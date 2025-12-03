Elecciones en Honduras: Nasralla estira su ventaja sobre Asfura pero el conteo de votos vuelve a detenerse

El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, continuaba aumentando este miércoles su ventaja sobre su rival del Partido…

El candidato del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, continuaba aumentando este miércoles su ventaja sobre su rival del Partido Nacional, Nasry Asfura, y la distancia entre los dos más aspirantes más votados del domingo llegó a unos 16.000 votos, con un escrutinio de casi el 80 % de actas, antes de que el conteo de votos volviera a detenerse.

El conteo ya se había frenado el lunes, con el escrutinio en ese entonces en el 57 % de actas y tras alcanzar un “empate técnico entre Nasralla y Asfura, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente”, escribió en X la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

El conteo preliminar del CNE para este miércoles arroja un 40,27 % para Nasralla, por encima del 39,64 % de Asfura, quien recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días antes de la votación, con el 79,60 % de actas escrutadas antes de que se detuviera.

La oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre) y respaldada por la presidenta Xiomara Castro, sigue relegada al tercer lugar con el 19,011 %.

Por ley, el CNE tiene 30 días desde el domingo para comunicar los resultados finales de los comicios. El organismo suspendió el lunes la divulgación de resultados preliminares cuando la distancia entre los dos principales candidatos era de apenas 515 votos y lo reactivó el martes en medio de fallas técnicas y cuestionamientos.

Nasralla, expresentador de TV renunció el año pasado a la vicepresidencia tras diferencias internas con el Gobierno de Castro, advirtió este miércoles que el resultado de las elecciones generales “tomará unos días” debido al escrutinio especial de los sufragios.

“Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (…) o sea que el resultado tomará algunos días”, señaló en sus redes sociales.

El martes, Nasralla declaró a CNN que solo exigiría un recuento total de votos si las cifras finales no coinciden con las actas que tiene su partido. “Mira, si nosotros vemos que todo está de acuerdo a la ley y que nuestros datos de todas las actas coinciden con las actas que tiene el Consejo Nacional Electoral, no pido recuento”, afirmó.

Por su parte, el Partido Nacional, que en un principio lideraba el escrutinio, dijo que tenía previsto un “reajuste” en las posiciones, pero pidió calma a sus seguidores. “Sabemos que la ventaja la tiene nuestro candidato Nasry Asfura”, indicaron.

