Cómo cambiarán los viajes en avión en 2026

Tras un año de sorpresas y turbulencias, la industria aérea espera que 2026 traiga algo excepcional: un período de relativa calma.

Que se cumpla ese deseo es otra cuestión. Incluso en un año más tranquilo, los viajeros pueden esperar cambios significativos, desde las tan prometidas mejoras premium que finalmente se implementarán a gran escala, hasta aeropuertos que se convertirán en lugares más agradables para pasar el tiempo y una mayor consolidación que transformará la industria.

Si a esto le sumamos los cambios geopolíticos y el aumento del coste de la vida que está reduciendo los presupuestos de viaje en todo el mundo, el año que se avecina se presenta de todo menos aburrido.

Estas son las tendencias que definirán los viajes aéreos en 2026.

“La experiencia premium —como productos de cabina, salas VIP elevadas en los aeropuertos y rutas más directas— es la mejor en décadas”, escribió el sitio web de ofertas de viajes Going en sus previsiones para 2026.

Desde American Airlines hasta JetBlue, Southwest Airlines y Swiss Air, los productos premium largamente prometidos, desde salas VIP hasta asientos, estarán ampliamente disponibles, en lugar de limitarse a un puñado de aeronaves. Estas inversiones ofrecerán a los viajeros dispuestos a pagar, o canjear puntos por, alojamientos más elegantes y cómodos en la parte delantera del avión.

El director financiero de American, Devon May, describió 2026 en diciembre como un año de “ejecución” de iniciativas presentadas hace años. La aerolínea presentó sus tan esperados nuevos asientos insignia en clase ejecutiva y premium economy en un Boeing 787 a mediados de año y en el Airbus A321XLR en diciembre. Pero, para estas fechas el próximo año, las nuevas ofertas estarán disponibles en docenas de aviones, incluyendo el más grande de American, el Boeing 777-300ER, con rutas en todo el mundo.

“Nos entusiasma ser una aerolínea global premium”, declaró May. “Creemos que esta tendencia de demanda continuará en esa dirección”.

Los datos respaldan esta opinión. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la asociación comercial mundial de aerolíneas, mencionó una “sólida demanda” de viajes premium en sus previsiones de diciembre, especialmente en Asia, Europa y Norteamérica. Desde la pandemia, los datos de la IATA muestran que el crecimiento del tráfico de aerolíneas premium supera constantemente al de los viajes en clase turista.

Incluso Southwest, una aerolínea con una larga trayectoria de igualdad, se está adaptando al cambio. La aerolínea comenzará a vender su primer producto premium —asientos con espacio adicional para las piernas— en enero, y su director ejecutivo, Bob Jordan, ha insinuado que habrá más.

“Estamos cambiando para satisfacer las necesidades del cliente”, declaró Jordan a la CNBC a principios de diciembre, añadiendo que la aerolínea está “buscando activamente” una red de salas VIP premium en aeropuertos.

Los viajes aéreos se encuentran en plena era dorada para las salas VIP de los aeropuertos. Las aerolíneas intentan superarse entre sí con espacios cada vez más elegantes, como la nueva BlueHouse de JetBlue en Nueva York. Las compañías de tarjetas de crédito están invirtiendo fuertemente para atraer nuevos clientes. El resultado son salas VIP en los aeropuertos más numerosas y accesibles que nunca.

Los aeropuertos están siguiendo el ejemplo. Atrás quedaron las explanadas estériles con tiendas de cadenas mediocres y salas de espera con filas de asientos idénticos. Ahora hay comida y comercio local, terminales llenas de arte, diversas opciones de asientos y, en algunos casos, patios al aire libre.

El estudio de arquitectura internacional Gensler se refiere a esta visión como la “sala VIP para todos”. El concepto reconoce que los viajeros pasan cada vez más tiempo en las zonas seguras de los aeropuertos, con mejores servicios, diseño e, inevitablemente, amplias oportunidades para gastar dinero.

“La zona de operaciones del futuro será mucho más que un centro comercial en sí, sino una variedad de espacios que se entrelazan y ofrecen a los pasajeros la posibilidad de elegir su propia aventura”, afirmó Ty Osbaugh, líder de aviación y director de Gensler.

Los aeropuertos de Denver, Portland, Oregón, y San Francisco ya muestran muchas de estas ideas. Se espera que las nuevas terminales del aeropuerto JFK de Nueva York y de Seattle-Tacoma, que abrirán en 2026, sigan el ejemplo.

Air France-KLM y el Grupo Lufthansa en Europa, Korean Air en Asia y Alaska Airlines en Estados Unidos aspiran a alcanzar importantes hitos de fusión en 2026, cambios que podrían afectar significativamente a los viajeros.

Air France-KLM, con sede en París, espera cerrar un acuerdo para obtener el control mayoritario de SAS Scandinavian Airlines el próximo año. De ser aprobada por los reguladores europeos, la operación permitiría una integración más estrecha, que podría combinar los programas de fidelización SAS EuroBonus y Flying Blue de Air France-KLM e incorporar a SAS a su alianza transatlántica con Delta Air Lines. Air France-KLM adquirió inicialmente una participación minoritaria en SAS en 2024.

En Fráncfort, el Grupo Lufthansa avanza con la integración de la italiana ITA Airways. Los planes contemplan la fusión del programa de fidelización Volare de ITA con Miles & More en el primer trimestre y la incorporación de ITA a la alianza transatlántica de Lufthansa con Air Canada y United Airlines para finales de 2026. Lufthansa planea asumir el control total de ITA para 2027, tras adquirir una participación del 41 % en enero.

