Cómo un mercado de libros de 475 años en el centro de París sobrevive en un mundo digital

Horarios flexibles, ser tu propio jefe, aire fresco y vistas a Notre Dame: es un trabajo con mucho que ofrecer. Los “bouquinistas” parisinos llevan casi 500 años presentes en las orillas del Sena y están decididos a mantener viva su profesión.

“Es mi vida, no es solo un trabajo”, declaró a CNN Sylvia Brui, de 76 años, quien lleva ocho años vendiendo libros antiguos en Quai de Conti. “Vendemos cosas que nos encantan”.

La historia de los mundialmente famosos libreros de París se remonta a 1550, cuando una docena de vendedores ambulantes se instalaron en la Île de la Cité, en el corazón de la capital francesa.

El comercio despegó con la construcción del Pont Neuf en 1606, el primer puente sin edificios en su parte superior, ofreciendo un amplio espacio para nuevos vendedores de mercancías portátiles.

A principios del siglo XX, la ciudad estandarizó la imagen icónica de los puestos: los vendedores trabajaban en cajas metálicas pintadas del mismo color “verde carro”, y sus tapas abiertas estaban diseñadas para preservar las vistas de la ribera.

Hoy en día, alrededor de 230 librerías se extienden a lo largo de aproximadamente tres kilómetros del Sena, ofreciendo libros antiguos y contemporáneos, grabados, sellos y revistas.

Es un entorno único para apreciar la palabra escrita: un horizonte de edificios históricos de piedra enmarca esta librería al aire libre.

Los libreros no pagan impuestos ni alquiler, pero deben cumplir con estrictas normas. Las plazas vacantes son asignadas y reguladas por el Ayuntamiento de París a través de un comité especializado.

Los candidatos deben presentar su currículum vítae y una carta de presentación explicando sus planes.

“Deben demostrar su compromiso con los libros”, declaró a CNN Jérôme Callais, presidente de la Asociación Cultural de Bouquinistes de París. Doce nuevos libreros fueron nombrados en octubre de 2025.

Cada permiso de ocupación se concede por cinco años. Los libreros deben abrir sus puestos al menos cuatro días a la semana, excepto en caso de mal tiempo.

Pueden vender libros antiguos, libros de segunda mano, papeles antiguos y grabados. Y están autorizados a añadir una pequeña selección de otros artículos, como monedas, medallas, sellos antiguos y postales, siempre que no excedan el contenido de una sola caja.

“Es necesario tener experiencia, tener conocimientos”, dijo Callais. “No es sorprendente que la mayoría de los libreros tengan más de 50 años, aproximadamente el 80 % de ellos”.

Entre esa cohorte de mayor edad se encuentra el nuevo bouquinista Ozan Yigitkeskin, quien planea ofrecer una selección de libros multilingües. Decidió abrir una tienda en los muelles a los 52 años, después de trabajar como vendedor de libros en línea. “Mi primer trabajo fue vendiendo libros en bicicleta en Estambul a los 15 años. También he sido mecanógrafo y periodista, y sigo siendo un apasionado de los libros”.

Yigitkeskin sabe lo frágiles que pueden ser las librerías pequeñas, que luchan constantemente para cubrir el alquiler, un problema que, según presume, no tendrá como bouquinista.

Hace seis años, Camille Goudeau, de 35 años, abrió su propio puesto especializado en ciencia ficción y fantasía en el Quai de l’Hôtel de Ville, después de pasar años trabajando para otros libreros.

“Comercio libros baratos de segunda mano para animar a la gente que no lee, o lee muy poco, o ha dejado de leer, a que vuelva a hacerlo”, comentó a CNN.

“Tuve una mujer de 30 años o así, que no se atrevía a entrar en una librería”, intervino su compañera librera Sylvia Brui. “Compró su primer libro aquí: ‘El viejo y el mar’. Después, leyó a Joyce. Ahora va a las librerías”.

Una encuesta de IPSOS/CNL sugiere que los lectores franceses han estado comprando más libros de segunda mano durante la última década, y que los jóvenes de entre 25 y 34 años son los que más volúmenes leen al año en promedio.

Los libreros trabajan al aire libre todo el año, a menudo con solo una silla plegable para mayor comodidad y una pequeña mesa que hace las veces de escritorio y mostrador. ¿Por qué preferir esta vida a la comodidad de trabajar en una tienda?

“No me gusta estar encerrada en casa y me resulta difícil trabajar para otra persona. Ser librera me permite ser completamente independiente”, explicó la vendedora de libros Camille Goudeau a CNN.

“Es una forma muy directa de conectar con la gente”, añadió Goudeau. Los puestos son “un refugio para algunas personas para quienes es su paseo diario, su única interacción diaria”.

Estos momentos de conexión humana marcan la diferencia, afirmó Claire Leriche, librera desde hace 15 años. “Cuando la gente compra tres postales y les muestro la estampilla, explicándoles que fue enviada en 1904, se alegran porque hay una pequeña historia detrás”.

Laura Contreras, de 26 años, estudiante de Literatura que investiga las cartas de Simone de Beauvoir, visita los muelles con frecuencia, principalmente para comprar obras filosóficas y ensayos. “Tienen un valor histórico. Cada artículo tiene su propia historia”, sostuvo.

Marie-Samuelle Klein, de 23 años, también viene con frecuencia. “Me encanta porque siempre encuentras joyas”, expresó. “Me gustan los libros viejos, su olor. Hay algo simbólico en ello, saber que mucha gente los ha leído antes que yo”.

Ante el cambio, ya se trate de libros electrónicos o librerías en línea, los bouquinistas están decididos a sobrevivir.

“Depende de nosotros hacer que la gente venga”, apuntó Jérôme Callais. “Aquí hay una comunicación directa entre los seres humanos. Ofrecemos un oasis de humanidad y cultura”.

La amenaza más reciente vino de lugares inesperados: los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Los bouquinistas tuvieron que luchar contra el desplazamiento antes de la espectacular ceremonia inaugural de los Juegos, celebrada a orillas del Sena. La protesta pública les ayudó a mantener su presencia en el centro de París.

Cada año, la gente dice: “Dios mío, es terrible, los libreros se están extinguiendo”, contaba Camille Goudeau desde las orillas del Sena, “pero en realidad, todavía estamos aquí y espero que sigamos aquí durante mucho tiempo”.

