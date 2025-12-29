Una poderosa tormenta interrumpe los viajes con condiciones de ventisca y tornados en EE.UU.

Una poderosa tormenta invernal, que se intensifica rápidamente y barre el centro y este de Estados Unidos, está dejando a…

Una poderosa tormenta invernal, que se intensifica rápidamente y barre el centro y este de Estados Unidos, está dejando a miles sin electricidad y complicando los viajes durante uno de los periodos más concurridos de la temporada navideña.

El sistema, de gran alcance, ha traído condiciones de ventisca, fuertes vientos, una tormenta de hielo y tornados, y es seguida por descensos extremos de temperatura.

La tormenta se suma a un periodo de viajes ya desafiante debido a que más de 100 millones de personas se espera que conduzcan para sus viajes de fin de año.

Tres camiones semirremolque y al menos 20 vehículos estuvieron involucrados en un gran choque múltiple en la Interestatal 75 en Detroit el lunes a última hora de la mañana. Los viajeros enfrentaron ráfagas de nieve y fuertes vientos mientras la tormenta invernal llegaba al área metropolitana. No se han reportado heridos, según la Policía Estatal de Michigan.

Al menos una persona murió en un accidente de tráfico en la Interestatal 35 en el centro-norte de Iowa el domingo, informó Alex Dinkla, portavoz de la Patrulla Estatal de Iowa. No se proporcionaron detalles adicionales sobre el incidente, pero las condiciones de visibilidad nula obligaron al cierre de la carretera desde Ames, Iowa, hasta la frontera con Minnesota desde el domingo hasta la tarde del lunes y causaron un choque de 14 vehículos en la vía el domingo.

El domingo y el lunes también se pronosticaban como dos de los días de mayor tráfico aéreo de un periodo festivo que podría batir récords, según la Administración de Seguridad en el Transporte.

Más de 3.000 vuelos en EE.UU. el lunes han sido retrasados y más de 500 cancelados tras impactos similares el domingo, según FlightAware. Chicago, Detroit y Minneapolis-St. Paul son algunos de los principales centros afectados por las tormentas.

Los potentes vientos de la tormenta dejaron sin electricidad a más de 250.000 clientes en la región de los Grandes Lagos y el noreste interior, la mayoría en Michigan y Nueva York, la mañana del lunes, según PowerOutage.us.

Ráfagas de viento de hasta 127 km/h azotaron el Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara en Nueva York. Esa es la ráfaga más fuerte registrada allí desde junio de 1980, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Algunas partes de Michigan han recibido cerca de 610 mm de nieve: Marquette acumuló 292 mm solo el domingo, un nuevo récord diario, camino a los 567 mm de nieve y contando.

Como si una ventisca no fuera suficiente, el frente frío de la tormenta también causó una línea de tormentas severas el domingo por la tarde y noche, con vientos destructivos y algunos tornados reportados en partes de Illinois, incluido uno que destruyó estructuras en las afueras de Decatur.

Más de 10 millones de personas están bajo alertas meteorológicas invernales desde los Grandes Lagos hasta el noreste. La tormenta generó advertencias de ventisca en partes del Alto Medio Oeste desde el domingo hasta la madrugada del lunes, pero ya expiraron.

El lado ventoso e invernal de la tormenta se desplazó hacia el este de los Grandes Lagos y el norte de Nueva Inglaterra el lunes por la mañana. Partes del norte de Nueva Inglaterra y el norte de Nueva York tuvieron acumulaciones de hielo de 6 mm o más de espesor.

Los fuertes vientos y la nieve han causado condiciones de viaje difíciles desde el sur de Michigan hasta el oeste de Nueva York y el noroeste de Pensilvania.

El lunes se emitieron advertencias de vientos fuertes en algunas de estas áreas, incluyendo Cleveland, Detroit y Buffalo, Nueva York. Se esperan ráfagas de viento de hasta 97 km/h en la mayoría de las zonas, pero la costa del lago Erie y el centro de Buffalo podrían ver ráfagas de hasta 120 km/h.

La tormenta invernal mantendrá condiciones nevadas en las zonas de nieve de los Grandes Lagos hasta el Año Nuevo. Las acumulaciones de nieve podrían alcanzar entre 300 mm y 900 mm al sureste del lago Erie y al este del lago Ontario en el oeste de Nueva York hasta el final de la semana.

Gran parte del centro y sur de EE.UU. pasará de estar entre 11 y 17 °C por encima del promedio este fin de semana a entre 6 y 8 °C por debajo del promedio para el lunes y martes.

Sensaciones térmicas peligrosas de hasta menos 34 °C en partes de Dakota del Norte y Minnesota a primeras horas del lunes harán que la congelación sea una amenaza real.

El regreso a condiciones más frías y propias de la temporada, tras el reciente periodo de calor récord propio de la primavera, se debe a una masa de aire ártico gélido que avanza tras la tormenta invernal.

Las temperaturas han bajado hasta 31 °C en 24 horas en Missouri, con descensos más generalizados de 14 °C o más en una mayor parte del Medio Oeste y el sur.

Las caídas de temperatura fueron repentinas el domingo.

En Springfield, Illinois, las temperaturas bajaron de los 21 °C a los 4 °C en solo un par de horas.

La temperatura máxima en St. Louis el domingo por la tarde fue de 26 °C, un récord histórico para diciembre. La temperatura bajó 6 °C en unos 10 minutos cuando el frente frío pasó por la ciudad, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Ocho horas después, St. Louis experimentaba nieve y temperaturas de unos -6 °C.

Si bien las condiciones de tormenta invernal mejorarán más adelante en la semana, el regreso del aire frío mantendrá los riesgos invernales mientras continúa el intenso flujo de viajes por las fiestas.

