Conteo demorado, suspensiones, indulto e interferencia de Trump: la crisis que mantiene en vilo a Honduras y lo que viene

Honduras lleva más de una semana sin conocer a su presidente electo tras las elecciones del 30 de noviembre, mientras…

Honduras lleva más de una semana sin conocer a su presidente electo tras las elecciones del 30 de noviembre, mientras la incertidumbre y la desconfianza aumentan entre la población, que se pregunta por qué se retrasa un conteo tan cerrado que todavía no permite declarar un ganador.

En lugar de certezas democráticas, el país fue arrastrado a una crisis postelectoral marcada por interrupciones en el conteo, fallas técnicas, una intervención inesperada de Donald Trump y un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández que suscitó críticas tanto en Estados Unidos como en el país centroamericano.

Tras el cierre de las urnas el domingo 30 de noviembre, el sistema preliminar de resultados (TREP) comenzó a funcionar y reportó avances hasta que se alcanzó el 57 % del escrutinio que mostraba un “empate técnico” entre Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En ese momento, con una diferencia mínima — apenas 515 votos — entre ambos candidatos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de resultados oficiales.

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo entonces un llamado a la calma, mientras los retrasos continúan debido a interrupciones y reanudaciones provocadas por “fallas técnicas”.

Desde entonces, ambos candidatos se han alternado a la cabeza, con Asfura actualmente con una ligera ventaja de unos 42.000 votos, con el 99,4% de las papeletas escrutadas hasta la mañana del 9 de diciembre. Asfura lleva la delantera con el 40,52 %, frente al 39,20 % de Nasralla.

Los resultados seguirán siendo preliminares mientras no se complete la revisión, y el CNE tiene hasta 30 días desde la votación para divulgar el desenlace oficial.

Apenas dos días antes de las elecciones, Trump se pronunció públicamente a favor de Asfura. En un mensaje en su cuenta de Truth Social, dijo que Honduras podría convertirse en “otra Venezuela” y aseguró que trabajaría con el candidato del Partido Nacional para enfrentar a los “narcocomunistas”.

“Tito y yo podemos colaborar para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, afirmó Trump, y agregó que Asfura “defiende la democracia y lucha contra Maduro”, con quien EE.UU. mantiene tensiones desde hace meses.

CNN contactó al Ministerio de Comunicación del Gobierno de Venezuela para obtener comentarios sobre las declaraciones de Trump y está a la espera de respuesta.

Horas antes de que se reanudará nuevamente el conteo, Trump volvió a pronuciarse. En una publicación en redes sociales denunció que Honduras estaba intentando modificar los resultados de los comicios del 30 de noviembre.

“Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”, publicó Trump en su red Truth Social el 2 de diciembre.

La presidenta Xiomara Castro, junto a los líderes de su partido, ha denunciado una presunta intervención extranjera por parte de Trump y un “golpe electoral en curso”.

Castro asegura que el proceso electoral estuvo “marcado por amenazas, manipulación del PREP y adulteración de la voluntad popular”. Y dijo que su gobierno denunciará la situación ante Naciones Unidas, la Unión Europea, la Celac, la OEA y otros organismos internacionales.

El mismo día que anunció su apoyo a Asfura, Trump sorprendió con un anuncio polémico: su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión en Estados Unidos y multado con US$ 8 millones por narcotráfico. El exmandatario hondureño ha negado los cargos en su contra y, cuando fue sentenciado en 2024, insistió en que es inocente y que fue “acusado incorrecta e injustamente”.

Trump formalizó el indulto el 2 de diciembre. El presidente defendió su decisión de concederle el indulto a Hernández y dijo a los periodistas en la Casa Blanca que se sentía “bastante bien al respecto”.

La medida generó críticas tanto de republicanos como de demócratas en el Congreso, quienes cuestionaron la decisión de perdonar a alguien condenado por narcotráfico, especialmente porque su Gobierno ha impulsado una lucha contra el tráfico de drogas en América Latina, aumentando la actividad militar y realizando polémicos ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe.

Tras su liberación, Hernández agradeció a Trump y prometió al pueblo de Honduras continuar defendiendo “todo lo que construimos juntos”, sin precisar si regresará al país.

Ana García de Hernández, esposa del expresidente, dijo en una entrevista con CNN que su esposo enfrenta “muchos riesgos” si regresa a su país después de que fue liberado.

El indulto otorgado por Trump dejó sin efecto la condena de 45 años y los cargos que Hernández enfrentaba en Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, solicitó una orden de captura internacional a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a organismos internacionales, incluida Interpol, contra Hernández.

Hernández enfrenta cargos en Honduras por su presunta participación en Pandora II, una investigación anticorrupción que involucró a políticos, funcionarios y empresarios, y por supuestamente desviar US$ 2,4 millones de contratos públicos para su campaña de 2013.

Si bien el escrutinio preliminar, luego de varias interrupciones, está cerca de culminar, al menos 2.773 actas (más del 15 % del total) presentaron inconsistencias, por lo que serán revisadas en un escrutinio especial. Estas actas pueden tener cientos de miles de votos, más que suficientes para cambiar la tendencia actual, lo que prolonga la incertidumbre.

Los dos principales candidatos han asegurado que, según sus balances, serán los ganadores de la contienda. Nasralla además denunció presuntas irregularidades en el escrutinio. Por su parte, el partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata quedó relegada al tercer puesto, convocó a movilizaciones y a la anulación de la votación.

Mientras tanto, la tensión social crece. Los simpatizantes del partido gobernante de Honduras, Libertad y Refundación, acudieron a protestar a las instalaciones del Centro Logístico del CNE tras un llamado del coordinador nacional del partido, Manuel Zelaya.

En respuesta a la manifestación, la presidenta del CNE pidió protección urgente para el personal del consejo y para los materiales electorales de las elecciones generales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.