mis ojos no pueden dejar de llorar”, dijo a CNN. “Aceptamos lo que Dios haya escrito para nosotros, pero solo queremos saber qué le pasó a nuestro hijo”.

Un par de videos gráficos publicados en redes sociales el 11 de septiembre —revisados y ubicados geográficamente por CNN— muestran un flujo constante de palestinos huyendo de la zona de Zikim cargando sacos de harina bajo una lluvia de disparos.

Al menos una persona que llevaba harina parece ser alcanzada por la espalda en las imágenes, con los disparos aparentemente provenientes de la dirección de una posición de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que CNN identificó mediante imágenes satelitales.

Robert Maher, experto en acústica forense de la Universidad Estatal de Montana, analizó los videos para CNN y determinó que los disparos se originaron a unos 340 metros del punto de grabación, una distancia que coincide con la posición de las FDI.

En el otro video, se observa a un grupo atendiendo a los cuerpos de una persona aparentemente muerta y otra gravemente herida, antes de cargarlas y retirarse. Mientras tanto, los disparos continúan.

En una declaración enviada a CNN, las FDI afirmaron que “no disparan intencionalmente contra civiles inocentes” y que, en casos donde surja una amenaza, “se efectúan disparos de advertencia o para neutralizar la amenaza”.

Otra grabación y fotografías revisadas por CNN muestran múltiples cadáveres que no pudieron ser recuperados en Zikim por quienes buscaban ayuda o por la defensa civil debido al peligro en la zona.

El 15 de junio, dos testigos presenciales dijeron a CNN que un camión de ayuda que salía del cruce fue rodeado por una multitud de palestinos hambrientos. Los camiones de ayuda son operados por contratistas privados locales en Gaza para recoger suministros en el cruce y llevarlos hacia el interior de la franja.

Poco después de que el camión fuera rodeado, los militares israelíes abrieron fuego hacia el vehículo, y muchas personas aparentemente cayeron al recibir disparos debajo del camión, según los testigos.

Una ambulancia operada por trabajadores de defensa civil pudo acceder a la zona varios días después.

“Nos impactó la escena”, dijo a CNN uno de los trabajadores de defensa civil, quien pidió no ser identificado por temor a su seguridad. “Los cuerpos que recuperamos estaban en descomposición; claramente llevaban allí un tiempo, había señales de que los perros se habían comido partes de ellos”.

Videos obtenidos y ubicados geográficamente por CNN en ese lugar de Zikim muestran un camión de ayuda aplastado y volcado entre escombros. Varios cuerpos en descomposición están esparcidos alrededor del vehículo, parcialmente enterrados en montículos de arena. Un perro se ve cerca.

El equipo de defensa civil solo pudo recuperar 15 cuerpos y, con la ambulancia llena, aproximadamente 20 nunca fueron recuperados, según el trabajador. Las FDI no respondieron a preguntas sobre este incidente.

Medio centenar de conductores locales de camiones de ayuda que trabajaron en la ruta de Zikim hablaron con CNN bajo condición de anonimato por miedo a represalias.

Describieron escenas de cuerpos esparcidos y en descomposición como algo habitual, con bulldozers israelíes que a veces despejaban los cadáveres cubriéndolos con arena.

“Veo muertos cada vez que paso por Zikim… Yo vi bulldozers israelíes enterrar los cuerpos”, dijo un conductor. “Si pasabas por esa zona en julio, no podías no verlo; mantenía las ventanas cerradas”.

“Los bulldozers del ejército israelí o los entierran o los cubren con tierra”, dijo otro conductor.

Imágenes satelitales y fotografías sustentan estos testimonios, mostrando una presencia constante de bulldozers israelíes, desde finales de julio hasta inicios de agosto. Los signos de actividad de bulldozers alrededor del cruce de Zikim son evidentes desde mediados de junio, justo después de que se abrió la ruta de ayuda, hasta el 12 de septiembre, cuando fue cerrada.

Parte de la actividad de los bulldozers parece estar relacionada con despejar la ruta de ayuda, que con frecuencia quedaba llena de cajas y escombros.

Otras veces, las imágenes satelitales muestran actividad de bulldozers sin una finalidad clara, como cuando uno de ellos empujó la arena de un área de suelo de 30 metros cuadrados a un pequeño montículo, a mediados de junio, a unos 400 metros del lugar donde se halló días antes el camión volcado al que acudieron los trabajadores de defensa civil.

Los bulldozers también fueron utilizados repetidamente para demoler las ruinas de edificios tras los cuales quienes buscaban ayuda se resguardaban previamente del fuego israelí, según se observa en numerosos videos.

