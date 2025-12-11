Cómo es que la Casa Blanca utiliza comparaciones engañosas para ocultar la inflación

La tasa de inflación interanual en enero, el mes en que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca,…

La tasa de inflación interanual en enero, el mes en que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, fue del 3,0 %.

La tasa de inflación interanual en septiembre, el mes más reciente del que se han publicado cifras del Índice de Precios al Consumidor, fue… la misma, 3,0 %.

El hecho de que ocho meses después del inicio del mandato de Trump la tasa de inflación no haya cambiado respecto a la que heredó ha desmentido sus afirmaciones triunfalistas de que “la inflación se ha detenido” después de que heredó “la peor inflación en la historia de nuestro país”. Entonces, ¿qué puede hacer la Casa Blanca cuando las comparaciones reales no le favorecen?

El equipo de Trump ha optado por utilizar algunas comparaciones engañosas, empleando conjuntos de estadísticas de manzanas con naranjas para respaldar el argumento de Trump. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó hacerlo este jueves.

Kaitlan Collins, presentadora de CNN y jefa de corresponsales de la Casa Blanca, le señaló a Leavitt que la inflación está aproximadamente donde estaba el año pasado, que los precios de los comestibles han subido y que las señales económicas son mixtas. Leavitt afirmó: “La inflación ha bajado respecto de donde estaba, según el IPC general; se ha desacelerado a un promedio del 2,5 %. Esto es menos de lo que heredó el presidente. El presidente heredó un 2,9 % en enero” —fue 2,9 % en diciembre— “hoy está en torno al 2,5 %. Así que vamos en la dirección correcta, y habrá más por venir”.

Sin embargo, la tasa de inflación no está “yendo en la dirección correcta”, o al menos no lo estaba según las cifras más recientes disponibles (los datos de noviembre salen la próxima semana). De hecho, septiembre fue el quinto mes consecutivo en que la tasa de inflación interanual aumentó respecto al mes anterior, según muestran las cifras del Índice de Precios al Consumidor. Específicamente, la tasa fue de 2,3 % en abril, 2,4 % en mayo, 2,67 % en junio, 2,7 % en julio, 2,9 % en agosto y, de nuevo, 3,0 % en septiembre.

Entonces, ¿a qué se refería Leavitt cuando hablaba de que Trump logró un promedio de 2,5 %? Ella lo explicó más tarde en la rueda de prensa. Cuando otro reportero le recordó que la tasa de inflación más reciente es el mismo 3,0 % que en enero, no “2,5 %”, Leavitt dijo: “No, es 2,5 %. Es 2,5 %, el promedio del IPC ahora; lo tengo enfrente de mí: En los primeros ocho meses del presidente Trump en el cargo, la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor general, se ha desacelerado a un ritmo promedio de 2,5 %”.

En resumen: después de que a Leavitt se le recordara la tasa de inflación de un mes en particular, enero, citó un promedio de ocho meses de tasas de inflación de febrero a septiembre. Eso no es una comparación equivalente. Y el promedio de ocho meses subestima convenientemente el desafío actual de la inflación porque incorpora las tasas más bajas de los primeros tres meses de Trump de regreso en el cargo, antes y justo después de que el presidente anunciara sus amplios aranceles globales a principios de abril. La inflación comenzó a acelerarse en mayo.

Además, vale la pena señalar un punto menor: ni siquiera el 2,5 % es el “promedio” aritmético simple. El promedio simple de los últimos ocho meses de tasas de inflación interanual es 2,7 %, la cifra que la Casa Blanca utilizó en un gráfico en redes sociales a finales de noviembre y que la propia Leavitt citó al comienzo de la rueda de prensa de este jueves. La Casa Blanca explicó a CNN más tarde este jueves que Leavitt estaba citando la tasa “anualizada” de ocho meses cuando mencionó la cifra de “2,5 %”, aunque ella misma no usó la palabra “anualizada”.

La comparación en ese gráfico de redes sociales de la Casa Blanca fue aún más inconfundiblemente engañosa.

En letras grandes, el gráfico decía “9,1 % de inflación bajo Biden” y “2,7 % de inflación bajo Trump”. Solo en letras mucho más pequeñas explicaba que esto también era una comparación de manzanas con naranjas. Mientras que la tasa del 2,7 % que el gráfico atribuyó a Trump es el promedio de ocho meses de este mandato de Trump hasta septiembre, la tasa del 9,1 % que atribuyó a Biden es la tasa máxima de un solo mes durante la presidencia de Biden, la tasa de junio de 2022. Por razones obvias, el gráfico no señaló que la tasa había caído en picada al 3,0 % para junio de 2023, que cayó aún más al 2,4 % en septiembre de 2024, o que estaba en 3,0 % en el último mes parcial de Biden en el cargo en enero de 2025.

Leavitt intentó una versión de esta comparación de pico vs. promedio al comienzo de la sesión informativa de este jueves, diciendo que “bajo los dolorosos años de Biden, la inflación alcanzó un récord del 9 %”, mientras que bajo Trump, “la inflación ha caído a un promedio de solo 2,7 %”. Ninguno de esos números es falso, pero Leavitt no señaló que el récord del 9 % bajo Biden ocurrió en un solo mes aproximadamente dos años y medio antes de que Trump regresara al cargo.

