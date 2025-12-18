¿Cómo y por qué Jake Paul pelea contra el excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua?

Jake Paul enfrentándose a Anthony Joshua en un combate de boxeo profesional era un escenario impensable hace apenas cinco años.…

Jake Paul enfrentándose a Anthony Joshua en un combate de boxeo profesional era un escenario impensable hace apenas cinco años.

En 2020, Joshua aún estaba en la cima de la división de peso pesado, tras haber recuperado sus títulos mundiales ante Andy Ruiz Jr. el año anterior y haberlos retenido con una aplastante victoria sobre el retador búlgaro Kubrat Pulev.

En contraste, ese mismo año, Paul debutaba como profesional justo cuando el boxeo en YouTube empezaba a despegar.

Paul ganó su primera pelea contra su compañero YouTuber Ali Eson Gib, en una actuación prometedora, aunque contra un oponente poco convencional, por decir mucho.

Ambos parecían mundos aparte. Pero, en un extraño giro del destino, se encaminaron a un choque que culminará en Miami el viernes.

La pelea se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami el viernes por la noche, y se espera que el evento principal comience alrededor de las 10:30 p.m., hora del este.

El combate, uno profesional sancionado por la Comisión Atlética de Florida, constará de ocho asaltos de tres minutos, con ambos boxeadores usando guantes de 10 onzas.

La gran pelea cerrará una cartelera preliminar repleta de acción, que incluye a algunas de las mejores boxeadoras del mundo, en particular a la campeona mundial estadounidense Alycia Baumgardner.

El evento principal se transmitirá exclusivamente por Netflix, ya que la plataforma de streaming continúa su incursión en los deportes en vivo. La plataforma emitió previamente la pelea de Paul contra Mike Tyson, que atrajo a 108 millones de espectadores.

Se espera que tanto Paul como Joshua ganen sumas extraordinarias de dinero con la pelea, a pesar de que no se han publicado las cifras oficiales.

Durante mucho tiempo, Paul ha declarado públicamente sus grandes ambiciones en la “ciencia dulce”. Dice, y quizás realmente lo cree, que podría ser campeón mundial. Durante los últimos cinco años, se ha recluido en Puerto Rico, donde reside y entrena como boxeador profesional. Es un enfoque que ha dado resultados y ahora es un boxeador mucho mejor que hace cinco años.

Pero si dejamos de lado su extraordinario perfil, el currículum boxístico de Paul no está a la altura de sus propias expectativas, con un récord de 12 victorias y una derrota algo engañoso.

La mayoría de sus peleas han sido contra ex peleadores de la UFC, y que para colmo ya habían pasado su mejor momento. Más recientemente, se enfrentó a la leyenda del boxeo Tyson y obtuvo una victoria fácil contra un hombre que se acercaba a su 60 cumpleaños.

Su única derrota fue contra un boxeador profesional, cuando Tommy Fury, primo del mundialmente famoso boxeador Tyson Fury, despachó a Paul por puntos.

Pero Paul sigue siendo una figura lucrativa en el deporte, capaz de atraer audiencias que rompen récords en todo el mundo.

Él y su compañía, Most Valuable Productions, se asociaron nuevamente con Netflix este año para pelear inicialmente contra el invicto campeón mundial de peso ligero Gervonta “Tank” Davis, quien es significativamente más pequeño que Paul.

Se preveía una batalla de estilos: ¿podría el tamaño y la potencia superiores de Paul superar la velocidad y la habilidad de Davis, campeón mundial de élite?

Sin embargo, la pelea se canceló en noviembre debido a un cargo menor de violencia doméstica contra Davis, lo que significó que la serie programada en Netflix no tuvo evento principal.

Fue entonces cuando la atención se centró en Joshua, un hombre mucho más grande y poderoso que Davis.

El británico, de 36 años, es uno de los mejores pesos pesados ​​británicos en la historia del deporte. Fue dos veces campeón mundial unificado y tiene una medalla de oro olímpica. Pero, en realidad, es probable que su mejor momento como luchador ya haya pasado.

Había estado buscando la manera de regresar al ring después de tomarse un año de descanso tras su derrota contra su compatriota británico Daniel Dubois en 2024.

Esa derrota generó muchas dudas sobre si Joshua debía seguir peleando, ya que el excampeón mundial parecía una sombra de lo que era.

Pero Joshua había planeado inicialmente una pelea de preparación en noviembre mientras buscaba reconstruir su carrera, con todas las miradas puestas en un posible enfrentamiento contra Tyson Fury en 2026, una pelea que muchos fanáticos llevan años ansiando.

