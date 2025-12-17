Claves para entender la próxima publicación de los archivos de Epstein

Una nueva ley federal exige que el Departamento de Justicia publique antes del viernes una enorme cantidad de documentos de…

Una nueva ley federal exige que el Departamento de Justicia publique antes del viernes una enorme cantidad de documentos de investigación relacionados con Jeffrey Epstein.

La publicación de los archivos de Epstein, que detallan las investigaciones sobre el multimillonario y delincuente sexual caído en desgracia, fallecido en 2019, ha atraído una gran atención.

El público ha quedado cautivado por el lujoso estilo de vida de Epstein, las acusaciones de tráfico sexual de menores y sus vínculos con el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, celebridades y dignatarios extranjeros.

El mes pasado, mayorías en las dos cámaras del Congreso a prueba de veto aprobaron una ley que exige al Departamento de Justicia la divulgación de todos los archivos que custodia relacionados con Epstein.

Trump luchó con ahínco para detener la ley, pero la firmó tras ser superado por una oleada bipartidista de apoyo de los legisladores y el público.

Sin embargo, no está claro exactamente qué documentos se harán públicos ni qué parte del material será nueva. A lo largo de los 20 años de la saga de delitos sexuales de Epstein, miles de archivos ya se han divulgado mediante litigios civiles y solicitudes de registros públicos.

Esto es lo que sabemos sobre los archivos:

La ley, llamada Ley de Transparencia de Archivos Epstein, tiene solo tres páginas y explica en un lenguaje sencillo lo que el Departamento de Justicia debe divulgar y lo que puede retener.

El Gobierno federal está obligado a publicar copias “buscables y descargables” de “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” relacionados con Epstein y Maxwell que estén en posesión del Departamento de Justicia o el FBI.

La ley exige explícitamente la publicación de registros de viaje, materiales sobre los asociados de Epstein, cualquier acuerdo de inmunidad relacionado, registros corporativos relevantes, todas las comunicaciones internas del Departamento de Justicia sobre las investigaciones y documentos sobre la muerte de Epstein en 2019.

CNN ha informado que hay más de 300 gigabytes de datos almacenados en el principal sistema electrónico de gestión de casos del FBI, llamado Sentinel. Esto incluye videos, fotografías, grabaciones de audio y registros escritos.

El FBI realizó dos investigaciones sobre Epstein. La primera comenzó en 2006 tras la aparición de acusaciones de abuso sexual en Florida. Esto condujo a un acuerdo de no procesamiento, en el que Epstein evitó los cargos federales.

Gran parte de la misma conducta también fue investigada por el Departamento de Policía de Palm Beach, lo que condujo a la declaración de culpabilidad de Epstein en 2008 por cargos estatales. Cumpliría solo 13 meses en una cárcel de Florida por cargos estatales de prostitución, aunque se le permitió pasar casi la mitad de ese tiempo en “libertad de trabajar” en su oficina.

La segunda investigación del FBI condujo a la acusación federal de tráfico sexual contra Epstein en 2019. La mayor parte de los “archivos Epstein” proviene de esa segunda investigación del FBI con sede en Nueva York, aunque también hay materiales de la primera investigación en Miami, informó anteriormente CNN.

El Departamento de Justicia ha descrito en papeles judiciales los tipos de documentos en su poder que, a su juicio, deben hacerse públicos conforme a la nueva ley. Sin embargo, el departamento advirtió que la lista no es del todo exhaustiva respecto a lo que podría publicarse.

La relación indica que se publicarán los materiales obtenidos de las órdenes de registro y las declaraciones juradas del FBI que las respaldan. El FBI allanó las casas de Epstein en Florida y Nueva York, así como su isla privada en las Islas Vírgenes Estadounidenses, conocida como Little Saint James.

La lista también menciona memorandos de entrevistas del FBI con testigos. CNN ha informado que existen al menos cientos de páginas de estos memorandos, conocidos como “302”.

La lista también incluye registros financieros, registros bancarios, registros de viajes de vuelos comerciales y privados, materiales citados por proveedores de Internet como Google, lo que se conoce como “registros escolares”, información de bufetes de abogados que representan a las víctimas, informes de arrestos, declaraciones de demandas civiles relacionadas, registros de inmigración, documentos del Departamento de Policía de Palm Beach e informes forenses de docenas de dispositivos electrónicos incautados de Epstein.

Los jueces federales también han allanado el camino para que el Departamento de Justicia publique materiales de jurado investigador de la acusación contra Epstein, el juicio contra Maxwell y la investigación relacionada en Florida.

Pero los archivos del jurado investigador podrían no ser tan esclarecedores. Uno de los jueces escribió que casi todo el material del jurado del caso Maxwell “ya era de dominio público” y que su divulgación “no revelaría nueva información de importancia”.

La ley establece que los registros no pueden ser “retenidos, retrasados ​​ni censurados” por temor a “vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política”. Y establece explícitamente que esto aplica a “cualquier funcionario gubernamental, figura pública o dignatario extranjero”.

Sin embargo, bajo la ley, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, puede “retener o censurar” partes de registros que caen dentro de cinco categorías, siempre y cuando explique públicamente cada retención.

