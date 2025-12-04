CNN Verifica: las cinco teorías conspirativas más descabelladas de la oleada de publicaciones nocturnas de Trump

El presidente Donald Trump promovió un montón de teorías conspirativas infundadas durante una ola de publicaciones en redes sociales a…

El presidente Donald Trump promovió un montón de teorías conspirativas infundadas durante una ola de publicaciones en redes sociales a altas horas de la noche del lunes

Trump escribió o compartió más de 150 publicaciones en su plataforma Truth Social entre las 9:00 p.m. y la medianoche.

Muchos eran comentarios políticos sin importancia, pero otros eran descabelladas: extravagantes historias conspirativas que el presidente compartió con sus más de 11 millones de seguidores a pesar de que estaban alejadas de la realidad.

A continuación presentamos una verificación de datos de (posiblemente) los cinco más salvajes.

Trump compartió en redes sociales una publicación del conocido promotor de teorías conspirativas Alex Jones que decía: “INCREÍBLE: Michelle Obama podría haber usado el autopen de Biden en los últimos días de su desastrosa administración para indultar a personas clave, revela Patrick Byrne”.

Tanto la publicación de Trump como la de Jones incluían un video de Byrne —un empresario que ha promovido teorías conspirativas infundadas sobre las elecciones de 2020—, quien afirmaba en una entrevista con Jones: “Creo que otorgó cuatro o cinco indultos”.

Esta historia carece de fundamento. Anteriormente, entre los teóricos de la conspiración pro-Trump se había difundido en redes sociales una historia ficticia que afirmaba que Michelle Obama se había colado sola en el Despacho Oval durante la presidencia de Biden y había “agarrado el bolígrafo automático” para conceder indultos. Eso simplemente no ocurrió.

Trump compartió una publicación en redes sociales en la que la comentarista pro-Trump, Mila Joy, escribió: “Jeffrey Zients, secretario de la Casa Blanca de Biden, afirma que, aunque el papel que está leyendo DICE que aprobó el uso del bolígrafo automático, en realidad NO LO APROBÓ. ¡Alguien más falsificó su aprobación!”.

Como supuesta prueba de una falsificación, Mila Joy incluyó un video de 14 segundos de Zients testificando ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en septiembre sobre un correo electrónico relacionado con los indultos que Biden otorgó al final de su presidencia.

Pero el video de 14 segundos omitió un contexto crítico en el que Zients dejó claro a la Comisión que el correo electrónico no era falso.

El video mostraba el interrogatorio a Zients sobre un correo electrónico enviado bajo su nombre la última noche del mandato de Biden, que decía: “Apruebo el uso del autopen para la ejecución de todos los siguientes indultos. Gracias, JZ”.

Le preguntan a Zients: “¿Escribió usted mismo este correo electrónico?”, y Zients responde: “No creo haberlo hecho”.

El video termina ahí. Pero la transcripción completa del testimonio de Zients muestra que este inmediatamente declaró que había autorizado a su jefa de gabinete, Rosa Po, a enviar el correo electrónico.

Testificó: “Rosa me preguntó si aprobaba todo y le dije que sí, y entonces hizo lo que hacía en ocasiones, que era enviar el correo electrónico, porque yo estaba en casa y ella estaba allí (en la Casa Blanca), y el tiempo era esencial”.

Un principio clave del movimiento conspirativo QAnon es que varios demócratas y “miembros del estado profundo” responsables de crímenes contra niños y el país serán arrestados bajo el gobierno de Trump y se enfrentarán a la justicia ante tribunales militares.

El lunes, Trump compartió una publicación de una cuenta que promueve QAnon que decía: “Cuando la directora de Inteligencia Nacional le diga al público que Obama cometió TRAICIÓN y que el presidente Trump es su presidente, pueden estar seguros de que veremos su TRIBUNAL MILITAR”.

No lo veremos.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó en julio que Obama y/o altos funcionarios de su administración participaron en una “conspiración traicionera” al crear un documento de inteligencia que Gabbard describió de forma significativamente errónea, relacionado con la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

No hay pruebas de que Obama haya cometido ningún delito. Pero incluso si hipotéticamente hubiera cometido algún delito por el cual no tuviera inmunidad presidencial, no se enfrentaría a un tribunal militar. El presidente es un civil que no está sujeto al sistema de justicia de las fuerzas armadas.

Trump ha usado durante mucho tiempo afirmaciones falsas para intentar culpar a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por el ataque al Capitolio de Estados Unidos perpetrado por alborotadores pro-Trump el 6 de enero de 2021.

El mandatario compartió este lunes una publicación de Mila Joy que decía: “Un exalto funcionario de Nancy Pelosi reveló que Nancy planeó el 6 de enero durante dos años. Enciérrenla”.

Pero eso no es lo que realmente dijo la exmiembro del equipo de Pelosi, Ashley Etienne.

La publicación de Mila Joy y la publicación de Trump incluyeron un video de 14 segundos de Etienne, exdirectora de comunicaciones y asesora principal de Pelosi, diciendo en una entrevista en octubre: “Estábamos planificando, cuando trabajaba para Pelosi, no sé si esto alguna vez se hizo público, o nunca lo dije públicamente, pero planificando para un evento tipo 6 de enero dos años antes de que sucediera”.

Dijo “planificando para”, no “planificando”. Incluso esa frase por sí sola debería dejar claro a los espectadores razonables que Etienne estaba diciendo que la oficina de Pelosi se preparó con antelación para lidiar con un ataque como el del 6 de enero, no que Pelosi lo orquestó.

Y el video completo de los comentarios de Etienne incluye contexto que aclara aún más su significado.

Etienne hizo el comentario sobre el 6 de enero tras afirmar que es esencial que los demócratas anticipen las acciones de Trump.

Etienne elogió a la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, por prepararse con meses de antelación para abordar el intento del presidente de enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland este año, y añadió: “Y esto es algo que hicimos alrededor del 6 de enero. Ella (Kotek) anticipó que esto sucedería”.

Luego Etienne añadió: “Estábamos planificando, cuando trabajaba para Pelosi, no sé si esto alguna vez se hizo público, o nunca lo dije públicamente, pero planificando para un evento tipo 6 de enero dos años antes de que sucediera. ¿Verdad? Simplemente entendiendo la mentalidad del presidente”.

Las palabras de Etienne sobre “entender la mentalidad del presidente” dejan muy claro que ella estaba atribuyendo el motín del Capitolio a Trump, no a Pelosi.

Ninguna campaña conspirativa de Trump estaría completa sin alguna tontería sobre las elecciones de 2020 que legítimamente perdió contra Biden.

El presidente compartió una publicación de un comentarista pro-Trump que calificó las elecciones de “robadas” y que luego soltó una serie de disparates sobre un supuesto fraude electoral por parte de las máquinas, incluyendo la afirmación de que los márgenes de victoria del 51 % contra el 49 % “no son casualidad”, sino que ocurren “porque así se diseñaron los programas para robar elecciones”.

No, lo que pasa es que algunas elecciones estadounidenses terminan con un 51 % de los votos frente al 49 %.

No hay fundamento para afirmar que alguna tecnología maliciosa esté generando cifras falsas para que las elecciones en EE.UU. parezcan reñidas.

Lo cierto es que, en un país polarizado con dos partidos mayoritarios, los comicios suelen ser reñidos.