Así que, cuando Paul llamó a la puerta, Joshua y su promotor de toda la vida, Eddie Hearn, no lo pensaron dos veces.

“Pero, simplemente, no pudimos rechazarlo”, escribió Hearn en una columna en BBC Sport esta semana.

“Ningún boxeador en su sano juicio habría dicho que no. Cualquiera que diga que lo haría está mintiendo descaradamente. Aceptamos una pelea que creemos que será muy directa, que le dará a AJ un gran reconocimiento en Estados Unidos y una de las mejores ganancias de su carrera”.

A Paul nunca le falta confianza; es un rasgo de personalidad sobre el que ha construido todo su imperio.

Y el joven de 28 años, cuya mirada llega al pecho de Joshua, no ha dejado de decirle a cualquiera que lo escuche que tiene las habilidades para vencer a su colosal oponente, que le saca 13 centímetros de altura.

Es un cambio radical, dado que Paul se preparaba para pelear con Davis, mucho más pequeño, hasta hace relativamente poco. Ahora, los papeles se han invertido y su tarea es derrotar a un gigante.

El desajuste físico ha llevado a algunos en el mundo del boxeo a cuestionar si es seguro que la pelea se lleve a cabo, pero Paul sigue confiando en que puede sorprender al mundo.

“Esta no es una pelea tan unilateral como la gente piensa”, dijo Paul en la conferencia de prensa la semana pasada.

“Tengo poder, tengo la capacidad de dejar a la gente dormida, y por eso acepté este desafío. Sé que es una locura, pero estoy emocionado. Estoy realmente emocionado”.

Sin embargo, este desparejo combate aún mantiene a muchos críticos buscando dónde está el truco en todo esto.

A algunos, especialmente en línea, les cuesta creer que Paul se interpusiera en el camino de Joshua sin que existiera algún tipo de acuerdo para que el británico se lo tomara con calma.

Ambas partes, sin embargo, han desmentido tales afirmaciones y Joshua, con el peso de las expectativas sobre sus hombros, ha prometido un combate corto.

Los dos boxeadores se habían mostrado bastante respetuosos durante la previa del evento, pero la situación se complicó en las últimas conferencias de prensa previas a la pelea de esta semana, con Joshua insistiendo en su afirmación de que podría “matar” a Paul.

Las amenazas de tal violencia suelen ser mal vistas en el boxeo, sobre todo por las diferencias físicas entre ambos y el trágico historial de muertes en el ring en este deporte, pero Joshua dijo que esa es su mentalidad.

“Simplemente no lo veo desde un punto de vista físico”, dijo Joshua en un encuentro cara a cara con Paul a principios de esta semana. Conozco a la persona que está frente a mí y sé que debo conquistar su alma. No se trata solo de lo físico. Debo conquistar tu alma en el ring”.

“He visto peleas en las que puedo ver cómo la energía y la frecuencia de alguien abandonan su cuerpo. Ese es mi objetivo: hacer lo mismo contigo. Tienes ese instinto, lo ves cuando peleas, ves un pequeño destello de alguien que está a punto de desvanecerse y simplemente lo sigues explotando hasta que algunos se rinden, otros son noqueados”, dijo Joshua.

“Para mí, no se trata solo de entrar y dominar físicamente. Quiero destrozarlo espiritual y mentalmente”, agregó el excampeón.

Sin embargo, Joshua tiene una limitación. No debe pesar más de 111 kilos en el pesaje oficial el jueves por la noche (es la primera vez que ha tenido que dar el peso en su carrera).

Primero, mucho dinero.

Las cifras oficiales aún no se han publicado, pero se espera que ambos ganen decenas de millones de dólares por el evento, que promete batir aún más récords de audiencia en Netflix.

Desde la perspectiva del boxeo, muchos han pedido a Joshua que “salve” la credibilidad del boxeo despachando rápidamente a Paul.

También se trata de una cuestión de legado para el ícono británico, quien ha ayudado a la división de peso pesado a ganar tanta popularidad en la última década. Una derrota ante un exyoutuber, dicen algunos, podría restarle valor a todo lo que ha logrado en el deporte.

Para Paul, solo hay que preocuparse por su seguridad. Pocos, si es que alguno, esperan realmente que pueda lastimar a Joshua, así que no tiene nada que perder en ese aspecto.

Por supuesto, siempre ha tenido la oportunidad de golpear, y es ese elemento de duda lo que probablemente atraerá a millones de personas a la pantalla el viernes por la noche en Miami.

