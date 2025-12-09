Conteo en Honduras: Asfura mantiene su ventaja sobre Nasralla con el 99,4 % del escrutinio preliminar

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, continúa liderando el conteo en Honduras, que está próximo a terminar…

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, continúa liderando el conteo en Honduras, que está próximo a terminar con un escrutinio al 99,4%, pero con un gran número de actas pendientes de revisión por inconsistencias, según las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura, apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, lleva la delantera con el 40,52 %, frente al 39,20 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La distancia entre ambos es de unos 42.000 votos, una ventaja que aumentó el lunes.

Si bien el escrutinio preliminar, luego de varias interrupciones, está cerca de culminar, al menos 2.773 actas (más del 15 % del total) presentaron inconsistencias, por lo que serán revisadas en un escrutinio especial. El proceso, que se espera que comience en las próximas horas, contará con representantes de partidos políticos, del CNE y observadores, así como de la empresa auditora del proceso.

Estas actas pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre. Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta 30 días desde la votación para divulgar el desenlace oficial.

Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla además denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Por su parte, el partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata quedó relegada al tercer puesto, convocó a movilizaciones y a la anulación de la votación.

El 30 de noviembre los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados y 20 legisladores para el Parlamento Centroamericano. El ganador sucederá el 27 de enero a la actual mandataria del país, Xiomara Castro, para un período de cuatro años.