Dos testigos presenciales dijeron a CNN que el 7 de septiembre —mientras personas buscaban alguna señal de sus familiares desaparecidos cerca de Zikim— se toparon con lo que, afirmaron, parecían ser cadáveres arrollados por bulldozers.

“Encontré los cuerpos allí arrollados junto con las cajas de la ayuda… los apilan unos encima de otros”, dijo a CNN Adel Mansour, uno de los testigos que buscaba a su hijo de 17 años.

Un conductor de camiones de ayuda que trabajó las rutas de Zikim dijo a CNN: “Es como el Triángulo de las Bermudas; nadie sabe qué está pasando en esa zona, y parece que nadie lo sabrá jamás”.

Estos reportes sobre militares israelíes que arrollan y entierran cuerpos de palestinos no se limitan al cruce de Zikim. Denunciantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que hablaron con CNN y la ONG de veteranos contrarios a la ocupación Breaking the Silence (BTS) señalaron un patrón más amplio de manejo indebido de los cuerpos en Gaza durante la guerra.

Uno de los denunciantes de las FDI, que anteriormente sirvió en un puesto avanzado en el corredor de Netzarim, habló con CNN bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El soldado dijo que nueve cuerpos de palestinos desarmados fueron dejados a descomponerse durante casi dos días alrededor de su base, a inicios de 2024. El olor de los cadáveres en descomposición se volvió insoportable mientras los perros carroñeaban los restos, afirmó.

“Nuestro comandante pidió a los D9 —los bulldozers— que cubrieran los cuerpos con arena”, recordó. “Ver esta cantidad de cadávares a tu alrededor, cuando ves que están desarmados, cuando ves a los perros comiéndolos, jugando con los huesos, con las piernas y el cráneo. Es terrible”.

Según el denunciante, no se tomaron fotos de los cuerpos para permitir su identificación posterior ni para marcar la ubicación. “Quizá las familias no saben qué pasó con sus seres queridos”, dijo.

BTS, que ofrece un espacio para que soldados israelíes hablen y verifica sus relatos, también señaló que ha recibido numerosos testimonios de militares sobre esta práctica.

Otro exsoldado de las FDI, un capitán que estuvo en un centro de mando supervisando a tropas israelíes en Gaza, a finales de 2023, dijo que nunca recibió orientación de las Fuerzaa Armadas sobre el tratamiento de los cuerpos de palestinos muertos en Gaza. Cuando el cuerpo de un palestino muerto por fuerzas israelíes bloqueó una carretera en Gaza, afirmó que los oficiales del centro de mando finalmente decidieron usar un bulldozer para empujar el cadáver a una fosa poco profunda al costado de la vía.

“Nunca se nos dio ningún protocolo ni orden sobre cómo manejar los cadáveres de combatientes o no combatientes que encontráramos en la guerra”, dijo el denunciante a CNN bajo condición de anonimato.

Las FDI no respondieron a las preguntas de CNN sobre los testimonios de exsoldados.

Durante los últimos dos años, las fuerzas militares israelíes han enterrado repetidamente cuerpos de palestinos en fosas sin marcar, poco profundas o incluso en fosas comunes en distintos puntos de Gaza. Esto incluye cientos de cuerpos descubiertos el año pasado en el Hospital Nasser, en Khan Younis, según las autoridades allí, y la muerte de 15 trabajadores humanitarios en el sur del territorio en marzo, detallada en un reporte de CNN.

Las FDI han negado sistemáticamente haber enterrado palestinos en fosas comunes.

Los bulldozers también han sido utilizados en distintos momentos de la guerra por las FDI para destruir sistemáticamente cementerios palestinos. El año pasado, una investigación de CNN encontró que las fuerzas militares israelíes profanaron al menos 16 cementerios durante su ofensiva terrestre en Gaza, dejando lápidas destruidas, la tierra removida y, en algunos casos, cadáveres expuestos.

Las FDI no pudieron explicar la destrucción de los cementerios identificados, pero dijeron que en ocasiones “no tienen otra opción” más que atacar lugares que, afirman, el grupo extremista Hamas utiliza con fines militares. Agregaron que algunos cuerpos fueron retirados de ciertas tumbas en intentos de rescatar rehenes.

Con muchos palestinos que intentaron conseguir comida este verano aún desaparecidos, la desesperada búsqueda de respuestas continúa para sus familias. Algunas mantienen la esperanza de que sus seres queridos todavía estén vivos en algún lugar, como detenidos por Israel o desplazados en otra parte de Gaza.

“Ammar [Wadi] era alguien cuya ausencia deja un vacío enorme: perderlo se siente como perder una parte de uno mismo”, dijo su hermano Hossam. “Si es mártir, que Dios tenga misericordia de él, pero si está vivo, al menos podemos aferrarnos a la esperanza”.