ITA ya ha anunciado nuevos vuelos al centro de operaciones de United en Houston desde Roma a partir de mayo, y su director ejecutivo, Joerg Eberhart, afirmó que el centro de operaciones de United en Newark también figuraba en su lista de futuros destinos.

En Asia, Korean Air pretende completar la integración de Asiana Airlines en 2026, lo que incluye la combinación de programas de fidelización, la alineación de horarios y la retirada de Asiana de Star Alliance.

En Estados Unidos, Alaska Airlines está a punto de completar su fusión con Hawaiian Airlines. Uno de los últimos pasos importantes para los pasajeros —la migración de Hawaiian al sistema de reservas de Alaska— está previsto para abril.

Otros cambios siguen siendo inciertos. El futuro de Spirit Airlines, en quiebra, sigue sin resolverse, con posibilidades que van desde un cierre total hasta una posible fusión con Frontier Airlines. Y, en Latinoamérica, Abra Group, propietario de Avianca y GOL, espera la aprobación para comprar la aerolínea de descuento chilena Sky Airlines.

Las decisiones de los líderes mundiales volverán a definir los viajes aéreos en 2026. Un cambio notable es el nuevo programa de autorización de viaje ETIAS de la Unión Europea, cuyo lanzamiento está previsto para el cuarto trimestre. Los viajeros que no necesiten visado deberán registrarse con antelación y pagar una tarifa de 20 euros, o unos 23 dólares.

En Estados Unidos, los cambios propuestos podrían suponer riesgos adicionales. La administración Trump ha sugerido exigir a los viajeros de países exentos de visado que proporcionen cinco años de historial en redes sociales y 10 años de direcciones de correo electrónico al solicitar la autorización ESTA. De implementarse, Tom Fitzgerald, analista de aerolíneas de T.D. Cowen, describió la propuesta en un informe de diciembre como un “riesgo para el turismo receptivo, especialmente para el Mundial”.

Las nuevas normas podrían frenar aún más la demanda de viajeros extranjeros que visitan Estados Unidos. Las visitas internacionales a Estados Unidos disminuyeron en 2025 al 85 % de los niveles de 2019, según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. El grupo prevé que las llegadas se recuperen en 2026, pero solo a alrededor del 89 % de los niveles prepandemia.

Otra preocupación, según Fitzgerald, es la posibilidad de un cierre del gobierno federal cuando expire la resolución presupuestaria actual el 30 de enero. Un cierre el otoño pasado interrumpió a decenas de miles de viajeros, ya que se cancelaron vuelos para aliviar la presión sobre el sistema de control del tráfico aéreo.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, declaró en diciembre que esperaba que 2026 fuera un año políticamente más estable.

A nivel internacional, es probable que el conflicto en curso en Ucrania y la agitación en Medio Oriente sigan afectando las rutas aéreas, aumentando las horas de los viajes de larga distancia entre Europa y Asia, y elevando el consumo de combustible y los precios de los billetes.

“La industria está experimentando una divergencia en forma de K, donde el segmento superior de la ‘K’ (cabina premium, viajeros fieles a marcas y viajeros que buscan lujo) se dispara, mientras que el segmento inferior (lleno de viajeros amantes de los vuelos económicos) se estanca”, según el informe de Going.

Datos recientes de Bank of America muestran que el gasto entre los grupos de mayores ingresos aumentó un 2,6%, mientras que el de los grupos de menores ingresos aumentó tan solo un 0,6% (dos puntos porcentuales menos) en noviembre. El banco atribuyó el bajo crecimiento salarial y la incertidumbre económica generalizada entre estos últimos a este mínimo aumento.

Estas son buenas noticias para las aerolíneas y todas sus inversiones premium, escribió Savanthi Syth, analista de aerolíneas de Raymond James, a principios de diciembre. Por otro lado, sugiere un crecimiento mínimo el próximo año en el segmento económico del mercado.

Todos estos factores juntos implican que las aerolíneas planean un menor crecimiento en 2026. O, como dijo el director ejecutivo de Swiss Air, Jens Fehlinger, en septiembre, la expansión de la industria se “normalizará” el próximo año después de los agitados días posteriores a la pandemia, cuando los viajes de venganza estaban en pleno auge y las aerolíneas se apresuraban a recuperar el terreno perdido.

La IATA prevé un aumento del 4,9 % en el tráfico de pasajeros en 2026, inferior al 5,2 % previsto para este año.

Esto no significa que las aerolíneas no vayan a lanzar nuevas líneas interesantes. Alaska Airlines debutará en Europa con nuevos vuelos de Seattle a Roma en abril y de Reikiavik a Londres en mayo.

Y United Airlines, que acaba de añadir destinos vacacionales poco conocidos como Groenlandia y Mongolia a su mapa en 2025, planea añadir vuelos como Santiago de Compostela en España y Split en Croacia este próximo verano.

Por otra parte, la aerolínea europea Aegean Airlines ampliará su oferta con nuevos vuelos directos desde Atenas a Nueva Delhi y Bombay en un Airbus A321XLR. Iberia ampliará su oferta en vuelos XLR con nuevos vuelos directos a Brasil, Canadá y Estados Unidos desde Madrid. Y Air Canada conectará por primera vez el Aeropuerto Billy Bishop de Toronto con el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