Esas categorías son: registros que contienen información de identificación personal sobre las víctimas de Epstein, materiales que representan abuso sexual infantil, materiales que representan abuso físico, cualquier registro que “ponga en peligro una investigación federal activa” o cualquier documento clasificado que deba permanecer en secreto para proteger “la defensa nacional o la política exterior”.

CNN informó que el FBI recuperó miles de fotografías de mujeres jóvenes desnudas y semidesnudas en la propiedad de Epstein en Manhattan. Estas imágenes no se harán públicas.

Hay límites a lo que veremos. Los archivos internos del Departamento de Justicia sobre el caso Epstein solo representan una parte de lo que existe en todo el universo relacionado con Epstein.

Por ejemplo, las recientes publicaciones del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes contenían documentos obtenidos del patrimonio de Epstein, incluyendo algunos materiales que el FBI declaró posteriormente no haber visto nunca antes.

Los legisladores también están buscando registros bancarios que podrían no estar en el acervo de materiales del Departamento de Justicia.

Naturalmente, esto significa que podría haber más revelaciones incluso después de la muy esperada entrega de documentos por parte del Departamento de Justicia.

La reportera del Miami Herald Julie K. Brown, una destacada experta en la saga de Epstein, dijo que está atenta a los borradores de acusaciones no presentadas, las pistas del público que recibió el FBI sobre Epstein y los correos electrónicos y mensajes de texto internos de los investigadores que trabajaron en los casos.

Otros, incluidos algunos legisladores demócratas, han expresado su preocupación por la posibilidad de que la administración Trump retenga o censure con excesivo celo materiales (en particular documentos que hacen que Trump quede mal) debido a la investigación en curso, respaldada por Trump, sobre los asociados de Epstein.

El mes pasado, Trump ordenó al Departamento de Justicia que investigara los vínculos de Epstein con varios demócratas reconocidos, incluido el expresidente Clinton.

La investigación sigue en curso, aunque el Departamento de Justicia declaró en julio que su revisión exhaustiva de los expedientes de Epstein y Maxwell no reveló pruebas suficientes para acusar a ninguno de sus asociados.

Algunas de las víctimas de Epstein y Maxwell se han mostrado reticentes a que el Departamento de Justicia publique materiales del jurado investigador y de otro tipo, por temor a ser identificadas públicamente.

Sin embargo, otras han apoyado la divulgación, siempre que se realicen las censuras adecuadas para ocultar nombres e información identificatoria.

Una sobreviviente que testificó durante el juicio de Maxwell apoyó la divulgación, siempre que se realizaran dichas censuras. En una carta al juez federal que presidió el caso, la víctima también expresó su preocupación de que el Departamento de Justicia pudiera no divulgar toda la información que posee.

Otros han sido mucho más críticos con las divulgaciones. Cuando los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron una gran cantidad de documentos del patrimonio de Epstein en noviembre, un grupo de sobrevivientes se apresuró a lamentar que no se ocultaran nombres ni otra información personal.

“La transparencia no puede ir en detrimento de la privacidad, la seguridad y la protección de las víctimas de abuso sexual y trata sexual”, escribieron sus abogados en una carta al juez en el caso Maxwell, añadiendo que “ya han sufrido repetidamente, tanto a manos de sus abusadores como por las acciones de los medios de comunicación y la inacción del Gobierno”.

El juez que presidió el caso de Maxwell, Paul Engelmayer, también criticó la gestión del Departamento de Justicia con las víctimas durante el debate, que se prolongó durante meses, sobre la publicación de más archivos.

En un fallo, declaró que el Departamento de Justicia, “aunque solo habla de las víctimas de Maxwell y Epstein, no las ha tratado con la solicitud que merecen”.

El Departamento de Justicia declaró en documentos judiciales que, en previsión de la publicación, se ha coordinado estrechamente con las sobrevivientes conocidas y que intentaba contactar con los abogados de otras.

Sin embargo, CNN informó el martes que algunas víctimas de Epstein no han recibido ninguna comunicación del Departamento de Justicia antes de la publicación de los archivos.

Ya han salido a la luz una avalancha de archivos, memorandos, transcripciones y otros documentos relacionados con la saga Epstein a través del juicio penal de Maxwell de 2021, solicitudes de registros públicos a lo largo de los años, informes del Departamento de Justicia y numerosas demandas civiles.

Dichos documentos publicados por el Departamento de Justicia incluyen sus hallazgos de una investigación interna sobre el acuerdo de no procesamiento de 2008 con Epstein, que el Departamento de Justicia ahora dice que fue totalmente indebido, así como el informe del inspector general del departamento sobre el suicidio de Epstein en una prisión federal en Manhattan.

A principios de este año, funcionarios designados por Trump en el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un lote de archivos desclasificados de Epstein que los investigadores habían recopilado.

Pero la información de esos archivos ya era pública en gran medida, y desde entonces la administración Trump ha recibido fuertes críticas de partidarios y detractores por la fallida divulgación.

El Departamento de Justicia reveló cientos de páginas de su controvertida entrevista con Maxwell a principios de este año, donde ella defendió sus acciones e incluso criticó a algunas de las víctimas.

Más recientemente, miembros de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron múltiples fragmentos de archivos y fotografías del patrimonio de Epstein.

Kara Scannell de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.